Berrettini torna in campo, per i bookie l’azzurro punta alla vittoria a Gstaad

Superata la delusione per il forfait a Wimbledon, Matteo Berrettini torna in campo nell’ATP 250 di Gstaad. Dopo aver conquistato in sequenza i tornei di Stoccarda e Queen’s, il classe 1996 è il principale candidato dei bookmaker anche per il titolo sulla terra rossa svizzera, dove il suo successo si gioca a 2,90, al pari di Casper Ruud. Meno chance per Roberto Bautista Agut, per cui il successo finale paga 10 volte la posta, mentre Albert Ramos Vinolas è offerto a 12.

Dopo il bye al primo turno, Berrettini esordirà nel torneo con Richard Gasquet. Il tennista romano è nettamente favorito per la vittoria, in quota a 1,24 su Stanleybet.it, mentre il francese vede il successo a 3,80. L’azzurro è avanti anche per la conquista del primo set, proposta a 1,34, mentre per il transalpino si gioca a 3. Secondo i bookie per il risultato esatto in pole c’è lo 0-2 di Berrettini a 1,66, mentre l’1-2 si gioca a 3,30.