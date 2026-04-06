Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo oggi anche due azzurri in singolare e Berrettini-Vavassori in doppio (LIVE)

Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
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Masters 1000 Monte Carlo
Monte Carlo, Monaco · 06 Aprile 2026
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⛅
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12°C
Parz. soleggiato · Max 15°C
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|PIOGGIA
|10%
|VENTO
|Leggero
|CAMPO
|Terra Rossa
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TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 06 Aprile
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09:00
⛅
10°
10%
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11:00
⛅
12°
10%
|
13:00
☀
14°
5%
|
15:00
☀
15°
5%
|
17:00
☀
14°
5%
|
19:00
⛅
12°
5%
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21:00
☾
11°
0%
▶ Programma del giorno — 06 Aprile
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♂
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ATP Singles · Tabellone Principale
1° Turno MD · First Round
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1° Turno MD
⛅ Parz. soleggiato · 10% pioggia
♂ ATP 1° Turno MD
🏈 Terra Rossa
Court Rainier III – ore 11:00
Andrey Rublev vs Nuno Borges
ATP Monte-Carlo
Andrey Rublev [13]
6
1
6
Nuno Borges
4
6
1
Vincitore: Rublev
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Borges
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
4-1 → 5-1
A. Rublev
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
N. Borges
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Rublev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
A. Rublev
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
N. Borges
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rublev
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
A. Rublev
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
3-2 → 4-2
A. Rublev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
A. Rublev
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Sebastian Baez vs Stan Wawrinka
ATP Monte-Carlo
Sebastian Baez
7
7
Stan Wawrinka
5
5
Vincitore: Baez
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Wawrinka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-5 → 6-5
S. Baez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
S. Wawrinka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
S. Baez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 5-3
S. Wawrinka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
S. Baez
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
S. Wawrinka
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
S. Baez
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-0 → 2-0
S. Wawrinka
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Baez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 7-5
S. Wawrinka
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
S. Baez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
S. Wawrinka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
4-4 → 4-5
S. Wawrinka
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
S. Baez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
S. Wawrinka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
S. Baez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Francisco Cerundolo vs Stefanos Tsitsipas
ATP Monte-Carlo
Francisco Cerundolo [16]
7
6
Stefanos Tsitsipas
5
4
Vincitore: Cerundolo
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cerundolo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
F. Cerundolo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
S. Tsitsipas
0-15
15-15
15-30
40-30
ace
4-2 → 4-3
F. Cerundolo
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
4-1 → 4-2
S. Tsitsipas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-0 → 4-1
F. Cerundolo
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-0 → 4-0
S. Tsitsipas
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
6-5 → 7-5
S. Tsitsipas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-5 → 6-5
F. Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
3-4 → 3-5
S. Tsitsipas
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-2 → 2-3
F. Cerundolo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
2-1 → 2-2
S. Tsitsipas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
F. Cerundolo
0-15
15-15
30-15
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
S. Tsitsipas
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Valentin Vacherot vs Juan Manuel Cerundolo
ATP Monte-Carlo
Valentin Vacherot•
40
2
Juan Manuel Cerundolo
30
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Vacherot
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
J. Manuel Cerundolo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Court des Princes – ore 11:00
Arthur Rinderknech
vs Karen Khachanov
ATP Monte-Carlo
Arthur Rinderknech
7
6
Karen Khachanov [12]
5
2
Vincitore: Rinderknech
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Khachanov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
A. Rinderknech
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
A. Rinderknech
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
A. Rinderknech
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Khachanov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
6-5 → 7-5
A. Rinderknech
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-5 → 6-5
A. Rinderknech
0-15
15-15
ace
30-15
ace
30-30
40-30
4-4 → 5-4
K. Khachanov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Rinderknech
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Rinderknech
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Jiri Lehecka vs Emilio Nava
ATP Monte-Carlo
Jiri Lehecka [11]
7
6
6
Emilio Nava
6
7
2
Vincitore: Lehecka
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Lehecka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
