Nick Kyrgios spara ancora duro sulla terra rossa: “Ci sono troppi tornei su terra battuta in calendario. Ci sono giocatori nella top 100 che non conosco e che non riconoscerei nemmeno per strada”

Nick Kyrgios può anche avere le capacità di esibirsi a un buon livello sulla terra battuta, ma è tutt’altro che un fan della superficie. Soprattutto, l’australiano ritiene che si giochi troppo sulla terra rossa, attaccando ancora una volta il modo in cui è impostato il calendario del circuito ATP.

“L’ho detto tante volte e lo ripeto. Ci sono troppi tornei su terra battuta in calendario. Ci sono giocatori nella top 100 che non conosco e che non riconoscerei nemmeno per strada. Sono nella top 100 solo grazie ai tornei su terra battuta. Mi sembra una follia”, ha commentato.

D’altra parte, mentre si trovava in Arabia Saudita per la Diriyah Cup, Kyrgios si è nuovamente schierato in difesa di Novak Djokovic. “Sono molto contento che giocherà gli Australian Open. Lo sport è fatto per unire le persone, mai per dividerle. Nessun torneo può essere considerato completo se non ci sono i più forti. Sa che sono stato l’unico tennista a prendere le sue difese quando ha avuto un problema reale, affrontando un intero Paese, e credo di essermi guadagnato il suo rispetto per questo. È lì che si vede che tipo di persone siamo, non in campo. Djokovic è ancora il migliore al mondo”.

Poi ha parlato dei possibili vincitori slam nel 2023: “Ho la sensazione che non ci riuscirò. Rafa vincerà ancora una volta il Roland Garros, Djokovic solleverà il trofeo a Wimbledon e credo che agli US Open e agli Australian Open il grande favorito sarà Novak. Solo Medvedev potrà fare qualcosa. Mi piacerebbe vincerne uno ma, essendo realista, è difficile perché Djokovic è ancora molto dominante”.

Poi sul Roland Garros: “La mia ragazza vuole conoscere Parigi, quindi giocherò il Roland Garros nel 2023. Mi farà sentire bene guadagnare un po’ di soldi in più, ma preferisco stare a casa. So che posso ottenere ottimi risultati sulla terra rossa. Ho battuto Roger, ho battuto Wawrinka, ho giocato una finale a Estoril. La mia ragazza vuole conoscere la città, quindi l’anno prossimo dovrò andare per forza ma senza molta voglia”.