Mischa Zverer parla del fratello: “La data del rientro è incerta, tornerà solo quando sarà al 100%”

Le ultime notizie su Alexander Zverev ci giungono da una splendida foto postata dalle Maldive, in vacanza con la compagna. In realtà il campione tedesco, ancora ai box dopo il grave infortuno alla caviglia patito in campo contro Nadal a Roland Garros, è tutt’altro che fermo a godersi l’oceano. Sasha da mesi è impegnato in una lunga e difficile riabilitazione. Ha cercato di rientrare in Coppa Davis lo scorso settembre, ma un nuovo problema, un edema al piede destro come complicazione dell’infortunio alla caviglia, ha bloccato tutto e allungato in modo consistente i tempi di recupero. In una breve dichiarazione alla versione tedesca di Eurosport, il fratello Mischa ha fatto il punto della situazione, affermando che non c’è una data per il rientro, tutto dipende dall’evoluzione della fisioterapia. Sasha non crede di tornare in torneo finché non si senterà al 100%.

“Mio fratello attualmente si sta allenando per circa cinque ore al giorno, più le cure, ma tornerà in gara solo a una condizione: sentirsi al 100%. Sascha non vuole solo giocare ai tornei quando avrà ritrovato la salute e la sua massima efficienza atletica, tornerà quando si sentirà anche in forma per giocare il suo miglior tennis”.

Il processo è positivo, ma i tempi restano un mistero: “Sta andando molto meglio, presto sarà in grado di ricominciare a giocare correttamente”. Una dichiarazione molto vaga, che forse non lascia grandi speranze per il 2022.

Nelle prossime settimane Zverev teoricamente dovrebbe difendere una montagna di punti, ottenuti con il suo eccellente finale nella stagione scorsa. Infatti vinse i titoli al 500 di Vienna e soprattutto le ATP Finals di Torino, oltre alla semifinale al Masters 1000 di Paris Bercy. Cambiali pesanti.