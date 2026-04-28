Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. In campo Sinner, Musetti e Cobolli (LIVE)
Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Jannik Sinner vs Cameron Norrie
Leylah Fernandez vs Mirra Andreeva (Non prima 13:00)
Vit Kopriva vs Rafael Jodar (Non prima 16:00)
Aryna Sabalenka vs Hailey Baptiste (Non prima 20:00)
Jakub Mensik vs Alexander Zverev
Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Tomas Martin Etcheverry vs Arthur Fils
Jiri Lehecka vs Lorenzo Musetti
Stefanos Tsitsipas vs Casper Ruud
Francisco Cerundolo vs Alexander Blockx (Non prima 19:00)
Daniil Medvedev vs Flavio Cobolli
Stadium 3 – ore 11:00
Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Alexander Bublik / Marc Polmans
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend
Theo Arribage / Albano Olivetti vs Harri Heliovaara / Henry Patten
Romain Arneodo / Valentin Vacherot vs Yuki Bhambri / Michael Venus
TAG: Masters 1000 Madrid, Masters 1000 Madrid 2026, WTA 1000 Madrid, WTA 1000 Madrid 2026
Forza Flavio e Lorenzo!
Oggi le partite degli italiani sono tutte molto complicate e molto interessanti:
– per Sinner è meno facile di quanto si pensi, perché lui non “ama” i mancini e si trova davanti ad un Norrie che ha un’impostazione inconsueta, difficile da “leggere”, oltre che gambe incredibili (corre la maratona!)
– Musetti ha, poi, un avversario molto dotato, con grande bagaglio sia fisico che tecnico, dal rendimento ondivago ma pericolosissimo quando è nella giornata “giusta” quindi il nostro portacolori dovrà davvero essere “magnifico”
– Cobolli, infine, è chiamato a cucinare il “polpo” (nickname del russo) che resta uno dei giocatori più forti del circuito, oltretutto uno dei pochi detentori di Slam in attività, almeno quando la testa è “collegata” al corpo
Forza A Z Z U R R I !!!!
Per la testa di una tennista
A volte vorrei domandare cosa passa per la tennista di una tennista vedendo certe cose,in questo preciso momento sto pensando all’austriaca Sinja Kraus,in questa giungla del tennis femminile fatta di coincidenze, casualità, ripetizioni, incongruenze, legami,combinazioni,e altro.
Potapova era praticamente già al check in dell’aeroporto di Madrid quando all’ultimo è stata richiamata e ripescata come LL per il forfait della Keys,non ha dovuto giocare neanche il primo turno.
Mentre colei che l’ha battuta con un grand match nell’ultimo turno delle qualificazioni e già da una settimana davanti alla TV, ovvero Sinja Kraus,uscita al primo turno per mano di un’improvviso risveglio di Karolina Pliskova,e contro chi giocherà domani Potapova i quarti di finale per chiudere un cerchio? L’ennesimo cerchio che si è formato nella giungla del tennis femminile,e solo chi ci è dentro fino al collo tutte queste cose le vede e le considera immediatamente,non ha bisogno di cercare, tutto questo mi è subito venuto in mente già quando ho visto Potapova e Ribakyna al tie break, pensando che poteva manifestarsi la sorpresa e ricordando i risultati precedenti del torneo,sin dalle qualificazioni,e chi era stata ripescata,ecc.
Musetti e Cobolli se in forma, se la giocano alla pari. Come già detto Sinner invece potrebbe avere una ” programmazione” diversa e non dare “tutto” in questo torneo..
Io sono molto ottimista, Norrie non mi sembra avere la potenza, la testa, il tennis in generale per impensierire un Sinner centrato e fisicamente a posto.
@ Cogi53 (#4602103)
Buongiorno a tutti i ” malati di tennis ” 😛 !
Capitolo italiani :
Sinner lo auspico ” rapido e indolore ” anche in prospettiva del probabilmente piu’ probante prossimo turno vs Jodar ( se non altro , almeno in ottica ambientale ) .
Per Musetti e Cobolli ho sensazioni contrastanti … qui il fattore ” orario ” potrebbe penalizzarci prima e strizzare l’occhio dopo .
L’incontro di Lorenzo è programmato presto , temo che la potenza dei colpi di Lehecka possa beneficiare ulteriormente delle condizioni ” piu’ veloci ” in quella finestra temporale .
Al contrario , Flavio è previsto in serata = campi tendenzialmente piu’ lenti . Gli scambi dovrebbero allungarsi piu’ facilmente e si potrebbe portare Medvedev a ” giocare una partita punto a punto ” , ciò che il russo non ama moltissimo .
In ogni caso , a parte il nostro ( e di tutti ) grandissimo numero 1 , le altre due partite sono quasi un 50 e 50 .
Ovviamente un 3 su 3 , assolutamente possibile , sarebbe fantastico … ma anche un 2 su 3 lo considererei molto soddisfacente !
Ciao !
🙂
È vero.
È possibile vederli tutti e tre senza sovrapposizione.
Forza ragazzi!!!
io oggi vedo 8 incontri tutti impronosticabili e sarebbero tutti 8 da vedere per chi potra’e io possi (detto alla gaz) visto che sono in ferie….per quello che riguarda i nostri anche per loro puo’ succedere di tutto quindi……si soffre!
Comunque io di Norrie non mi fido!!
Esatto è una rampa di lancio per Cobolli nei 1000 con il biciclettato Medvedev e il semibiciclettato da lui Zverev! Magari si sono ripresi e giocheranno molto meglio ma non incontra alieni alla Alcaraz e Sinner totalmente imbattibili per lui. Un tabellone comunque giocabile realisticamente per un Cobolli on Fire.
Cobolli è #12 nel ranking live…
…deve provarci, davvero!!!
io lo vedo piu simile a Sonego,anche caratterialmente come il nostro non sembra uno che abbia manie di protagonismo,festeggia un po troppo gli errori dell’avversario ma come dice bertolucci ormai è una brutta abitudine generale…..piu simile ad arnaldi mi sembra Merida : poco talento ma tanta garra ma se finisce quest’ultima per infortuni o altro poi si fa fatica…..
Simpatico….io continuo a preferire la Kostyuk
Jodar, fisicamente, a prima vista, ricorda Arnaldi.
Qualcuno potrebbe dirmi cosa ne pensa di questo ragazzo spagnolo? Simpatico, corretto, rispettoso etc. oppure no?
@ Leprotto (#4602089)
Di alcaraz facciamo volentieri a meno.
Sinner il brodino per farti venire fame, Musetti primo piatto, Cobolli il secondo. Buon appetito. Senza Alcaraz, manca il dolce