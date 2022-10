ATP 500 Astana: splendido Nardi, ma Tsitsipas vince in due tiebreak

Il “mitico Rino” la chiamava la prova del nove, confermare una bella vittoria con un’altra partita importante. Il successo non è arrivato, ma la prestazione sì, forte e chiara. A tratti stellare. Luca Nardi esce sconfitto al secondo turno dell’ATP 500 di Astana, battuto dal n.6 del mondo Stefanos Tsitsipas, ma anche nel match odierno, anzi ancor più nettamente rispetto all’esordio nel main draw, ha mostrato un tennis di grande qualità, giocando alla pari con il campione greco. L’ha spuntata con due tiebreak Stefanos, bravo a prendersi l’unico punto “girato male” a Luca (un nastro), mentre nel secondo “decider” un problema muscolare occorso nel dodicesimo game ha un po’ penalizzato l’azzurro. Purtroppo è una sconfitta per il pesarese, ma la prestazione è stata così importante, sia per qualità che per quantità, da lasciarci con un ben poco amaro in bocca.

Luca non ha mai concesso una sola palla break in tutto il match, segnale evidente di quanto abbia servito bene per tutta la durata dell’incontro. Ha retto alla pari lo scambio contro il greco, anche ad altissima velocità e con angoli aperti. È stato sempre rapido a correre avanti quando c’era l’opportunità, come giocare quasi di mezzo volo da dietro sulle traiettorie più profonde del rivale, mostrando un tempo di impatto e sensibilità notevolissime.

Luca ha disputato una partita eccellente, in ogni settore di gioco. Dove forse è un po’ mancato è in risposta, anche se è arrivato – a differenza del rivale – a due palle break nel secondo set, ben annullate da Stefanos col servizio. Tuttavia il greco ha servito bene, continuo e preciso, quindi non è corretto parlare di “cattiva” risposta in Nardi. Gli è mancato il guizzo, ha cercato soprattutto di contenere e iniziare lo scambio. Va anche sottolineato che Luca non aveva mai giocato un match ufficiale contro un avversario così forte, e in buona giornata, quindi il fatto che sia riuscito a reggere per tutta la durata dell’incontro, senza un passaggio a vuoto, senza regalare quasi niente all’avversario, e chiudendo anche con più colpi vincenti è un bilancio estremamente significativo.

Dove Nardi è davvero piaciuto è stato nell’atteggiamento in campo, più che in un colpo o soluzione tattica. Non aveva niente da perdere, chiaro, ma ha disputato una partita concreta, solida, nella quale ha messo in mostra il suo ottimo repertorio tecnico senza paura, senza mai trattenere il braccio o tremare. Ha retto alla grande con la prima di servizio e non ha mai lasciato che l’avversario dominasse il campo. Quando Stefanos ha accelerato a tutta, Luca è entrato nella palla e c’ha messo del suo, sia col diritto che col rovescio. Ha affrontato la partita di petto, prendendosi rischi ed esplorando tutto il campo. Le occhiate allibite del greco al suo angolo su alcune difese di Nardi trasformate in attacchi – e che attacchi – o in accelerazioni improvvise nonostante gli altri ritmi di gioco valgono più di mille parole. Eccellente come sia riuscito in più occasioni a verticalizzare in lungolinea in totale anticipo e senza sforzo uscendo da uno scambio tutto incrociato. Giocate rapidissime, con aperture minime, proprie di un ragazzo che sente la palla e ha il senso del ritmo, e riesce a cambiare ritmo proprio grande all’anticipo e alla sensibilità.

Luca ha mostrato a tutti e in primis a se stesso di aver un livello di tennis già pronto per l’alto livello. Le condizioni probabilmente erano per lui ideali (veloci ma non troppo), e si è trovato bene impattando la palla rapida ma pulita dell’avversario. È stato un match gradevole, giocato a tutto campo e con ottimo ritmo, probabilmente il tipo di partita che esalta le qualità del suo tennis. Applausi sinceri per la prestazione, Luca!

Marco Mazzoni

La cronaca dell’incontro.

