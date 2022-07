Challenger San Benedetto del Tronto: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 24 azzurri al via tra Md e Quali

Challenger San Benedetto del Tronto – Tabellone Principale – terra

(1) Pellegrino, Andrea vs Sels, Jelle

Caruso, Salvatore vs Barranco Cosano, Javier

(WC) Bellucci, Mattia vs Skatov, Timofey

(Alt) Vatutin, Alexey vs (7) Olivo, Renzo

(3) Passaro, Francesco vs Qualifier

Forejtek, Jonas vs Vavassori, Andrea

Fatic, Nerman vs Qualifier

Seyboth Wild, Thiago vs (5) Collarini, Andrea

(8) Pucinelli De Almeida, Matheus vs Qualifier

(WC) Maestrelli, Francesco vs Qualifier

(WC) Ferrari, Gianmarco vs Sanchez Izquierdo, Nikolas

Arnaldi, Matteo vs (4) Kicker, Nicolas

(6) Giannessi, Alessandro vs Qualifier

Qualifier vs Ferreira Silva, Frederico

(Alt) Rosol, Lukas vs Marozsan, Fabian

(Alt) Gigante, Matteo vs (2) Darderi, Luciano

Challenger San Benedetto del Tronto – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Ugo Carabelli, Camilo vs Ferrari, Gianmarco

(Alt) Mazza, Manuel vs (12) Bertola, Remy

(2) Brancaccio, Raul vs (Alt) Arnaboldi, Federico

(WC) Compagnucci, Tommaso vs (10) Marti Pujolras, Alex

(3) Kirkin, Ergi vs Vrbensky, Michael

(WC) Meduri, Andrea vs (8) Chepelev, Andrey

(4) Domingues, Joao vs (WC) Colacioppo, Giulio

(WC) Iannaccone, Federico vs (7) Gutierrez, Oscar Jose

(5) Boscardin Dias, Pedro vs (Alt) Basso, Andrea

Langmo, Christian vs (9) Vincent Ruggeri, Samuel

(6) Prihodko, Oleg vs Potenza, Luca

Balzerani, Riccardo vs (11) Fonio, Giovanni

1. [WC] Andrea Medurivs [8] Andrey Chepelev2. [WC] Federico Iannacconevs [7] Oscar Jose Gutierrez3. Riccardo Balzeranivs [11] Giovanni Fonio(non prima ore: 14:30)4. [WC] Tommaso Compagnuccivs [10] Alex Marti Pujolras(non prima ore: 17:30)

Campo 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Ergi Kirkin vs Michael Vrbensky

2. [5] Pedro Boscardin Dias vs [Alt] Andrea Basso

3. [2] Raul Brancaccio vs [Alt] Federico Arnaboldi

4. [1] Camilo Ugo Carabelli vs Gianmarco Ferrari (non prima ore: 16:30)

Campo 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Joao Domingues vs [WC] Giulio Colacioppo

2. Christian Langmo vs [9] Samuel Vincent Ruggeri

3. [6] Oleg Prihodko vs Luca Potenza

4. [Alt] Manuel Mazza vs [12] Remy Bertola