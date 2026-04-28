Sinner batte Norrie e torna nei quarti a Madrid: “Buona prestazione, ma bisogna rivedere qualcosa nella programmazione” (Video partita)
Jannik Sinner continua il suo cammino al Mutua Madrid Open e conquista l’accesso ai quarti di finale dopo il successo contro Cameron Norrie. Una vittoria in due set che conferma la solidità dell’azzurro, bravo a gestire una partita particolare anche per l’orario insolito di inizio.
Sinner è infatti sceso in campo alle 11 del mattino, un orario non abituale per lui. Dopo il match, il numero uno italiano ha spiegato di aver dovuto adattare la propria routine, ma senza cercare alibi.
“Sì, è abbastanza insolito per me. Non so quando sia stata l’ultima volta che ho giocato alle 11. Per me però non importa a che ora si giochi, cerco sempre di fare del mio meglio”, ha raccontato Sinner.
L’azzurro ha poi collegato l’orario della sua partita anche alla gestione del programma, facendo riferimento a Rafa Jódar, protagonista del torneo e reduce da un match terminato molto tardi.
“C’era la questione se dovessi giocare io o Jódar alle 16. Penso sia giusto che giochi lui alle 16, perché ha finito molto, molto tardi”, ha spiegato Jannik.
Allo stesso tempo, Sinner ha lanciato un messaggio chiaro agli organizzatori sulla necessità di rivedere alcuni aspetti della programmazione, soprattutto quando le partite serali iniziano troppo tardi.
“Penso che dobbiamo fare qualche aggiustamento con la programmazione della giornata. Due partite dalle 20 sono molto tardi. Anche se hai un giorno in mezzo, è comunque molto, molto tardi. Finisci all’1:30, devi mangiare, devi fare trattamenti. È molto tardi”, ha detto.
Nonostante le difficoltà legate agli orari, Sinner ha sottolineato la capacità dei giocatori di adattarsi alle condizioni.
“Cerchiamo di adattare noi stessi, il nostro corpo e la nostra mente. Da parte mia oggi è stata una buona prestazione”.
Parlando della sfida con Norrie, Jannik ha ricordato che i due si conoscono bene, pur non essendosi affrontati spesso in match ufficiali. Gli allenamenti condivisi nei tornei precedenti hanno dato a entrambi un’idea chiara di cosa aspettarsi.
“Ci conosciamo abbastanza bene. Ci siamo allenati molto negli ultimi tornei, quindi entrambi sapevamo più o meno cosa aspettarci”, ha spiegato Sinner.
Una delle chiavi del successo è stata il rendimento al servizio, soprattutto nei momenti più delicati della partita.
“Ho sentito di servire abbastanza bene nei momenti importanti”, ha aggiunto l’azzurro.
Sinner ha poi analizzato le condizioni di gioco di Madrid, sempre particolari per via dell’altitudine e della velocità della palla. Secondo lui, questa superficie rende difficile capire davvero le proprie sensazioni in campo.
“Questa superficie è molto, molto diversa da tutte le altre. È molto difficile avere il giusto feedback. A volte senti di non stare giocando il tuo miglior tennis, ma da fuori sembra che tu lo stia facendo. A volte succede anche il contrario”.
Il dato più importante, però, resta il risultato. Sinner torna nei quarti di finale a Madrid, in un torneo che non ha giocato spesso e che per questo assume un valore particolare nel suo percorso.
“Sono molto felice di essere di nuovo nei quarti. È un torneo che non ho giocato tante volte, quindi significa molto per me. Sono contento di essere passato in due set”.
Con questa vittoria, Sinner conferma la sua continuità e prosegue la corsa nella Caja Mágica. Tra adattamento agli orari, condizioni complesse e gestione dei momenti chiave, l’azzurro ha dato un’altra prova di maturità in un torneo che può diventare sempre più importante nella sua stagione.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Jannik Sinner, Masters 1000 Madrid, Masters 1000 Madrid 2026
Credo che le 23 sia il limite per l’orario di inizio, perché una volta proprio Sinner a Parigi aveva iniziato anche più tardi dovendo in teoria poi giocare anche il giorno dopo
No no, controlla meglio
Dipende. Domani ci saranno due quarti, normalmente direi che Sinner avrebbe quello nella sessione pomeridiana ma Kopriva-Jódar non inizierà prima delle 16. Non è così improbabile che mettano nel pomeriggio l’altro quarto…
@ Bagel (#4602358)
Ricordo benissimo il fatto.
Sinner mette al primo posto il suo fisico e giustamente è la prima arma che un tennista ha.
Alcaraz probabilmente ha osato un po’ troppo volendo partecipare a Barcellona, forse per ritornare #1.