E. Nava
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
A-40
3-1 → 3-2
E. Nava
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
1-1 → 2-1
J. Lehecka
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-1 → 1-1
E. Nava
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
df
1-1*
2*-1
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
3-6*
4-6*
5*-6
6*-6
6-7*
7-7*
7*-8
8*-8
8-9*
6-6 → 6-7
E. Nava
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
J. Lehecka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
E. Nava
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 5-5
J. Lehecka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
J. Lehecka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
J. Lehecka
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
E. Nava
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-1 → 2-2
J. Lehecka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
df
2*-0
3-0*
4-0*
4*-1
5*-1
6-1*
ace
df
6-6 → 7-6
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-6 → 6-6
J. Lehecka
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
J. Lehecka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
E. Nava
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
J. Lehecka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
E. Nava
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
J. Lehecka
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
E. Nava
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Joao Fonseca vs Gabriel Diallo
ATP Monte-Carlo
Joao Fonseca
40
6
3
Gabriel Diallo•
30
2
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Diallo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
J. Fonseca
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
G. Diallo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
J. Fonseca
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
G. Diallo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Fonseca
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
G. Diallo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
J. Fonseca
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
G. Diallo
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
G. Diallo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
df
A-40
0-0 → 0-1
Flavio Cobolli vs Francisco Comesana
Il match deve ancora iniziare
Court EA de Massy – ore 11:00
Alex de Minaur / Cameron Norrie vs Matteo Berrettini / Andrea Vavassori
ATP Monte-Carlo
Alex de Minaur / Cameron Norrie
4
6
5
Matteo Berrettini / Andrea Vavassori
6
4
10
Vincitore: Berrettini / Vavassori
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. de Minaur / Norrie
0-1
0-2
1-2
1-3
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
3-7
4-7
4-8
4-9
5-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. de Minaur / Norrie
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
M. Berrettini / Vavassori
5-3 → 5-4
A. de Minaur / Norrie
4-3 → 5-3
M. Berrettini / Vavassori
4-2 → 4-3
A. de Minaur / Norrie
3-2 → 4-2
M. Berrettini / Vavassori
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
40-40
2-2 → 3-2
A. de Minaur / Norrie
1-2 → 2-2
M. Berrettini / Vavassori
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
1-1 → 1-2
A. de Minaur / Norrie
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
M. Berrettini / Vavassori
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. de Minaur / Norrie
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
M. Berrettini / Vavassori
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
4-4 → 4-5
A. de Minaur / Norrie
4-3 → 4-4
M. Berrettini / Vavassori
4-2 → 4-3
A. de Minaur / Norrie
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-2 → 4-2
M. Berrettini / Vavassori
3-1 → 3-2
A. de Minaur / Norrie
2-1 → 3-1
M. Berrettini / Vavassori
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
A. de Minaur / Norrie
0-1 → 1-1
M. Berrettini / Vavassori
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Zizou Bergs vs Adrian Mannarino
ATP Monte-Carlo
Zizou Bergs
6
6
Adrian Mannarino
4
3
Vincitore: Bergs
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Bergs
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-2 → 5-2
A. Mannarino
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Z. Bergs
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Z. Bergs
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
A. Mannarino
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Z. Bergs
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Bergs
15-0
15-15
df
30-15
40-15
4-4 → 5-4
Z. Bergs
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
4-2 → 4-3
A. Mannarino
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Z. Bergs
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
3-1 → 4-1
A. Mannarino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Z. Bergs
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-0 → 3-0
A. Mannarino
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Z. Bergs
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
ace
0-0 → 1-0
Cristian Garin vs Matteo Arnaldi
ATP Monte-Carlo
Cristian Garin
6
6
Matteo Arnaldi
2
4
Vincitore: Garin
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Arnaldi
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
4-4 → 5-4
C. Garin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
M. Arnaldi
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
C. Garin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
C. Garin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
C. Garin
15-0
15-15
15-30
df
15-40
df
0-1 → 0-2
M. Arnaldi
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Garin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
C. Garin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
C. Garin
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
M. Arnaldi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Denis Shapovalov vs Alexander Blockx
ATP Monte-Carlo
Denis Shapovalov•
30
4
6
0
