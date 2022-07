Challenger Todi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 19 azzurri tra Md e Qualificazioni

Challenger Todi – Tabellone Principale – terra

(1) Cachin, Pedro vs Klein, Lukas

(WC) Gigante, Matteo vs Gaio, Federico

Dutra da Silva, Daniel vs Qualifier

Qualifier vs (5) Rodriguez Taverna, Santiago

(4) Serdarusic, Nino vs Ajdukovic, Duje

Qualifier vs (WC) Passaro, Francesco

Moroni, Gian Marco vs Darderi, Luciano

Qualifier vs (8) Popko, Dmitry

(7) Tirante, Thiago Agustin vs Qualifier

(WC) Bellucci, Mattia vs Masur, Daniel

Furness, Evan vs (SE) Torres, Juan Bautista

Qualifier vs (3) Muller, Alexandre

(6) Horansky, Filip vs Skatov, Timofey

Kicker, Nicolas vs De Jong, Jesper

Arnaldi, Matteo vs (Alt) Sels, Jelle

Collarini, Andrea vs (2) Cobolli, Flavio





(1) Harris, Billyvs (WC) Ciavarella, NiccolòGima, Sebastianvs (12/Alt) Tomic, Bernard

(2) Boscardin Dias, Pedro vs (WC) De Bernardis, Alessio

Safwat, Mohamed vs (8) Fonio, Giovanni

(3) Prihodko, Oleg vs Cozbinov, Alexandr

Bertola, Remy vs (9) Benchetrit, Elliot

(4) Maestrelli, Francesco vs (WC) Fornaci, Diego

(Alt) Ricca, Giorgio vs (11) Potenza, Luca

(5) Vincent Ruggeri, Samuel vs (Alt) Mazza, Manuel

Serafini, Marcello vs (7/PR) De Loore, Joris

(6) Chepelev, Andrey vs (Alt) Jecan, Alexandru

(WC) Militi Ribaldi, Andrea vs (10) Langmo, Christian

1. [3] Oleg Prihodkovs Alexandr Cozbinov2. [4] Francesco Maestrellivs [WC] Diego Fornaci3. [2] Pedro Boscardin Diasvs [WC] Alessio De Bernardis4. Sebastian Gimavs [12/Alt] Bernard Tomic

Grandstand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Marcello Serafini vs [7/PR] Joris De Loore

2. [Alt] Giorgio Ricca vs [11] Luca Potenza

3. Mohamed Safwat vs [8] Giovanni Fonio

4. [1] Billy Harris vs [WC] Niccolò Ciavarella

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Remy Bertola vs [9] Elliot Benchetrit

2. [5] Samuel Vincent Ruggeri vs [Alt] Manuel Mazza

3. [6] Andrey Chepelev vs [Alt] Alexandru Jecan

4. [WC] Andrea Militi Ribaldi vs [10] Christian Langmo