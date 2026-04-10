Billie Jean King Cup 2026 Copertina, Davis/FedCup

Billie Jean King Cup 2026: Primo Turno. Ecco tutti i risultati degli incontri in programma oggi. L’Italia sfida il Giappone (LIVE)

10/04/2026 09:30 Nessun commento
La squadra italiana di Billie Jean King Cup (Foto FITP)
La squadra italiana di Billie Jean King Cup (Foto FITP)
Qualifiers – 🇮🇹 Italia vs 🇯🇵 Giappone

Round 1
10-11 aprile 2026

🇮🇹 Italia 0 | 0 🇯🇵 Giappone
Da giocare

🇮🇹 E. Cocciaretto vs 🇯🇵 M. Uchijima

Ore 12:00

🇮🇹 E. Cocciaretto 0 | 0 🇯🇵 M. Uchijima

🇮🇹 J. Paolini vs 🇯🇵 H. Sakatsume

Ore 13:10

🇮🇹 J. Paolini 0 | 0 🇯🇵 H. Sakatsume



Qualifiers – 🇧🇪 Belgio vs 🇺🇸 USA

Round 1
10-11 aprile 2026

🇧🇪 Belgio 0 | 0 🇺🇸 USA
Da giocare

🇧🇪 H. Vandewinkel vs 🇺🇸 I. Jovic

Ore 16:00

🇧🇪 H. Vandewinkel 0 | 0 🇺🇸 I. Jovic

🇧🇪 E. Mertens vs 🇺🇸 M. Kessler

Ore 17:10

🇧🇪 E. Mertens 0 | 0 🇺🇸 M. Kessler



Qualifiers – 🇦🇺 Australia vs 🇬🇧 Gran Bretagna

Round 1
10-11 aprile 2026

🇦🇺 Australia 0 | 2 🇬🇧 Gran Bretagna

🇦🇺 T. Gibson vs 🇬🇧 M. Stojsavljevic

Ore 04:00
Finale

🇦🇺 T. Gibson 0 | 2 🇬🇧 M. Stojsavljevic
Risultato: 6-7(4) 5-7

🇦🇺 K. Birrell vs 🇬🇧 H. Dart

Ore 06:30
Finale

🇦🇺 K. Birrell 1 | 1 🇬🇧 H. Dart
Risultato: 6-4 3-6 3-6



Qualifiers – 🇰🇿 Kazakistan vs 🇨🇦 Canada

Round 1
10-11 aprile 2026

🇰🇿 Kazakistan 0 | 0 🇨🇦 Canada
Da giocare

🇰🇿 Y. Putintseva vs 🇨🇦 K. Cross

Ore 11:00

🇰🇿 Y. Putintseva 0 | 0 🇨🇦 K. Cross

🇰🇿 S. Zhiyenbayeva vs 🇨🇦 B. Andreescu

Ore 12:10

🇰🇿 S. Zhiyenbayeva 0 | 0 🇨🇦 B. Andreescu



Qualifiers – 🇸🇮 Slovenia vs 🇪🇸 Spagna

Round 1
10-11 aprile 2026

🇸🇮 Slovenia 0 | 0 🇪🇸 Spagna
Da giocare

🇸🇮 T. Zidanšek vs 🇪🇸 K. Quevedo

Ore 13:00

🇸🇮 T. Zidanšek 0 | 0 🇪🇸 K. Quevedo

🇸🇮 V. Erjavec vs 🇪🇸 L. Romero Gormaz

Ore 14:10

🇸🇮 V. Erjavec 0 | 0 🇪🇸 L. Romero Gormaz



Qualifiers – 🇨🇭 Svizzera vs 🇨🇿 Cechia

Round 1
10-11 aprile 2026

🇨🇭 Svizzera 0 | 0 🇨🇿 Cechia
Da giocare

🇨🇭 B. Bencic vs 🇨🇿 M. Bouzkova

Ore 13:00

🇨🇭 B. Bencic 0 | 0 🇨🇿 M. Bouzkova

🇨🇭 V. Golubic vs 🇨🇿 L. Noskova

Ore 14:10

🇨🇭 V. Golubic 0 | 0 🇨🇿 L. Noskova



Qualifiers – 🇺🇦 Ucraina vs 🇵🇱 Polonia

Round 1
10-11 aprile 2026

🇵🇱 Polonia 0 | 0 🇺🇦 Ucraina
Da giocare

🇵🇱 M. Linette vs 🇺🇦 M. Kostyuk

Ore 16:00

🇵🇱 M. Linette 0 | 0 🇺🇦 M. Kostyuk

🇵🇱 K. Kawa vs 🇺🇦 E. Svitolina

Ore 17:10

🇵🇱 K. Kawa 0 | 0 🇺🇦 E. Svitolina

