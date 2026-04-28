Combined Madrid ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. In campo Sinner, Musetti e Cobolli (LIVE)

28/04/2026 08:06 18 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Combined Madrid 1000 ATP – WTA
Madrid, Spagna  ·  28 Aprile 2026
15°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 26°C
CIELO Variabile
PIOGGIA Bassa
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 28 Aprile
09:00
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24°
🎾  Programma del giorno — 28 Aprile
🎾
ATP 1000 – WTA 1000 · Tabellone Principale
4° Turno Maschile · Quarti di Finale Femminile
R4 / QF
⛅  Variabile
🎾  4° Turno ATP
🎾  Quarti WTA
🏀  Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Jannik Sinner ITA vs Cameron Norrie GBR

Il match deve ancora iniziare

Leylah Fernandez CAN vs Mirra Andreeva RUS (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Vit Kopriva CZE vs Rafael Jodar ESP (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Aryna Sabalenka BLR vs Hailey Baptiste USA (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Jakub Mensik CZE vs Alexander Zverev GER

Il match deve ancora iniziare






Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Arthur Fils FRA
Il match deve ancora iniziare

Jiri Lehecka CZE vs Lorenzo Musetti ITA

Il match deve ancora iniziare

Stefanos Tsitsipas GRE vs Casper Ruud NOR

Il match deve ancora iniziare

Francisco Cerundolo ARG vs Alexander Blockx BEL (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Daniil Medvedev RUS vs Flavio Cobolli ITA

Il match deve ancora iniziare





Stadium 3 – ore 11:00
Laura Siegemund GER / Vera Zvonareva RUS vs Aldila Sutjiadi INA / Janice Tjen INA

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Alexander Bublik KAZ / Marc Polmans AUS

Il match deve ancora iniziare

Ulrikke Eikeri NOR / Quinn Gleason USA vs Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA

Il match deve ancora iniziare

Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

Il match deve ancora iniziare

Romain Arneodo MON / Valentin Vacherot MON vs Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL

Il match deve ancora iniziare

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18 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

OspiteSgradito (Guest) 28-04-2026 10:01

Forza Flavio e Lorenzo!

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JannikUberAlles 28-04-2026 10:01

Oggi le partite degli italiani sono tutte molto complicate e molto interessanti:

– per Sinner è meno facile di quanto si pensi, perché lui non “ama” i mancini e si trova davanti ad un Norrie che ha un’impostazione inconsueta, difficile da “leggere”, oltre che gambe incredibili (corre la maratona!)

– Musetti ha, poi, un avversario molto dotato, con grande bagaglio sia fisico che tecnico, dal rendimento ondivago ma pericolosissimo quando è nella giornata “giusta” quindi il nostro portacolori dovrà davvero essere “magnifico”

– Cobolli, infine, è chiamato a cucinare il “polpo” (nickname del russo) che resta uno dei giocatori più forti del circuito, oltretutto uno dei pochi detentori di Slam in attività, almeno quando la testa è “collegata” al corpo

Forza A Z Z U R R I !!!!

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Gaz (Guest) 28-04-2026 09:58

Scritto da Gaz
A volte vorrei domandare cosa passa per la tennista di una tennista vedendo certe cose,in questo preciso momento sto pensando all’austriaca Sinja Kraus,in questa giungla del tennis femminile fatta di coincidenze, casualità, ripetizioni, incongruenze, legami,combinazioni,e altro.
Potapova era praticamente già al check in dell’aeroporto di Madrid quando all’ultimo è stata richiamata e ripescata come LL per il forfait della Keys,non ha dovuto giocare neanche il primo turno.
Mentre colei che l’ha battuta con un grand match nell’ultimo turno delle qualificazioni e già da una settimana davanti alla TV, ovvero Sinja Kraus,uscita al primo turno per mano di un’improvviso risveglio di Karolina Pliskova,e contro chi giocherà domani Potapova i quarti di finale per chiudere un cerchio? L’ennesimo cerchio che si è formato nella giungla del tennis femminile,e solo chi ci è dentro fino al collo tutte queste cose le vede e le considera immediatamente,non ha bisogno di cercare, tutto questo mi è subito venuto in mente già quando ho visto Potapova e Ribakyna al tie break, pensando che poteva manifestarsi la sorpresa e ricordando i risultati precedenti del torneo,sin dalle qualificazioni,e chi era stata ripescata,ecc.

Per la testa di una tennista

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Gaz (Guest) 28-04-2026 09:57

A volte vorrei domandare cosa passa per la tennista di una tennista vedendo certe cose,in questo preciso momento sto pensando all’austriaca Sinja Kraus,in questa giungla del tennis femminile fatta di coincidenze, casualità, ripetizioni, incongruenze, legami,combinazioni,e altro.
Potapova era praticamente già al check in dell’aeroporto di Madrid quando all’ultimo è stata richiamata e ripescata come LL per il forfait della Keys,non ha dovuto giocare neanche il primo turno.
Mentre colei che l’ha battuta con un grand match nell’ultimo turno delle qualificazioni e già da una settimana davanti alla TV, ovvero Sinja Kraus,uscita al primo turno per mano di un’improvviso risveglio di Karolina Pliskova,e contro chi giocherà domani Potapova i quarti di finale per chiudere un cerchio? L’ennesimo cerchio che si è formato nella giungla del tennis femminile,e solo chi ci è dentro fino al collo tutte queste cose le vede e le considera immediatamente,non ha bisogno di cercare, tutto questo mi è subito venuto in mente già quando ho visto Potapova e Ribakyna al tie break, pensando che poteva manifestarsi la sorpresa e ricordando i risultati precedenti del torneo,sin dalle qualificazioni,e chi era stata ripescata,ecc.

