United Cup: La classifica dopo 4 giornate e lo scenario possibile per il passaggio del turno

BRISBANE

Gruppo B – La vincente di Polonia-Svizzera si qualificherà per la City Final.

Gruppo E – Se l’Italia sconfiggerà la Norvegia, si qualificherà per la finale cittadina. Se la Norvegia sconfiggerà l’Italia, il Brasile si qualificherà per la finale cittadina.

Gruppo A: Se la Grecia supererà il Belgio o perderà 2-3 contro il Belgio, la Grecia si qualificherà per la finale cittadina. Se il Belgio sconfiggerà la Grecia per 4-1 o 5-0, il Belgio si qualificherà per la finale cittadina.

Gruppo F – La vincente di Francia-Croazia si qualificherà per la finale cittadina.

SYDNEY

Gruppo C: Se gli Stati Uniti sconfiggeranno la Germania o perderanno 2-3 contro la Germania, gli Stati Uniti supereranno il turno. Se la Germania sconfiggerà gli USA per 4-1 o 5-0, la Germania si qualificherà per la finale cittadina.

Gruppo D: La Gran Bretagna si è qualificata per la finale cittadina.

Questa la situazione di classifica aggiornata in tempo reale della United Cup.

1 Bulgaria 1-1 4-6 48.00 48.372 Greece 1-0 4-1 66.67 53.703 Belgium 0-1 2-3 38.46 49.53

GROUP B – BRISBANE

1 Switzerland 1-0 5-0 90.91 60.36

2 Poland 1-0 4-1 72.73 59.22

3 Kazakhstan 0-2 1-9 18.18 40.19

GROUP C – SYDNEY

1 Czech Republic 1-1 4-6 42.86 50.84

2 United States 1-0 4-1 72.73 54.43

3 Germany 0-1 2-3 40.00 45.00

GROUP D – SYDNEY

1 Great Britain 2-0 7-3 60.00 53.04

2 Australia 0-1 2-3 40.00 46.08

3 Spain 0-1 1-4 40.00 47.66

GROUP E – BRISBANE

1 Brazil 1-1 6-4 57.14 52.13

2 Italy 1-0 3-2 63.64 53.19

3 Norway 0-1 1-4 20.00 42.55

GROUP F – PERTH

1 France 1-0 5-0 100.00 76.92

2 Croatia 1-0 5-0 83.33 59.62

3 Argentina 0-2 0-10 9.09 32.97