Il suo problema fisico non può essersi palesato così all’improvviso.
Non mi stupirebbe un ritiro di Sinner a Madrid se orari ecc… incidessero troppo, Madrid non vale una messa, ovvero quel che verrà dopo.
Bene ha fatto a sollevare il problema, vediamo ora se la direzione in qualche modo vuole spingere lo spagnolo di turno.
La Spagna purtroppo ha due fusi orari e deve cercare di far vedere gli incontri a più abitanti possibili. Mi pare che l’ATP aveva posto il limite delle 23 per le partite, tutti a nanna e poi si riprendeva il giorno dopo.
Folle che l’incontro tra Fonseca e Jodar sia finito all’una di notte.
Avendo giocato alle 11 non vedo come possa giocare di sera…e che mettono quelli che hanno giocato la sera il pomeriggio??…sarebbe troppo…giocherà intorno alle 16.00 come è giusto che sia
@ NonSoloSinner (#4602296)
Non è stata una dichiarazione spontanea di Sinner. È l’intervistatore sul campo a fine partita che ne ha parlato e gli ha domandato cosa ne pensasse. La risposta di Sinner è stata equilibrata, difendendo la scelta di far giocare Jòdar alle 16h00, visto che ha terminato tardissimo ieri notte. E che lui cerca di dare il meglio a qualsiasi ora venga programmato. Ha solo fatto una battuta, col sorriso, dicendo che non ricordava l’ultima volta che aveva giocato alle 11h …
https://mutuamadridopen.com/wp-content/uploads/2026/02/Schedule_Matches_MMO2026.pdf
Domani quarti parte alta, giovedì quarti parte bassa, semifinali venerdì, finale domenica (per il tabellone maschile beninteso)
È coerente. Ha sofferto di una programmazione ben peggiore a Bercy 2023, che lo “costrinse” (si, tecnicamente fu una decisone volontaria, peró non mi fate spiegare l’ovvio) a ritirarsi da un torneo che avrebbe potuto vincere e di conseguenza nel 2024 sarebbe potuto diventare numero uno del mondo in anticipo.
Li cominció all’1, altro che finire. Peró appunto é coerente e fa notare anche cose meno gravi e anche quando non capitano a lui.
Poi qualcuno non capisce perché Sinner piace anche come persona
Non capisco perché non di sposti Madrid a un’altra città spagnola possibilmente in zona costiera. Si lamentano tutti da sempre di questo torneo…
La sessione serale dovrebbe iniziare alle 19, ha ragione Jan c’è poco altro da aggiungere
I quarti di finale, salvo errore, si giocano giovedì 30/4 e le semifinali venerdì 1/5 (così almeno recita il programma sul sito del Torneo), pertanto non c’è un giorno di recupero
Guarda che non ha detto nulla di male, per lui e’ insolito giocare alle 11am, che vuole dire alzarsi alle 6:30, e lui vuole dormire. Non si’ e’ mica lamentato, la lamentela vera e’ verso la programmazione serale, ha detto una cosa sacrosanta, bene cosi’ perche’ la voce del numero 1 fa piu’ rumore di quella di un rincalzo.
Bravo ragazzo, fatti sentire
Vero, ho fatto confusione, volevo scrivere se, ho scritto tutt’altro
Hai letto male l’articolo. Non si è lamentato di giocare alle 11 ma del fatto che il secondo incontro serale finisce di notte e dopo conferenza stampa, trattamenti e cena, vai a dormire alle 4…
Secondo me è un messaggio chiaro a Feliciano di non fargli lo scherzo di metterlo come secondo incontro dalle 20.
Programmazione assolutamente da rivedere,la prima serata inizia alle 22.00 .
giusto che cominci a far sentire il suo ” peso politico” da n1 in queste cosa, forza Jan!
Ha fatto benissimo a lamentarsi
che debba… ahi la grammatica
Poche storie Jannik, giocare al mattino in primavera è la condizione ideale… poi tiferò sempre per te, ma certe dichiarazioni stampa a me non piacciono
Mah, dando quasi per scontato che dovesse incontrare Jodar sarà il secondo incontro dopo le 20 domani, diciamo anche che l’eventuale semifinale sarà di venerdì..vero, però, che chi vince mercoledì notte dormirà poco e quindi meno rispetto all’avversario della semi.. c’è il tempo per il recupero però dai
Spesso a Madrid si va a cena dopo le 22 e perfino dopo le 23…
…ma i giocatori non sono i comici del cabaret e ci va più rispetto per il loro sforzo ed il loro corpo!!!
Complimenti campione.. Ora giusto riposo che domani si rigioca..
Vediamo a che ora metteranno il suo quarto domani. Spero nella sessione pomeridiana, in quella serale rischia di iniziare dopo le 22…