Billie Jean King Cup 2026: Primo Turno. Ecco tutti i risultati degli incontri in programma oggi. L’Italia sfida il Giappone (LIVE)
Qualifiers – 🇮🇹 Italia vs 🇯🇵 Giappone
Round 1
10-11 aprile 2026
🇮🇹 Italia 0 | 0 🇯🇵 Giappone
Da giocare
🇮🇹 E. Cocciaretto vs 🇯🇵 M. Uchijima
Ore 12:00
🇮🇹 E. Cocciaretto 0 | 0 🇯🇵 M. Uchijima
🇮🇹 J. Paolini vs 🇯🇵 H. Sakatsume
Ore 13:10
🇮🇹 J. Paolini 0 | 0 🇯🇵 H. Sakatsume
Qualifiers – 🇧🇪 Belgio vs 🇺🇸 USA
Round 1
10-11 aprile 2026
🇧🇪 Belgio 0 | 0 🇺🇸 USA
Da giocare
🇧🇪 H. Vandewinkel vs 🇺🇸 I. Jovic
Ore 16:00
🇧🇪 H. Vandewinkel 0 | 0 🇺🇸 I. Jovic
🇧🇪 E. Mertens vs 🇺🇸 M. Kessler
Ore 17:10
🇧🇪 E. Mertens 0 | 0 🇺🇸 M. Kessler
Qualifiers – 🇦🇺 Australia vs 🇬🇧 Gran Bretagna
Round 1
10-11 aprile 2026
🇦🇺 Australia 0 | 2 🇬🇧 Gran Bretagna
🇦🇺 T. Gibson vs 🇬🇧 M. Stojsavljevic
Ore 04:00
Finale
🇦🇺 T. Gibson 0 | 2 🇬🇧 M. Stojsavljevic
Risultato: 6-7(4) 5-7
🇦🇺 K. Birrell vs 🇬🇧 H. Dart
Ore 06:30
Finale
🇦🇺 K. Birrell 1 | 1 🇬🇧 H. Dart
Risultato: 6-4 3-6 3-6
Qualifiers – 🇰🇿 Kazakistan vs 🇨🇦 Canada
Round 1
10-11 aprile 2026
🇰🇿 Kazakistan 0 | 0 🇨🇦 Canada
Da giocare
🇰🇿 Y. Putintseva vs 🇨🇦 K. Cross
Ore 11:00
🇰🇿 Y. Putintseva 0 | 0 🇨🇦 K. Cross
🇰🇿 S. Zhiyenbayeva vs 🇨🇦 B. Andreescu
Ore 12:10
🇰🇿 S. Zhiyenbayeva 0 | 0 🇨🇦 B. Andreescu
Qualifiers – 🇸🇮 Slovenia vs 🇪🇸 Spagna
Round 1
10-11 aprile 2026
🇸🇮 Slovenia 0 | 0 🇪🇸 Spagna
Da giocare
🇸🇮 T. Zidanšek vs 🇪🇸 K. Quevedo
Ore 13:00
🇸🇮 T. Zidanšek 0 | 0 🇪🇸 K. Quevedo
🇸🇮 V. Erjavec vs 🇪🇸 L. Romero Gormaz
Ore 14:10
🇸🇮 V. Erjavec 0 | 0 🇪🇸 L. Romero Gormaz
Qualifiers – 🇨🇭 Svizzera vs 🇨🇿 Cechia
Round 1
10-11 aprile 2026
🇨🇭 Svizzera 0 | 0 🇨🇿 Cechia
Da giocare
🇨🇭 B. Bencic vs 🇨🇿 M. Bouzkova
Ore 13:00
🇨🇭 B. Bencic 0 | 0 🇨🇿 M. Bouzkova
🇨🇭 V. Golubic vs 🇨🇿 L. Noskova
Ore 14:10
🇨🇭 V. Golubic 0 | 0 🇨🇿 L. Noskova
Qualifiers – 🇺🇦 Ucraina vs 🇵🇱 Polonia
Round 1
10-11 aprile 2026
🇵🇱 Polonia 0 | 0 🇺🇦 Ucraina
Da giocare
🇵🇱 M. Linette vs 🇺🇦 M. Kostyuk
Ore 16:00
🇵🇱 M. Linette 0 | 0 🇺🇦 M. Kostyuk
🇵🇱 K. Kawa vs 🇺🇦 E. Svitolina
Ore 17:10
🇵🇱 K. Kawa 0 | 0 🇺🇦 E. Svitolina
