Nuova popolarità per Cameron Norrie dopo le semifinali di Wimbledon: “ora la gente mi riconosce per strada, mi fa i complimenti . E’ un peccato non aver ricevuto punti”

Cameron Norrie sognava di vincere Wimbledon, ma alla fine è stato eliminato in semifinale solo da Novak Djokovic, che avrebbe poi vinto la competizione.

Il britannico ha ottenuto il suo miglior risultato in carriera in un torneo del Grande Slam e ha guadagnato una popolarità a cui non era abituato, nemmeno in patria.

“Ho perso completamente l’anonimato, ora la gente mi riconosce per strada, mi fa i complimenti e anche qualcos’altro. Le persone sono molto gentili, è incredibile ricevere così tanto affetto e riconoscimento, ma questo non mi cambierà. Ho ancora molte ambizioni e sto lavorando duramente nelle ultime settimane per diventare un tennista migliore”, ha dichiarato a mailplus.co.uk.

Sul fatto che non abbia ricevuto alcun punto a Wimbledon a causa di tutte le controversie, Norrie non ha nascosto la sua delusione. “È piuttosto frustrante, ma non posso farci nulla. Voglio pensare che non mi cambi troppo perché ho ancora una buona classifica e sono testa di serie nella maggior parte dei tornei, ma è un vero peccato non aver ricevuto punti. Ci sono altri giocatori che, se avessero ricevuto dei punti, avrebbero fatto un enorme salto in avanti”.