Us Open: Carlos Alcaraz avanza per ritiro. Benoit Paire prende un’altra stesa e medita una pausa dal tennis (Video)

Carlos Alcaraz, numero quattro del mondo, ha esordito agli US Open con una vittoria su Sebastian Baez, in un incontro che si è concluso nel peggiore dei modi.

Lo spagnolo stava battendo l’argentino (campione del Millennium Estoril Open) per 7-5, 7-5, 2-0, finché Baez, mentre cercava di salvare un break point, si è stirato un muscolo e si è dvouto ritirare.

La partita è stata molto ben giocata, con diversi momenti di alto livello e con Alcaraz che è riuscito a imporsi solo nelle fasi decisive di ogni set – ha commesso molti errori non forzati, 47 in 2h30.

Quello che è certo è che alla fine Alcaraz si è qualificato per il secondo turno degli US Open e il suo prossimo avversario sarà Federico Coria.

Nemmeno il fatto che si tratti di un torneo del Grande Slam sembra motivare Benoit Paire. Il tennista francese, attualmente classificato al 173° posto, è stato facilmente eliminato al primo turno degli US Open da Cameron Norrie e, a giudicare dalle sue stesse parole, sembra che sia stata alla fine una cosa non del tutto negativa.

Perché ora il tennista può tornare in vacanza. “È da un po’ che non gioco. Dopo Cincinnati mi sono fermato, mi sono preso una piccola vacanza. Ora vado di nuovo in vacanza, quindi questa è stata una pausa dalle mie vacanze”, ha dichiarato a L’Equipe.

“Ho fatto quello che ho potuto, ma i miei demoni sono riemersi. Non sono sicuro di continuare la stagione. Forse mi fermerò ora e l’anno prossimo vedrò se continuare. Ora ho bisogno di riposare. Spero di trovare un giorno una motivazione, qualcosa che mi faccia amare il tennis”, ha concluso.