Il match inizia con Nardi alla battuta. Senza alcun timore reverenziale, il giovane azzurro stacca dai blocchi molto sicuro, con un Ace muove lo score della partita. Anche Stefanos inizia il suo incontro alla battuta con un Ace, senza problemi si porta 1 pari. Il servizio domina nelle prime fasi dell’incontro, gli scambi sono ridotti all’osso. Sul 2 pari Luca commette un doppio fallo, quindi si butta avanti e trova un tocco di volo strepitoso, tutt’altro che facile, con la palla che supera appena la rete e pizzica giusto la riga, per lo stupore del greco. Ottimo inizio di Nardi, molto sicuro nei propri colpi, 3-2. Tsitsipas è altrettanto sicuro al servizio, ma in risposta non riesce ad entrare nello scambio condotto dall’azzurro, perché la palla di Nardi è veloce, profonda e molto angolata. Stefanos è costretto a giocare sempre in corsa, non riesce a “tenere fermo” Luca, girarsi sul diritto e incidere. Con un altro diritto cross veloce e molto preciso, Nardi si porta 4-3. I colpi veloci e piuttosto puliti del greco sembrano piacere assai al pesarese, che trova impatti precisi e non perde campo. Nel nono game l’azzurro sceglie una discesa a rete seguendo un attacco troppo lento, e viene passato; quindi sul 15 pari è bloccato a sinistra da un bel contropiede di Stefanos. 15-30, per la prima volta in difficoltà in un turno di servizio. Rischia una palla corta, discretamente eseguita, che sorprende il greco, poi passato sotto rete. Con un diritto in corsa splendido Nardi passa da difesa ad attacco, splendidamente in equilibrio e con una chiusura del polso magistrale. Gran colpo, come il diritto seguente, uscendo dal servizio (stavolta con poco equilibrio), che trova l’angolo scoperto uscendo dalla battuta. 5-4 Nardi, un eccellente Nardi finora. Tsitsipas serve per allungare il set, non avverte alcuna pressione e impatta 5 pari. Si entra nella fase caldissima del set, molto rapido (35 minuti finora). Luca cambia continuamente angolo al servizio, Stefanos si lagna col suo angolo di non riuscire a rispondere in modo efficace. 6-5 Nardi. Bellissimo il primo punto del 12esimo game, scambio a ritmo molto alto e angoli aperti, lo chiude Stef con una smorzata di rovescio notevole. Il livello di gioco è molto buono. Il primo set si decide al tiebreak, nessuna palla break concessa finora. Inizia molto bene Luca, attacco con un bel taglio e 1-0. Stefanos esplode il suo schema preferito, servizio esterno e diritto inside out in contro piede, quindi un Ace per 2-1. Non fortunato Luca nel quarto punto, un suo colpo di scambio è deviato dal nastro, Stefanos ne approfitta attaccando, per il 3-1 Tsitsipas. La classe del campione: forte di un punto di vantaggio, rischia con un diritto lungo linea improvviso e volando a rete a chiudere. 4-1 e servizio Tsitsipas. Si gira sul 5-1. Con un servizio esterno perfetto, è 6-1 e cinque set point per il greco. Chiude 7-2 Tsitsipas, perfetto al servizio in tutto il parziale e bravissimo a capitalizzare la prima chance nel “decider”. Resta un bellissimo set per l’azzurro, che giocato alla pari del n.6 del mondo.