Alexander Blockx
15
6
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Shapovalov
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-4 → 6-4
A. Blockx
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
A. Blockx
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
A. Blockx
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-2 → 2-3
D. Shapovalov
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
A. Blockx
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Shapovalov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
4-5 → 4-6
D. Shapovalov
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
4-3 → 4-4
D. Shapovalov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
D. Shapovalov
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-1 → 3-1
D. Shapovalov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Blockx
15-0
30-0
30-15
df
30-30
ace
0-0 → 0-1
Court 9 – ore 11:00
Romain Arneodo / Pierre-Hugues Herbert vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni
ATP Monte-Carlo
Romain Arneodo / Pierre-Hugues Herbert
7
3
10
Maximo Gonzalez / Andres Molteni
6
6
5
Vincitore: Arneodo / Herbert
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Gonzalez / Molteni
1-0
2-0
2-1
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
4-6
4-7
4-8
5-8
df
5-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Gonzalez / Molteni
3-5 → 3-6
R. Arneodo / Herbert
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
M. Gonzalez / Molteni
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-4 → 2-5
R. Arneodo / Herbert
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-3 → 2-4
M. Gonzalez / Molteni
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
R. Arneodo / Herbert
0-15
30-15
30-30
df
40-30
1-2 → 2-2
M. Gonzalez / Molteni
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
R. Arneodo / Herbert
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
M. Gonzalez / Molteni
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
2-0*
2*-1
ace
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
ace
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
M. Gonzalez / Molteni
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
R. Arneodo / Herbert
5-5 → 6-5
M. Gonzalez / Molteni
4-5 → 5-5
R. Arneodo / Herbert
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-4 → 4-5
M. Gonzalez / Molteni
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
R. Arneodo / Herbert
3-3 → 4-3
M. Gonzalez / Molteni
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
2-3 → 3-3
R. Arneodo / Herbert
1-3 → 2-3
M. Gonzalez / Molteni
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
1-2 → 1-3
R. Arneodo / Herbert
0-2 → 1-2
M. Gonzalez / Molteni
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
0-1 → 0-2
R. Arneodo / Herbert
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
0-0 → 0-1
Francisco Cabral / Joe Salisbury vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
ATP Monte-Carlo
Francisco Cabral / Joe Salisbury [7]
4
6
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
6
7
Vincitore: Nys / Roger-Vasselin
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
df
0-2*
0*-3
0*-4
0-5*
0-6*
1*-6
2*-6
6-6 → 6-7
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-6 → 6-6
F. Cabral / Salisbury
5-5 → 5-6
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
5-4 → 5-5
F. Cabral / Salisbury
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
df
40-30
4-4 → 5-4
H. Nys / Roger-Vasselin
4-3 → 4-4
F. Cabral / Salisbury
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
df
4-2 → 4-3
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
4-1 → 4-2
F. Cabral / Salisbury
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
3-1 → 4-1
H. Nys / Roger-Vasselin
2-1 → 3-1
F. Cabral / Salisbury
1-1 → 2-1
H. Nys / Roger-Vasselin
1-0 → 1-1
F. Cabral / Salisbury
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Nys / Roger-Vasselin
4-5 → 4-6
F. Cabral / Salisbury
3-5 → 4-5
H. Nys / Roger-Vasselin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-4 → 3-5
F. Cabral / Salisbury
2-4 → 3-4
H. Nys / Roger-Vasselin
2-3 → 2-4
F. Cabral / Salisbury
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
H. Nys / Roger-Vasselin
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 1-3
F. Cabral / Salisbury
0-2 → 1-2
H. Nys / Roger-Vasselin
0-1 → 0-2
F. Cabral / Salisbury
0-0 → 0-1
Daniel Altmaier vs Tomas Machac
ATP Monte-Carlo
Daniel Altmaier
15
4
6
2
Tomas Machac•
30
6
1
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Altmaier
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
D. Altmaier
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-2 → 2-2
T. Machac
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Altmaier
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
T. Machac
15-0
15-15
15-30
15-40
df
4-1 → 5-1
D. Altmaier
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
T. Machac
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
D. Altmaier
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Machac
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
D. Altmaier
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
D. Altmaier
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
D. Altmaier
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
D. Altmaier
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Molto bene. Non so se sono più curioso di vedere come funziona il dritto arrotato di Jannik sul rosso lento di Montecarlo oppure di verificare l’efficacia del suo altrettanto nuovo terribile servizio. A Matteo auguro di passare il turno senza problemi, è un giocatore che ammiro per la capacità di ricostruirsi e l’intelligenza non solo tennistica. Persona per nulla banale. Quanto a Jannik è noto quanto io ne ammiri lo stile e spessore umano davvero fuori moda nel consesso agonistico.
Nel frattempo e’ uscito il programma di domani, sul centrale Berrettini, Sinner e a seguire Alcaraz. Per cui Baez non ha il giorno di riposo. Strano .
Qualcuno salvi il soldato Tsitsipas,aiuto!!!