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Paolopezzini (Guest) 28-04-2026 09:51

Musetti e Cobolli se in forma, se la giocano alla pari. Come già detto Sinner invece potrebbe avere una ” programmazione” diversa e non dare “tutto” in questo torneo..

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Tony_NYC (Guest) 28-04-2026 09:44

Io sono molto ottimista, Norrie non mi sembra avere la potenza, la testa, il tennis in generale per impensierire un Sinner centrato e fisicamente a posto.

@ Cogi53 (#4602103)

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Golden Shark 28-04-2026 09:38

Buongiorno a tutti i ” malati di tennis ” 😛 !

Capitolo italiani :

Sinner lo auspico ” rapido e indolore ” anche in prospettiva del probabilmente piu’ probante prossimo turno vs Jodar ( se non altro , almeno in ottica ambientale ) .

Per Musetti e Cobolli ho sensazioni contrastanti … qui il fattore ” orario ” potrebbe penalizzarci prima e strizzare l’occhio dopo .

L’incontro di Lorenzo è programmato presto , temo che la potenza dei colpi di Lehecka possa beneficiare ulteriormente delle condizioni ” piu’ veloci ” in quella finestra temporale .

Al contrario , Flavio è previsto in serata = campi tendenzialmente piu’ lenti . Gli scambi dovrebbero allungarsi piu’ facilmente e si potrebbe portare Medvedev a ” giocare una partita punto a punto ” , ciò che il russo non ama moltissimo .

In ogni caso , a parte il nostro ( e di tutti ) grandissimo numero 1 , le altre due partite sono quasi un 50 e 50 .

Ovviamente un 3 su 3 , assolutamente possibile , sarebbe fantastico … ma anche un 2 su 3 lo considererei molto soddisfacente !

Ciao !

🙂

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mattia saracino 28-04-2026 09:35

Scritto da Leprotto
Sinner il brodino per farti venire fame, Musetti primo piatto, Cobolli il secondo. Buon appetito. Senza Alcaraz, manca il dolce

È vero.

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Ozzastru (Guest) 28-04-2026 09:25

È possibile vederli tutti e tre senza sovrapposizione.
Forza ragazzi!!!

 10
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magilla 28-04-2026 09:25

io oggi vedo 8 incontri tutti impronosticabili e sarebbero tutti 8 da vedere per chi potra’e io possi (detto alla gaz) visto che sono in ferie….per quello che riguarda i nostri anche per loro puo’ succedere di tutto quindi……si soffre!

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+1: Cogi53
Cogi53 28-04-2026 09:23

Comunque io di Norrie non mi fido!!

 8
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+1: magilla
Koko (Guest) 28-04-2026 09:09

Scritto da JannikUberAlles
Cobolli è #12 nel ranking live…
…deve provarci, davvero!!!

Esatto è una rampa di lancio per Cobolli nei 1000 con il biciclettato Medvedev e il semibiciclettato da lui Zverev! Magari si sono ripresi e giocheranno molto meglio ma non incontra alieni alla Alcaraz e Sinner totalmente imbattibili per lui. Un tabellone comunque giocabile realisticamente per un Cobolli on Fire.

 7
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JannikUberAlles 28-04-2026 09:01

Cobolli è #12 nel ranking live…

…deve provarci, davvero!!!

 6
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magilla 28-04-2026 08:57

Scritto da givaldo barbosa
Jodar, fisicamente, a prima vista, ricorda Arnaldi.
Qualcuno potrebbe dirmi cosa ne pensa di questo ragazzo spagnolo? Simpatico, corretto, rispettoso etc. oppure no?

io lo vedo piu simile a Sonego,anche caratterialmente come il nostro non sembra uno che abbia manie di protagonismo,festeggia un po troppo gli errori dell’avversario ma come dice bertolucci ormai è una brutta abitudine generale…..piu simile ad arnaldi mi sembra Merida : poco talento ma tanta garra ma se finisce quest’ultima per infortuni o altro poi si fa fatica…..

 5
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Taxi Driver 28-04-2026 08:40

Scritto da givaldo barbosa
Jodar, fisicamente, a prima vista, ricorda Arnaldi.
Qualcuno potrebbe dirmi cosa ne pensa di questo ragazzo spagnolo? Simpatico, corretto, rispettoso etc. oppure no?

Simpatico….io continuo a preferire la Kostyuk

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givaldo barbosa (Guest) 28-04-2026 08:33

Jodar, fisicamente, a prima vista, ricorda Arnaldi.
Qualcuno potrebbe dirmi cosa ne pensa di questo ragazzo spagnolo? Simpatico, corretto, rispettoso etc. oppure no?

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Oscar (Guest) 28-04-2026 08:29

@ Leprotto (#4602089)
Di alcaraz facciamo volentieri a meno.

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-1: Paolo Papa
Leprotto (Guest) 28-04-2026 08:20

Sinner il brodino per farti venire fame, Musetti primo piatto, Cobolli il secondo. Buon appetito. Senza Alcaraz, manca il dolce

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+1: Jackk, Paolo Papa, mattia saracino