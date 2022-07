Wimbledon: Il programma dell’ultima giornata. Sfida per il titolo tra Novak Djokovic e Nick Kyrgios (Sondaggio)

La finale di Wimbledon che non ti aspetti. A sfidarsi per il trofeo sull’erba londinese saranno Novak Djokovic e Nick Kyrgios, con il serbo che ha battuto Norrie in semifinale e l’australiano ad approfittare del ritiro di Nadal per strappare il pass per l’atto finale. Per i bookmaker, però, l’esito della finale – nonostante i due precedenti abbiano visto sempre trionfare l’australiano – è quasi scontato con la vittoria di Djokovic che oscilla tra l’,122 e l’1.27 mentre il terzo successo di Kyrgios in altrettante sfide contro il serbo si trova tra 3,95 e 4 volte la posta. Nettamente a favore della testa di serie numero 1 del torneo anche le quote per il risultato esatto con un 3-0 in favore di Djokovic che vale tra 2,22 e 2,50 mentre lo stesso risultato in favore di Kyrgios si trova in quota tra 14 e 15 volte la posta.

Wimbledon - Finale - chi vincerà? Djokovic (3-0)

Djokovic (3-1)

Djokovic (3-2)

Kyrgios (3-0)

Kyrgios (3-1)

Kyrgios (3-2) View Results

Loading ... Loading ...

N. Djokovicvs N. KyrgiosE. Mertens/ S. Zhangvs B. Krejcikova/ K. Siniakova

No.1 Court – Ore: 2:00pm

M. Zheng vs M. Poljicak

M. Baghdatis / X. Malisse vs B. Bryan / M. Bryan

No.3 Court – Ore: 12:00am

S. Kunieda vs A. Hewett

D. De Groot / A. Van Koot vs Y. Kamiji / D. Mathewson

Court 12 – Ore: 12:00am

N. Vink vs S. Schroder

A. Tatu vs A. Soare

S. Cho vs C. Ngounoue

Court 18 – Ore: 12:00am

T.A. Woodbridge / C. Black vs M. Woodforde / I. Majoli

K. Clijsters / M. Hingis vs D. Hantuchova / L. Robson

Court 4 – Ore: 12:00am

M. Ceban vs J. Dembo

M. Stojsavljevic vs G. Guillen

D. Pagani vs B. Chelia

Court 8 – Ore: 12:00am

A. Jadhav vs S. Hetherington

A. Missoum vs P. Dietrich

A. Das vs N. Okhtenberg

To be arranged 1 – Ore:

S. Schroder / N. Vink vs A. Lapthorne / D. Wagner