@ Marco M. (#4586915)
Mi perdoni Arnaldi, ma il suo è da sempre stato il tennis più “stupido” fra quelli proposti dall’italienne vogue. E’ sicuramente molto adrenalinico, ma pensare che sarebbe stato al di sopra di Musetti qualitativamente mi è sempre sembrata una mera fantasia. Ok il tifo, ma sragionare non fa onore a nessuno. Che Lorenzo prima o poi sarebbe entrato in top ten lo davamo per certo, chi con tempistiche rapide chi più graduali. Ma che Arnaldi possa aspirare agli stessi livelli non vedo proprio su che cosa si possa auspicarlo. Non è quel tipo di tennista in costante incremento o mantenimento. Anche nei momenti migliori è sempre andato a fiammate periodicamente limitate. Adesso in compenso pare essere costante nella discesa, il che non è esattamente consolante. Devo dire di essere molto deluso da lui, credevo che sarebbe maturato come agonista e invece…
@ Silvio (#4586914)
Ha recuperato anche il secondo adesso. Mi pare che siano validi tutti e due i motivi. Tsitsi sta giocando meglio del solito; Cerundolo s enior è al solito alle prese con i suoi timori. Però la partita è piacevole, si vedono diverse belle giocate. E sono anche tornate le sfuriate fra il greco e suo padre. 🙂
E due!
Tanto orgoglio o tanto braccino?
Un noto incompetente a fine 2023 sentenziò che “a breve” sarebbe stato Numero Due italiano.
Oltre all’incompetenza direi che possiamo aggiungere una bella botta di portasfiga…
Comunque da quando si sono divisi con il coach storico non ha avuto chissà che vantaggi…
Stavo proprio per chiedere, vedendo che ha recuperato uno dei due break: moto d’orgoglio del greco o solito braccino di Cisco?
Nonostante stia perdendo, mi pare una versione di Tsitsipas in miglioramento. Più che altro sbaglia le finalizzazioni e ha basse percentuali di prime; per il resto sta tenendo meglio di quanto non mi sarei aspettato viste le sue ultime uscite. Forse è anche meno vittimista di quanto mostrato negli ultimi tempi. Non mi è mai piaciuto il suo gioco nè la sua personalità in campo, però non posso negare che per anni ha recitato un ruolo di rilievo nel tennis mondiale. Penso che ancora qualche buon momento dovrebbe averlo in futuro.
Lo scorso dicembre, Carlos Alcaraz si è perso il premio ATP del giocatore preferito dai tifosi. Per il terzo anno consecutivo, è stato il suo grande rivale, Jannik Sinner, che è stato scelto al termine di un voto sul sito dell’ATP.
Qualche mese dopo, l’italiano ha ricevuto a Monte-Carlo questo trofeo speciale assegnato per la stagione 2025.
«Onestamente, è uno dei trofei più belli, perché in fondo si gioca per i tifosi. Sono già stato eletto giocatore preferito dai tifosi in diverse occasioni, quindi conta molto per me”, ha reagito Jannik, necessariamente felice.
Se guardi le prime stagioni de La casa nella prateria ti devi pur appellare a qualcosa di superiore altrimenti ci si deprime di brutto.
Continua la melanconica discesa di Arnaldi.Il guaio per lui è che continua a giocare pensando di essere il giocatore brillante di due anni fa ed è persino irritante il suo modo di stare in campo..Urge un re set mentale.
Continua la melanconica discesa di Arnaldi.Il guaio per lui è che continua a giocare pensando di essere il giocatore brillante di due anni fa ed è persino irritante il suo modo di stare in campo..Urge un re set mentale.
Più che vanaglorioso nello scegliere il livello dei tornei mi pare lo sia nella scelta dei colpi e del momento. Aveva recuperato il break, era in vantaggio 30-0 e subito errori sommati ad errori e alla fine ha dato il match a Garin, che per altro deve avere problemi di stomaco. Non accetta di soffrire, sparacchia qua e là anche in giornate in cui vede che non ha controllo dei colpi…alla fine che cosa esce fuori se non una specie di allenamento agli “ufs”? Io un tempo lo vedevo come un De Minaur con più mano, ma è lontanissimo non tanto dal livello dei colpi dell’australiano quanto dalla tenuta mentale e dalla sagacia tattica dello stesso, oltre che dal controllo di palla ben superiore alla vertigine balistica di Arnaldi. O si mette a riflettere in campo, o temo che difficilmente tornerà ai livelli di due anni fa. Oggi aveva di fronte un avversario come lui fuori dai cento, un Garin che da tempo non è neanche un pallido ricordo delle sue annate migliori, e alla fine ha perso a furia di palle buttate fuori o finite in rete. Davvero un tennis orribile, sia tecnicamente che tatticamente.
