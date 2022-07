WTA 250 Varsavia e Praga: Tabelloni di Qualificazione. Presenza di Sara Errani in Polonia

WTA 250 Varsavia – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Laura Pigossi vs Isabella Shinikova

Yuki Naito vs (9) Arianne Hartono

(2) Sara Errani vs Andrea Lazaro Garcia

Paula Ormaechea vs (8) Ysaline Bonaventure

(3) Katarzyna Kawa vs Tena Lukas

(WC) Weronika Baszak vs (12) Rebeka Masarova

(4) Reka-Luca Jani vs Raluka Serban

(WC) Weronika Ewald vs (10) Despina Papamichail

(5) Kateryna Baindl vs Yuliya Hatouka

Jesika Maleckova vs (7) Nastasja Schunk

(6) Gabriela Lee vs (WC) Zuzanna Bednarz

(WC) Ania Hertel vs (11) Alexandra Cadantu-Ignatik

Center Court – ore 11:00

(6) Gabriela Lee vs Zuzanna Bednarz

Ania Hertel vs (11) Alexandra Cadantu-Ignatik

(3) Katarzyna Kawa vs Tena Lukas

Weronika Baszak vs (12) Rebeka Masarova

Court 2 – ore 11:00

(5) Kateryna Baindl vs Yuliya Hatouka

Weronika Ewald vs (10) Despina Papamichail

(1) Laura Pigossi vs Isabella Shinikova

(2) Sara Errani vs Andrea Lazaro Garcia

Court 3 – ore 11:00

Jesika Maleckova vs (7) Nastasja Schunk

(4) Reka-Luca Jani vs Raluka Serban

Yuki Naito vs (9) Arianne Hartono

Paula Ormaechea vs (8) Ysaline Bonaventure

