ATP Napoli, caos in albergo. Barrientos sbotta su Twitter: “Stesso problema a Reyes-Varela in un torneo organizzato dalla medesima società”

Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto questo pomeriggio a Nicolas Barrientos, impegnato in doppio nel torneo ATP 250 di Napoli. Sceso in campo a Pozzuoli per il match di primo turno al fianco del messicano Miguel Angel Reyes-Varela, il 35enne colombiano ha raccontato, con tanto di allegati video, di essere stato letteralmente “sfrattato” dalla camera d’albergo in cui alloggiava in compagnia della moglie: gli effetti personali del giocatore, compreso un computer portatile, sono stati ritrovati dallo stesso nell’atrio della struttura. “Come può succedere in un ATP 250? Non mi era mai capitato nemmeno a livello Challenger, mentre al mio compagno di doppio una cosa simile era già accaduta in un Challenger organizzato dalla stessa azienda che si occupa di questo ATP 250. Controllo la mia email e vedo che mentre stavo giocando è arrivato un messaggio in cui mi si diceva che avrei dovuto cambiare hotel per la seconda volta, dopo un cambio già effettuato il secondo giorno dopo il mio arrivo. Penso di non dover nemmeno menzionare quello che è successo con i campi e il fatto che le partite di qualificazione e di primo turno del doppio si siano giocate in un circolo distante 40 minuti dal club ufficiale. Non parliamo dei trasporti: ci sono pochissime macchine ed è possibile immaginare quanto sia difficile riuscire a spostarsi da un posto all’altro. Penso che nei tornei ci siano problemi che si risolvono lungo il percorso, ma nulla di tutto questo è casuale: la scarsa organizzazione e programmazione di questo torneo ha reso impossibile l’affronto dei problemi che si presentano ogni giorno. Spero che l’ATP adotti misure per evitare che i giocatori debbano affrontare queste situazioni, soprattutto quando lo stesso problema si ripete nei tornei organizzati dalla stessa società“.

Esto llenó la taza! Como puede pasar esto en un ATP250, ni en un Challenger me había pasado, bueno creo que a mi partner le paso en un Challenger organizado por la misma empresa de este 250. Abro hilo pic.twitter.com/LuXQura3Kw — Nicolas Barrientos (@nicobg15) October 18, 2022