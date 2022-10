ATP 500 Vienna e Basilea: Il programma completo di Martedì 25 Ottobre 2022. a Vienna Sinner sogna in grande, in quota Musetti punta Basilea

L’Italia del tennis sogna in grande dopo la settimana passata a Napoli, che ha visto Lorenzo Musetti avere la meglio su Matteo Berrettini in una finale tutta azzurra. Il tennista romano, beffato all’atto conclusivo del torneo napoletano salterà l’ATP di Vienna, dove però tornerà in scena Jannik Sinner: per i betting analyst il successo di dall’altoatesino paga 8 volte la posta. Il grande favorito è il russo Daniil Medvedev, per cui il titolo si gioca a 3,80, seguito da Stefanos Tsitsipas a 6. Per Andrey Rublev, invece, il successo finale è visto a 7,50.

Impresa difficile, invece, per Lorenzo Sonego, proposto a 70. Fresco del titolo arrivato a Napoli, Lorenzo Musetti scende invece in campo a Basilea, dove il successo finale per i betting analyst paga 16 volte la posta. In pole per la vittoria c’è il numero uno Carlos Alcaraz, offerto a 3,50, mentre il canadese Felix Auger-Aliassime vede il trionfo a 5. Casper Ruud è offerto a 9, mentre con Musetti a quota 16 ci sono anche Marin Cilic, Alex de Minaur e Holger Rune.

ATP 500 Vienna

Center Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Grigor Dimitrov vs [Q] Thiago Monteiro

2. [WC] Jurij Rodionov vs Denis Shapovalov

3. Dominic Thiem vs Tommy Paul (non prima ore: 17:30)

4. [5] Hubert Hurkacz vs Frances Tiafoe

#glaubandich Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [LL] Oscar Otte vs Daniel Evans

2. Lorenzo Sonego vs [SE] Emil Ruusuvuori

3. [WC] Alexander Erler / Lucas Miedler vs Karen Khachanov / Andrey Rublev (non prima ore: 16:00)

4. [LL] Pedro Cachin vs [7] Cameron Norrie

5. Francisco Cerundolo / Maximo Gonzalez vs [4] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah

1. [WC] Jerome Kym/ Leandro Riedivs [3] Marcel Granollers/ Horacio Zeballos2. [Q] Roman Safiullin vs Andy Murray(non prima ore: 15:00)3. Maxime Cressyvs [WC] Dominic Stricker4. [PR] Stan Wawrinkavs [2] Casper Ruud(non prima ore: 19:00)5. [6] Roberto Bautista Agutvs [Q] Laslo Djere

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Sebastian Baez vs [5] Pablo Carreno Busta

2. Alex Molcan vs [SE] Mackenzie McDonald

3. Botic van de Zandschulp vs Adrian Mannarino (non prima ore: 15:30)

4. [1] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer vs Lorenzo Musetti / Albert Ramos-Vinolas

5. Alejandro Davidovich Fokina vs Miomir Kecmanovic