ATP 250 Umago: Il Tabellone Principale. Alcaraz e Sinner guidano il seeding. Anche Fognini e Musetti sono teste di serie

ATP 250 Umago – Tabellone Principale – terra

(1) Alcaraz, Carlos vs Bye

Vesely, Jiri vs Delbonis, Federico

Etcheverry, Tomas Martin vs Bagnis, Facundo

Qualifier vs (6) Altmaier, Daniel

(3) Rune, Holger vs Bye

(WC) Prizmic, Dino vs Zapata Miralles, Bernabe

Qualifier vs Cachin, Pedro

Galan, Daniel Elahi vs (7) Fognini, Fabio

(8) Musetti, Lorenzo vs (PR) Bedene, Aljaz

Qualifier vs (WC) Poljicak, Mili

Qualifier vs Djere, Laslo

Bye vs (4) Baez, Sebastian

(5) Molcan, Alex vs (WC) Ajdukovic, Duje

Carballes Baena, Roberto vs Laaksonen, Henri

Munar, Jaume vs Ymer, Mikael

Bye vs (2) Sinner, Jannik