Challenger Amburgo: Il Main Draw e il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Salvatore Caruso

CHALLENGER Hamburg (Germania) – Tabellone Principale, cemento (al coperto)

(1) Barrere, Gregoire vs (Alt) Collignon, Raphael

(SE) Rehberg, Max Hans vs Harris, Billy

Hassan, Benjamin vs Karlovskiy, Evgeny

Vatutin, Alexey vs (5) Laaksonen, Henri

(3) Novak, Dennis vs Qualifier

Qualifier vs Mayot, Harold

Haase, Robin vs Qualifier

Ferreira Silva, Frederico vs (8) Krutykh, Oleksii

(7) Forejtek, Jonas vs Caruso, Salvatore

Ajdukovic, Duje vs Squire, Henri

Domingues, Joao vs Qualifier

(WC) Molleker, Rudolf vs (4) Ritschard, Alexander

(6) Celikbilek, Altug vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Topo, Marko

(WC) Kuhn, Nicola vs Moraing, Mats

Zuk, Kacper vs (2) Sels, Jelle

(1) Ejupovic, Elmarvs Naw, Hazem(Alt) Haliak, Mikalaivs (9) Lenz, Julian

(2) De Schepper, Kenny vs Lamasine, Tristan

(WC) Gavrielides, Liam vs (10) Donskoy, Evgeny

(3) Vrbensky, Michael vs (Alt) Schell, Niklas

(Alt) Stevenson, Kelsey vs (11) Martineau, Matteo

(4/Alt) Gutierrez, Oscar Jose vs Wehnelt, Kai

Jahn, Jeremy vs (12) Reymond, Arthur

(5) Paulson, Andrew vs (Alt) Florig, Philip

(WC) Larwig, Noel vs (8) Kym, Jerome

(6) Kirkin, Ergi vs (WC) Sandkaulen, Tim

(WC) Sperle, John vs (7) Krumich, Martin

1. Jeremy Jahnvs [12] Arthur Reymond2. [WC] Liam Gavrielidesvs [10] Evgeny Donskoy3. [5] Andrew Paulsonvs [Alt] Philip Florig(non prima ore: 12:30)4. [WC] John Sperlevs [7] Martin Krumich5. [1] Elmar Ejupovicvs Hazem Naw(non prima ore: 14:30)6. [3] Michael Vrbenskyvs [Alt] Niklas Schell

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Kenny De Schepper vs Tristan Lamasine

2. [4/Alt] Oscar Jose Gutierrez vs Kai Wehnelt

3. [WC] Noel Larwig vs [8] Jerome Kym (non prima ore: 12:30)

4. [6] Ergi Kirkin vs [WC] Tim Sandkaulen

5. [Alt] Mikalai Haliak vs [9] Julian Lenz (non prima ore: 14:30)

6. [Alt] Kelsey Stevenson vs [11] Matteo Martineau