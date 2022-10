Ranking ATP con i “punti di Wimbledon”? Djokovic n.3, Sinner n.10

Una delle situazioni più impattanti del 2022 è stata la scelta – aspramente contestata da più parti – dell’ATP di non assegnare punti a Wimbledon, come risposta alla decisione di Londra di vietare l’accesso al torneo per i tennisti russi e bielorussi. Questo ha evidentemente penalizzato i giocatori che hanno ben figurato ai Championships, dal vincitore Djokovic al finalista Kyrgios, incluso il nostro Jannik Sinner, giunto nei quarti di finale.

In molti si sono chiesti come sarebbe il ranking mondiale adesso, nel pieno della corsa per le ATP Finals, se a Wimbledon fossero stati assegnati i punti come in qualsiasi altro Slam stagionale. Il giornalista iberico Guille Ortiz ha stilato il ranking di questa settimana includendo i punti non attributi con i risultati ottenuti ai Championships dello scorso luglio. Eccome come si presenterebbe la top10:

1 – Carlos Alcaraz: 6.920

2 – Rafael Nadal: 6.530

3 – Novak Djokovic: 5.820

4 – Casper Ruud: 5.690

5 – Daniil Medvedev: 5.065

6 – Alexander Zverev: 5.040

7 – Stefanos Tsitsipas: 4.900

8 – Cameron Norrie: 4.165

9 – Taylor Fritz: 3.415

10 – Jannik Sinner: 3.400

Ovviamente la variazione più importante è quella di Djokovic, che “privato” di 2000 punti è ben più indietro della terza posizione in classifica ottenuta “sul campo”, e Kyrgios sarebbe 13esimo, molto vicino alla top10. Ma anche Norrie sarebbe n.8 (è giunto in semifinale), Fritz alla nona piazza e Jannik decimo, in pienissima corsa per quelle Finals che rischia seriamente di vedersi “da casa”, a meno di un mezzo miracolo e/o alcuni ritiri da parte di giocatori qualificati.