Tsitsipas inizia al servizio il secondo set, continuando a martellare con grande efficacia. Il set perso non ha interrotto il tennis di Nardi, che continua a fluire molto solido ed efficace al servizio. 1-1. il livello di gioco resta molto buono, in risposta nessuno dei due giocatori riesce a fare la differenza, fino al sesto game. Sul 3-2 Tsitsipas, servizio Nardi, Luca commette un doppio fallo e quindi commette un errore di rovescio sulla pressione del greco. 15-30. Col servizio si porta 30 pari l’azzurro, quindi trova un diritto cross strettissimo in contro piede davvero difficile e molto spettacolare. Bene Luca, supera il momento non facile per il 3 pari. Sotto 4-3, Nardi gioca con grande personalità, con coraggio spinge e si butta anche avanti a prendersi il punto. Il pubblico incita “Luca-Luca”, applaude all’ottimo tennis dell’azzurro. 4 pari. Ancora non si è vista una palla break in tutto l’incontro. Tsitsipas è perfetto al servizio, la prima funziona benissimo e Nardi non riesce a trovare la chiave per essere incisivo in risposta. L’azzurro serve con le spalle al muro, sotto 5-4. Pressione? Tutt’altro, gioca con servizio e diritto, precisi, piedi vicini alla riga di fondo e via, a spingere e toccare la palla con maestria. 5 pari. Serve Stefanos, e commette due errori (un diritto, poi un rovescio), 15-30. Piccola grande chance per Luca, almeno per provarci. Niente, Ace esterno, imprendibile. 30 pari. Ma sul punto seguente l’attacco di rovescio cross è corto, Luca arriva bene e col rovescio lungo linea trova un passante che gli vale la prima palla break di tutto l’incontro. E non entra la la prima palla… Se lo gioca bene il greco, la risposta di Nardi è un po’ corta, attacca forte col diritto e chiude sotto rete di prepotenza. PUNTO! Il punto del match è Luca Nardi: trova un lob di rovescio perfetto, che punisce l’attacco del greco. Seconda palla break per l’azzurro! La cancella col servizio Stefanos, mostra tutta la sua grinta in questa fase calda del match. Con un rovescio in rete di Nardi, Tsitsipas si porta avanti 6-5. Anche il secondo set si decide al tiebreak. Dopo aver perso il primo punto, Nardi si avvicina alla sedia dell’arbitro, forse chiede l’intervento del trainer per un problema muscolare (si tocca una coscia). Luca trova un passante di tocco col diritto di pura sensibilità e polso, giocato quasi da fermo. Che mano! 1 pari. Sbaglia poi col diritto non trova bene la palla con i piedi, probabilmente per colpa del fastidio. Sbaglia con il diritto Stefanos, 2 pari. Sul 3-2, Tsitsipas trova un diritto incrociato dall’angolo micidiale, la palla fila via imprendibile. Si gira 4-2 Tsitsipas. Nel replay tv si vede che Luca zoppica arrestando la corsa nell’ultimo punto. Attacca con la palla corta “Stef” sul 5-3. Un back perfetto, che gli vale il 6-3 e tre Match Point, i primi due in risposta. Chiude al primo il greco, con un’altra bordata di diritto cross, imprendibile. 7-6 7-6. Alla stretta di mano, Tsitsipas chiede se è accaduto qualcosa, e Luca indica un problema alla parte posteriore di una coscia. Esce dal campo sconfitto, ma con un grande applauso del pubblico. Bravo Nardi, è una grande esperienza che conferma tutta la qualità del nostro giovane rappresentante.

ATP Astana Stefanos Tsitsipas [3] Stefanos Tsitsipas [3] 7 7 Luca Nardi Luca Nardi 6 6 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-5 → 6-5 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 L. Nardi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-6 → 6-6 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 S. Tsitsipas 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Nardi 0-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 0-1

10 ACES 42 DOUBLE FAULTS 249/73 (67%) FIRST SERVE 42/75 (56%)41/49 (84%) 1ST SERVE POINTS WON 36/42 (86%)17/24 (71%) 2ND SERVE POINTS WON 16/33 (48%)2/2 (100%) BREAK POINTS SAVED 0/0 (0%)12 SERVICE GAMES PLAYED 126/42 (14%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 8/49 (16%)17/33 (52%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 7/24 (29%)0/0 (0%) BREAK POINTS CONVERTED 0/2 (0%)12 RETURN GAMES PLAYED 1258/73 (79%) SERVICE POINTS WON 52/75 (69%)23/75 (31%) RETURN POINTS WON 15/73 (21%)81/148 (55%) TOTAL POINTS WON 67/148 (45%)