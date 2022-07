ATP 250 Umag: un ottimo Cecchinato supera un Musetti scarico

Ceck c’è, Muso no. Questo il resoconto del derby azzurro che ha aperto il programma del giovedì all’ATP 250 di Umag. Marco Cecchinato ha sconfitto per 6-4 6-3 Lorenzo Musetti, guadagnandosi un posto nei quarti di finale del torneo da lui vinto nel 2018, suo anno migliore in carriera. Oggi si sono rivisti lampi di quella potenza e precisione che l’hanno portato a sconfiggere Djokovic a Roland Garros, issandosi in semifinale nello Slam “rosso”. Il siciliano ha giocato un discreto tennis nei Challenger italiani nelle ultime settimane, ma senza riuscire a trovare quella continuità tecnica e mentale dei giorni migliori. Oggi Marco ha ritrovato intensità, fisica e nei colpi, tanto da mettere alle corde Musetti nello scambio, provocandone molti errori e trovando anche dei vincenti pregevoli. Musetti invece era evidentemente sotto tono: troppi errori banali, anche nello scambio, sotto la notevole pressione dell’amico-rivale. Cecchinato ha ampiamente meritato il successo, ma eccetto la bagarre di inizio partita è mancata una reazione di Musetti, sia “fisica” che tecnica. Poche volte ha lasciato andare il braccio il toscano, cercando di spaccare lo scambio, nemmeno con quel diritto cross stretto che ad Amburgo ha funzionato benissimo, e pure col rovescio sono stati più gli errori delle perle tecniche. Un Lorenzo a giri ridotti, che non è riuscito a contenere prima e sovrastare poi la spinta del palermitano. Dopo la vittoria nel 500 di Amburgo era possibile che Lorenzo pagasse lo sforzo fisico e mentale al torneo successivo, oggi si è visto un tennista decisamente scarico rispetto alla scorsa settimana. Cecchinato nei quarti aspetta il vincente di Agamenone – Baez.

La cronaca

Cecchinato scatta bene dai blocchi: viece agilmente il primo turno di servizio ed è molto aggressivo in risposta, strappando due immediate palle break sul 15-40. Con un doppio fallo Musetti perde il turno di battuta, per il 2-0 “Ceck”. Lorenzo carica il diritto con tanto spin, inizia a trovare il campo e con un erroraccio di diritto Marco concede il contro break alla prima chance. Il campione di Amburgo cambia passo, la sua spinta diventa più consistente e precisa, con un diritto in corsa cross molto preciso ora è Musetti a scappare avanti con un break (3° terzo game di fila). La bagarre continua: ora è Cecchinato a trovare buoni angoli e Musetti sbaglia, per il contro break e 3 pari. Musetti serve sotto 4-5, il match inizia a farsi “caldo”. Rischia un tocco di controbalzo nei pressi del net Lorenzo, e gli va bene, ma poi sbaglia un rovescio lungo linea che gli costa il 15-30. Cecchinato gioca con grande attenzione, carica il diritto e trova il contro piede vincente inside out. Due set point per Ceck sul 15-40. Con un signor tennis, di grande potenza e precisione, Marco chiude il set, vinto con merito in 39 minuti, 6-4. Più attivo in campo il siciliano, meno errori e tanta sostanza.

Cecchinato inizia alla battuta il secondo set. Continua a spingere con energia sbagliando poco, in controllo dello scambio si porta 1-0. Musetti al contrario è falloso, scuote la testa non contento del suo livello di gioco. Sul 30 pari anche il rovescio cross tradisce il toscano, concede una palla break. “Ceck” se la prende, con un bel diritto cross, stretto e lento, provoca l’errore di “Muso”, per il 2-0 e poi 3-0 Cecchinato, estremamente solido e continuo (quinto gioco di fila vinto). Il set scorre rapido sui turni di battuta, in pochi minuti lo score è 5-2 Cecchinato. Lorenzo resta aggrappato all’incontro trovando forse il miglior game del suo match, chiuso con una magia di tocco sotto rete. “Ceck” va a servire per il match sul 5-3. Molto aggressivo Marco, tiene l’iniziativa, spinge in progressione e viene avanti a chiudere il punto. Musetti cancella il primo match point con una delle sue sbracciate spettacolari in lungo linea, ma sbaglia in risposta sul secondo. Vince Cecchinato, il bell’abbraccio sulla rete conferma il grande legame tra i due. Bravo Marco, ha vinto con pieno merito, approdando ai quarti.

[8] Lorenzo Musetti vs [Q] Marco Cecchinato



ATP Umag Lorenzo Musetti [8] Lorenzo Musetti [8] 4 3 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 6 6 Vincitore: Cecchinato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 M. Cecchinato 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-2 → 3-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 L. Musetti 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

1 ACES 02 DOUBLE FAULTS 126/45 (58%) FIRST SERVE 39/53 (74%)18/26 (69%) 1ST SERVE POINTS WON 27/39 (69%)7/19 (37%) 2ND SERVE POINTS WON 10/14 (71%)0/4 (0%) BREAK POINTS SAVED 1/3 (33%)9 SERVICE GAMES PLAYED 1012/39 (31%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 8/26 (31%)4/14 (29%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 12/19 (63%)2/3 (67%) BREAK POINTS CONVERTED 4/4 (100%)10 RETURN GAMES PLAYED 925/45 (56%) SERVICE POINTS WON 37/53 (70%)16/53 (30%) RETURN POINTS WON 20/45 (44%)41/98 (42%) TOTAL POINTS WON 57/98 (58%)