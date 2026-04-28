Sinner batte Norrie e torna nei quarti a Madrid: “Buona prestazione, ma bisogna rivedere qualcosa nella programmazione” (Video partita)

Jannik Sinner continua il suo cammino al Mutua Madrid Open e conquista l’accesso ai quarti di finale dopo il successo contro Cameron Norrie. Una vittoria in due set che conferma la solidità dell’azzurro, bravo a gestire una partita particolare anche per l’orario insolito di inizio.

Sinner è infatti sceso in campo alle 11 del mattino, un orario non abituale per lui. Dopo il match, il numero uno italiano ha spiegato di aver dovuto adattare la propria routine, ma senza cercare alibi.

“Sì, è abbastanza insolito per me. Non so quando sia stata l’ultima volta che ho giocato alle 11. Per me però non importa a che ora si giochi, cerco sempre di fare del mio meglio”, ha raccontato Sinner.

L’azzurro ha poi collegato l’orario della sua partita anche alla gestione del programma, facendo riferimento a Rafa Jódar, protagonista del torneo e reduce da un match terminato molto tardi.

“C’era la questione se dovessi giocare io o Jódar alle 16. Penso sia giusto che giochi lui alle 16, perché ha finito molto, molto tardi”, ha spiegato Jannik.

Allo stesso tempo, Sinner ha lanciato un messaggio chiaro agli organizzatori sulla necessità di rivedere alcuni aspetti della programmazione, soprattutto quando le partite serali iniziano troppo tardi.

“Penso che dobbiamo fare qualche aggiustamento con la programmazione della giornata. Due partite dalle 20 sono molto tardi. Anche se hai un giorno in mezzo, è comunque molto, molto tardi. Finisci all’1:30, devi mangiare, devi fare trattamenti. È molto tardi”, ha detto.

Nonostante le difficoltà legate agli orari, Sinner ha sottolineato la capacità dei giocatori di adattarsi alle condizioni.

“Cerchiamo di adattare noi stessi, il nostro corpo e la nostra mente. Da parte mia oggi è stata una buona prestazione”.

Parlando della sfida con Norrie, Jannik ha ricordato che i due si conoscono bene, pur non essendosi affrontati spesso in match ufficiali. Gli allenamenti condivisi nei tornei precedenti hanno dato a entrambi un’idea chiara di cosa aspettarsi.

“Ci conosciamo abbastanza bene. Ci siamo allenati molto negli ultimi tornei, quindi entrambi sapevamo più o meno cosa aspettarci”, ha spiegato Sinner.

Una delle chiavi del successo è stata il rendimento al servizio, soprattutto nei momenti più delicati della partita.

“Ho sentito di servire abbastanza bene nei momenti importanti”, ha aggiunto l’azzurro.

Sinner ha poi analizzato le condizioni di gioco di Madrid, sempre particolari per via dell’altitudine e della velocità della palla. Secondo lui, questa superficie rende difficile capire davvero le proprie sensazioni in campo.

“Questa superficie è molto, molto diversa da tutte le altre. È molto difficile avere il giusto feedback. A volte senti di non stare giocando il tuo miglior tennis, ma da fuori sembra che tu lo stia facendo. A volte succede anche il contrario”.

Il dato più importante, però, resta il risultato. Sinner torna nei quarti di finale a Madrid, in un torneo che non ha giocato spesso e che per questo assume un valore particolare nel suo percorso.

“Sono molto felice di essere di nuovo nei quarti. È un torneo che non ho giocato tante volte, quindi significa molto per me. Sono contento di essere passato in due set”.

Con questa vittoria, Sinner conferma la sua continuità e prosegue la corsa nella Caja Mágica. Tra adattamento agli orari, condizioni complesse e gestione dei momenti chiave, l’azzurro ha dato un’altra prova di maturità in un torneo che può diventare sempre più importante nella sua stagione.





Francesco Paolo Villarico