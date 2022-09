Us Open: Kyrgios gioca perfetto, mette ko il campione in carica Medvedev e avremo un nuovo numero uno del mondo (Video)

Nick Kyrgios, finalista di Wimbledon e uno dei tennisti più in forma degli ultimi mesi, ha confermato questa notte tutto il buon momento di forma che sta portando avanti da giugno per ottenere una delle vittorie più rilevanti della sua carriera, arrivando ai quarti di finale degli US Open per la prima volta in carriera. È la quarta volta che raggiunge i primi otto posti di un Grande Slam, dopo Wimbledon 2014, Australian Open 2015 e, naturalmente, Wimbledon di quest’anno.

Il 27enne australiano, numero 23 ATP (in una classifica in cui non vengono conteggiati i punti della finale di Londra), ha sconfitto negli ottavi di finale degli US Open il russo Daniil Medvedev, numero uno del mondo e campione in carica, per 7-6(11), 3-6, 6-3 6-2, in un match risoltosi in meno di tre ore e in cui ha giocato in modo assolutamente perfetto, ad eccezione di un secondo set un po’ più altalenante. A causa di questa sconfitta, Medvedev perderà la leadership della classifica mondiale, ma non si sa ancora a favore di chi. Rafael Nadal, Carlos Alcaraz e Casper Ruud sono i candidati.

Nei quarti di finale, Kyrgios affronterà un altro russo: Karen Khachanov, vicecampione olimpico e numero 31 ATP. I testa a testa sono in parità: 1-1.

22 ACES 212 DOUBLE FAULTS 775/127 (59%) FIRST SERVE % IN 85/120 (71%)56/75 (75%) WIN % ON 1ST SERVE 64/85 (75%)23/52 (44%) WIN % ON 2ND SERVE 16/35 (46%)10/17 (59%) NET POINTS WON 29/47 (62%)3/8 (38%) BREAK POINTS WON 5/7 (71%)40/120 (33%) RECEIVING POINTS WON 48/127 (38%)49 WINNERS 5319 UNFORCED ERRORS 38119 TOTAL POINTS WON 1289328.2 ft DISTANCE COVERED 9431.2 ft37.8 ft DISTANCE COVERED/PT. 38.2 ft