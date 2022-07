Challenger Braunschweig: Il Tabellone Principale e di Quali. 4 azzurri nel Md e 1 nelle quali

Challenger 125 Braunschweig – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Martinez, Pedro vs (SE) Hassan, Benjamin

Qualifier vs (SE) Zhang, Zhizhen

(Alt) Cecchinato, Marco vs Qualifier

Elias, Gastao vs (6) Taberner, Carlos

(4) Zapata Miralles, Bernabe vs Kopriva, Vit

Cuevas, Pablo vs Qualifier

Marterer, Maximilian vs Qualifier

Qualifier vs (7) Galan, Daniel Elahi

(8) Varillas, Juan Pablo vs Hanfmann, Yannick

Daniel, Taro vs Bonadio, Riccardo

Agamenone, Franco vs (WC) Molleker, Rudolf

Struff, Jan-Lennard vs (3) Delbonis, Federico

(5) Laaksonen, Henri vs Stricker, Dominic

Qualifier vs (WC) Topo, Marko

Moraing, Mats vs Travaglia, Stefano

Blancaneaux, Geoffrey vs (2) Coria, Federico

(1/Alt) Kovalik, Jozefvs (WC) Moraing, OscarNagal, Sumitvs (11) Gulbis, Ernests

(2) Geerts, Michael vs (Alt) Naw, Hazem

Krumich, Martin vs (12) Andreev, Adrian

(3) Giustino, Lorenzo vs Gutierrez, Oscar Jose

(PR) Safranek, Vaclav vs (7) Virtanen, Otto

(4) Zuk, Kacper vs (WC) Florig, Philip

Lamasine, Tristan vs (8) Vatutin, Alexey

(5) Krutykh, Oleksii vs (Alt) Jahn, Jeremy

Martineau, Matteo vs (10) Van Assche, Luca

(13) Fils, Arthur vs (WC) Gavrielides, Liam

(WC) Stodder, Timo vs (9) Janvier, Maxime

BraWo Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Lorenzo Giustino vs Oscar Jose Gutierrez

2. [1/Alt] Jozef Kovalik vs [WC] Oscar Moraing

3. [4] Kacper Zuk vs [WC] Philip Florig

4. [13] Arthur Fils vs [WC] Liam Gavrielides

Court 11 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Vaclav Safranek vs [7] Otto Virtanen

2. Sumit Nagal vs [11] Ernests Gulbis

3. [5] Oleksii Krutykh vs [Alt] Jeremy Jahn

4. Matteo Martineau vs [10] Luca Van Assche

Court 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Michael Geerts vs [Alt] Hazem Naw

2. Martin Krumich vs [12] Adrian Andreev

3. Tristan Lamasine vs [8] Alexey Vatutin

4. [WC] Timo Stodder vs [9] Maxime Janvier