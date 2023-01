Feliciano Lopez annuncia il ritiro nel 2023 con un video emozionante

Feliciano López ha annunciato che metterà fine alla sua carriera nel 2023, dopo una lunga carriera segnata da diversi record di longevità, come le partecipazioni consecutive agli eventi principali dei tornei del Grand Slam. A 41 anni, l’ex numero 12 del ranking ATP ha condiviso un video emozionante in cui compie un viaggio nella sua vita e in cui lascia un messaggio forte: “Il tennis mi ha dato tutto”.

Tuttavia, va detto che il capolinea di Feli non è ancora arrivato. In questa nuova stagione, il detentore di sette titoli ATP ha in programma di giocare alcuni dei tornei che sono diventati speciali nella sua carriera. Resta da vedere quali saranno, ma è probabile che includeranno eventi come l’ATP 500 al Queen’s Club, l’ATP 250 a Eastbourne – li ha vinti entrambi due volte – e alcuni tornei del Grand Slam.