Kyrgios inaugura Cincinnati con un’altra vittoria e prepara il duello con Fritz

Nick Kyrgios sembra sempre più al limite dal punto di vista fisico, ma continua a dare il massimo e ha iniziato la settimana con un’altra bella vittoria. Questa volta, il numero 28 della classifica ATP ha avuto la meglio su Alejandro Davidovich Fokina (37°) per raggiungere il secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati.

L’australiano ha avuto qualche momento di difficoltà per un dolore alla gamba sinistra che lo ha infastidito soprattutto nel primo set, ma ha finito per risolvere la questione con alcuni momenti di genio, chiudendo per 7-5 6-4. È già la 31ª vittoria stagionale, dopo aver perso solo otto incontri nel 2022.

L’avversario al turno successivo di Kyrgios sarà Taylor Fritz, numero 13 della classifica ATP e undicesima testa di serie. L’americano, campione di Indian Wells in questa stagione, ha steso Sebastian Baez (35°) in soli 55 minuti, 6-1, 6-1, senza dargli alcuna possibilità. Sarà la prima volta che Kyrgios e Fritz si affrontano.