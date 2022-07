Finale maschile di Wimbledon, il Centrale sarà per Nick o Novak?

Una delle domande che girano oggi sui social, in vista della inattesa finale di Wimbledon tra Djokovic e Kyrgios, è relativa al pubblico del Centre Court. Chi avrà il supporto degli spalti? Il campionissimo serbo, a caccia del primo Slam stagionale e 21esimo in carriera? O l'”underdog” Kyrgios, il giocatore che non ti aspetti capace di regalare delle perle di spettacolo? Non è una risposta facile. Forse il pubblico sarà spaccato a metà, tra chi sostiene l’australiano sperando in una bella partita, e chi invece andrà a favore del campione serbo, il tennista indubbiamente più forte e favorito per il successo finale (nettamente, secondo le indicazioni dei bookmakers che non sempre ci prendono ma non amano buttare via soldi…).

Di sicuro entrambi i giocatori che si giocheranno la coppa 2022 dei Championships hanno più di uno spigolo e per questo non sempre sono amati dalla grande maggioranza degli appassionati. Kyrgios è un ragazzo a dir poco sopra le righe, capace di produrre in campo giocate pazzesche, funamboliche e spettacolari, ma anche perdersi in atteggiamenti esagerati, sopra le righe, indolenti e purtroppo eccessivi. Al limite dell’autodistruttivo, cosa che spesso gli è stata rimproverata anche in patria dai “grandi” campioni Aussie e che lui non ha mai gradito. Come non ricordare la sedia volata in campo agli Internazionali di Roma di qualche anno fa, le stucchevoli polemiche con gli arbitri e talvolta anche con il pubblico (ricordiamo una querelle ad Acapulco, torneo che poi finì per vincere dopo aver battuto Nadal in una partita a dir poco controversa). Nick scalda le folle, fin troppo… e questo suo modo di stare in campo divide, crea polemiche potrebbe causargli anche in finale qualche problema.

Dall’altra parte della rete però c’è Novak, un campione tanto grande quanto relativamente “poco amato” dal pubblico, forse perché storicamente schiacciato dai due storici rivali Rafa e Roger (loro amatissimi), ma anche perché colpevole di molte sfuriate in campo non sempre giustificate, o non comprese dagli spettatori. Ultima la sua reazione dopo il match point trasformato ieri contro Norrie. Djokovic – un po’ beccato da parte del pubblico, del resto giocava contro il britannico – ha reagito con dei baci polemici verso gli spalti, atteggiamento che non è passato inosservato sui tabloid del Regno Unito, come mostra uno dei tanti tweet che si trovano in rete oggi.

Headline’s can make pictures fun 📸 Novak Djokovic blows sarcastic kisses to the crowd and is booed after beating Cameron Norrie pic.twitter.com/GlBpYpUnZT — Richard Pelham (@DickiePelham) July 9, 2022

Un destino strano quello di Djokovic con il pubblico, che sarà di sicuro analizzato più a fondo quando appenderà la racchetta al chiodo.

Intanto la domanda resta: domani è in palio la coppa di Wimbledon, tra due tennisti particolari, forti e divisivi, non amati da tutti. Per chi tiferà il pubblico “neutrale”, per il Nole o per Nick?