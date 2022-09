Challenger Lisbona, Orleans, Buenos Aires e Charleston: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

CHALLENGER Lisbon (Portogallo) – 2° Turno, terra battuta

1. [Q] Duje Ajdukovicvs [7] Alexandre Muller

2. Gastao Elias vs [Q] Luca Van Assche



Il match deve ancora iniziare

3. Gian Marco Moroni vs Benoit Paire



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Goncalo Falcao / Pedro Sousa vs [4] Jeevan Nedunchezhiyan / Christopher Rungkat



Il match deve ancora iniziare

COURT LISBOA – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Akira Santillan / Brandon Walkin vs [Alt] Pedro Araujo / Duarte Vale



2. [Alt] Timofey Skatov vs [3] Francesco Passaro



Il match deve ancora iniziare

3. Franco Agamenone / Giulio Zeppieri vs Nick Hardt / Jason Taylor



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Manuel Guinard / Luis David Martinez vs [WC] Fabio Coelho / Jaime Faria



Il match deve ancora iniziare

COURT BELÉM – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Zdenek Kolar / Goncalo Oliveira vs [Alt] Vit Kopriva / Jaroslav Pospisil



2. Anirudh Chandrasekar / N Vijay Sundar Prashanth vs [2] Vladyslav Manafov / Oleg Prihodko



Il match deve ancora iniziare

3. [PR] Jeremy Jahn / Daniel Michalski vs Piotr Matuszewski / Petr Nouza



Il match deve ancora iniziare

4. Francesco Passaro / Andrea Pellegrino vs Inigo Cervantes / Oriol Roca Batalla



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Orleans (Francia) – 1°-2° Turno, cemento (al coperto)

1. Ramkumar Ramanathanvs [SE] Adrian Andreev

1. Ramkumar Ramanathanvs [SE] Adrian Andreev

2. [4] Quentin Halys vs [SE] Nerman Fatic



Il match deve ancora iniziare

3. Damir Dzumhur vs Gregoire Barrere (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [8] Jack Sock vs [WC] Harold Mayot



Il match deve ancora iniziare

5. [1/WC] Corentin Moutet vs Michael Geerts (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

6. Laurent Lokoli vs [3/WC] Richard Gasquet



Il match deve ancora iniziare

7. Jurij Rodionov vs Evan Furness



Il match deve ancora iniziare

LA FORET 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [WC] Tristan Lamasine / Clement Tabur vs Antoine Bellier / Daniel Masur



Il match deve ancora iniziare

2. Antoine Escoffier / Jonas Forejtek vs [2] Purav Raja / Divij Sharan



Il match deve ancora iniziare

3. Viktor Durasovic / Otto Virtanen vs [4] Victor Vlad Cornea / Lukas Rosol



Il match deve ancora iniziare

4. Theo Arribage / Luca Sanchez vs Karol Drzewiecki / Patrik Niklas-Salminen



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Charleston (USA) – 2° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Juan Pablo Ficovichvs Zachary Svajda

2. [1] Jordan Thompson OR Alexis Galarneau vs [WC] Ethan Quinn (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Enzo Couacaud / Maxime Mora vs [2] Andrew Harris / Luke Saville



Il match deve ancora iniziare

4. [Alt] Abraham Asaba / Aidan Mayo vs Alexis Galarneau / Ruben Gonzales



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [Q] Giovanni Oradinivs [Q] Garrett Johns

2. Charles Broom / Constantin Frantzen vs [3] Malek Jaziri / Nicolas Mejia



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Julian Cash / Henry Patten vs Christian Langmo / Giovanni Oradini



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Donald Young vs [LL] Govind Nanda



Il match deve ancora iniziare

2. Leandro Riedi / Valentin Vacherot vs Evan King / Mitchell Krueger



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Aidan McHugh / Reese Stalder vs Nick Chappell / Govind Nanda



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Juan Bautista Torresvs [5] Facundo Bagnis

2. [Q] Hernan Casanova vs Juan Manuel Cerundolo (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [8] Yannick Hanfmann vs Nicolas Kicker OR Renzo Olivo (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [PR] Daniel Dutra da Silva / Pedro Sakamoto vs [3] Hernan Casanova / Santiago Rodriguez Taverna



Il match deve ancora iniziare

5. Martin Cuevas / Nicolas Kicker vs Ignacio Carou / Camilo Ugo Carabelli



Il match deve ancora iniziare

Cancha 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Juan Bautista Otegui vs [4] Camilo Ugo Carabelli



Il match deve ancora iniziare

2. Matias Franco Descotte / Mariano Navone vs [2] Guido Andreozzi / Guillermo Duran



Il match deve ancora iniziare

3. Thiago Agustin Tirante / Juan Bautista Torres vs Dmitry Popko / Thiago Seyboth Wild



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Ignacio Monzon/ Genaro Alberto Olivierivs Andrea Collarini/ Juan Pablo Paz

2. [4] Roman Andres Burruchaga / Facundo Diaz Acosta vs [WC] Juan Ignacio Galarza / Tomas Lipovsek Puches



Il match deve ancora iniziare

3. Facundo Juarez / Pol Martin Tiffon vs Alexander Merino / Jakub Paul



Il match deve ancora iniziare