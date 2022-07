ATP 250 Gstaad: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Cinque azzurri al via. Matteo Berrettini testa di serie n.2

ATP 250 Gstaad – Tabellone Principale – terra

(1) Ruud, Casper vs Bye

Etcheverry, Tomas Martin vs Lehecka, Jiri

Munar, Jaume vs Zapata Miralles, Bernabe

(WC) Ritschard, Alexander vs (8) Sousa, Joao

(4) Ramos-Vinolas, Albert vs Bye

(WC) Huesler, Marc-Andrea vs (WC) Stricker, Dominic

Qualifier vs Monteiro, Thiago

Qualifier vs (6) Garin, Cristian

(7) Gaston, Hugo vs (PR) Thiem, Dominic

Delbonis, Federico vs Ymer, Mikael

Sonego, Lorenzo vs Qualifier

Bye vs (3) Bautista Agut, Roberto

(5) Martinez, Pedro vs Taberner, Carlos

Paire, Benoit vs Qualifier

Gasquet, Richard vs Carballes Baena, Roberto

Bye vs (2) Berrettini, Matteo

ATP 250 Gstaad – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Varillas, Juan Pablo vs (Alt) Vavassori, Andrea

Londero, Juan Ignacio vs (6) Kotov, Pavel

(2) Moutet, Corentin vs Zeppieri, Giulio

(WC) Kym, Jerome vs (8) Ymer, Elias

(3) Jarry, Nicolas vs Cobolli, Flavio

(WC) Ender, Paul vs (7) Kopriva, Vit

(4) Hanfmann, Yannick vs Misolic, Filip

Bergs, Zizou vs (5) Bagnis, Facundo

Roy Emerson Arena – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Yannick Hanfmann vs Filip Misolic

2. [3] Nicolas Jarry vs Flavio Cobolli

3. [WC] Jerome Kym vs [8] Elias Ymer

4. [1] Juan Pablo Varillas vs [Alt] Andrea Vavassori (non prima ore: 15:00)

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Zizou Bergs vs [5] Facundo Bagnis

2. [WC] Paul Ender vs [7] Vit Kopriva

3. [2] Corentin Moutet vs Giulio Zeppieri

4. Juan Ignacio Londero vs [6] Pavel Kotov