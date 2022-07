Wimbledon: Sonego domani di fronte all’ostacolo Nadal (sondaggio Live Tennis)

Un incrocio quasi proibitivo quello che attende Lorenzo Sonego nel terzo turno di Wimbledon. Il torinese si troverà infatti di fronte a Rafael Nadal, in una sfida dove il maiorchino, vincitore meno di un mese fa dell’ennesimo Roland Garros, parte favorito secondo i bookmaker con il successo del campione spagnolo che si gioca a 1,16.

Alta invece la quota di un successo di Sonego, che oscilla tra 4,80 e 4,85. Nadal, inolte, è avanti anche per la conquista del primo set, vista tra 1,29 e 1,30, mentre per Sonego portare a casa il primo parziale del match vale 3,25 la posta. Un match sulla carta senza storia tanto che per il risultato esatto è avanti lo 0-3 di Nadal, offerto tra 1,96 e 2,12, mentre l’1-3 oscilla tra 3,45 e 3.88.

Quote e scontri diretti

De Minaur (19) – Broady 1-0 1.13 6.29

Sonego (27) – Nadal (2) 0-0 5.03 1.18

Garin – Brooksby (29) 0-0 3.05 1.40

Nakashima – Galan 0-0 1.12 6.62

Kyrgios – Tsitsipas (4) 3-1 1.73 2.14

Gasquet – Van De Zandschulp (21) 0-1 3.01 1.40

Molcan – Fritz (11) 0-0 4.45 1.22