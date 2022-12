United Cup: Forfait all’ultimo minuto per Nick Kyrgios

È una grande delusione nell’edizione inaugurale della United Cup: Nick Kyrgios si è ritirato all’ultimo minuto e mancherà alla squadra australiana, che gioca in casa. Sempre tra le figure più mediatiche in ogni torneo che disputa, il numero 22 della classifica ATP ha abbandonato il torneo all’ultimo minuto a causa di un infortunio alla caviglia, subito durante la Diriyah Cup.

“Era qui ad allenarsi e ho parlato con lui in seguito. Il fatto che abbia annunciato così tardi il ritiro dimostra quanto volesse giocare. L’ha lasciata all’ultimo momento possibile. Speravamo che potesse giocare, ma purtroppo non può”, ha dichiarato il direttore della United Cup all’Herald.

Da parte di Kyrgios, un membro del suo team ha spiegato l’accaduto: “Gli è stato consigliato di prendere misure precauzionali nelle due settimane prima degli Australian Open, in modo da avere le migliori possibilità di essere sano e in forma. Gli Australian Open sono la priorità, quindi dobbiamo fare il possibile per essere al meglio. È dispiaciuto di non poter contribuire al lancio della United Cup, ma speriamo che abbia un’altra occasione l’anno prossimo”, ha detto.