Laver Cup: Jack Sock dice si. Nick Kyrgios non ci sarà “Devo passare del tempo a casa con la mia famiglia e la mia bellissima fidanzata”

Un altro tennista del Resto del Mondo è stato trovato alla Laver Cup. Stiamo parlando di Jack Sock, che ha dimostrato di essere uno specialista della manifestazione e uno dei punti cardini di una formazione che non è mai stata però in grado di contrastare l’Europa. Dopotutto, Sock ha un record di 8-4 in singolare, e in doppio ha sette vittorie e solo due sconfitte in questa manifestazione.

L’americano si aggiunge a Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime e Diego Schwartzman in una formazione che è in cerca di altri giocatori e dovrà cercare di contrastare la formazione da sogno dell’Europa, che sarà al via con: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray.

Parliamo ora di Nick Kyrgios che è stato uno dei protagonisti di ogni edizione della Laver Cup. L’australiano non ha mai perso un’edizione ma quest’anno non sarà della sfida. Kyrgios ha annunciato che questa volta non farà parte della squadra del resto del mondo.

“Quest’anno non ci sarà nessuna Laver Cup per me. Volevo darvi questa notizia. Devo passare del tempo a casa con la mia famiglia e la mia bellissima fidanzata”, ha scritto l’australiano su Instagram, fugando i dubbi sulla sua possibile partecipazione a un’edizione che vedrà Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Andy Murray difendere l’egemonia europea tra il 23 e il 25 settembre alla O2 Arena di Londra.