Arnaldi veramente deprimente
Se ne è già parlato: ha una caviglia in condizioni disastrose e non dovrebbe giocare ma lui testardamente insiste
Certo , tra Trump, Putin e Netanyahu sarà un mondo confortevole per i piccoli di intelletto, per loro il mondo è già stato cattivo a sufficienza.
Forza Matteo
Chissà se qualcuno parlerà della fine vanagloriosa di Arnaldi , troppo superiore per abbassarsi a fare i 250, lui che batteva topten (in declino), troppo arrivato per dover migliorare , nei due tre anni dove era obiettivamente una spanna sopra a tutti gli italiani ad esclusione di Jannik e Lorenzo , si troverà a fare i challenger per non sparire dal ranking .
Carlos deve stare attento a non farsi eliminare prima della finale perchè se ci arriva e trova Sinner gli scontri diretti sono più che confortanti col loro bilancio impietoso.
Arnaldi deve ripartire dai challenger….solo così potrà fare un bagno di umilità e ricominciare a mettere ordine al suo percorso sempre più confuso
27 MARZO 2026
Carlos Alcaraz batte tutti i record con una precocità finora riservata alle altre due leggende dello sport spagnolo, Rafael Nadal e Fernando Alonso. La sua ultima impresa si svolge fuori dai campi: a soli 22 anni, il tennista ha firmato un contratto con Sunreef Yachts per la costruzione di un Sunreef Ultima 88. Questo yacht di nuova generazione – il cui primo esemplare è atteso nel 2026, mentre quello di Alcaraz non sarà consegnato per un certo tempo (18 a 24 mesi) costa tra gli otto e i nove milioni di euro, a seconda delle sue opzioni e personalizzazioni.
Sinner si è comprato per molto molto meno 2 Ferrari e 1 Porsche e può le guidare subito.
Sono 3 anni che si dice questa cosa. E non ha fatto nulla per cambiare. A questo punto viene il dubbio che non riesca a giocare se non così.
Ok, ma una pallina blu sarebbe invisibile per chi gioca. Aspettiamo le trasmissioni 4 o 8 k: con schermi da 50 pollici in su dovrebbero rendere ben visibili le traiettorie su qualunque campo. Oggi, comunque, io mi accontenterei di non vedere i gratuiti di Arnaldi. E’ ora che ricominci a vincere qualche partita.
@ robdes12 (#4586849)
Ma infatti non capendolo nemmeno io ma io non sono un esperto, non mi apassiona più di tanto.
Dopo i Post di Koko..
Ora kako
A parte la ripresa della telecamera , ho sempre pensato che il colore delle palline dovrebbe essere blù sui campi in tb e rosso sul hard court che non sia fucsia.
Bene ,è passato Baez che vincerà con alcaraz….
Sinceramente non capisco quale sia la tattica di Arnaldi, ammesso che una tattica esista. Spesso mi dà l’impressione che giochi in modo estemporaneo, senza riuscire a prevedere quale sarà la conseguenza di un suo colpo sul gioco dell’avversario per poi rimanere sorpeso, appunto, dalla giocata conseguente fatta da Garin. Sulla carta dovrebbe avere molte più qualità Matteo, ma con lui è difficile fare pronostici o proporre una valutazione critica. Le sue partite sembrano più un gioco d’azzardo che di scacchi.
Non sei il solo, credimi. Per lo meno quando l’angolo di ripresa è così accentuato nei campi laterali la pallina in effetti sembra sparire una volta uscita subito dopo l’impatto col piatto corde. I servizi ad uscire poi risultano invisibili. Senza l’audio potrebbero essere terminati ovunque, anche in mezzo al pubblico.
Ma solo a casa mia si fa fatica a vedere la pallina?
O devo cambiare occhiali?
Grazie
@ Redazione
Ma sono ammessi commenti siffatti?
Sinner invece è sorpreso di Alcaraz a Barcellona che gli dona un bel vantaggio in preparazione tranquilla con l’ altro a scannarsi per max 500 punti.
Quella di oggi è per Arnaldi un’occasione per tornare in sella che non dovrebbe lasciarsi sfuggire.
(si può dire lo stesso anche per Garin però)
Trionfato. Le poche fonti dicono che non si è neanche qualificato. Che poi i suoi tifosi raccontino di averlo visto vincere lo slam, è un fatto che mi ha sempre incuriosito.
Secondo voi ha giocato meglio Berrettini o Vava? Chi ha fatto la differenza?
Non credo. Forse ti è sfuggito in passato ma il fustino è quello che si diverte solitario sul divano mentre legge le risposte.
Il “povero” Carlitos è rimasto male per l’iscrizione di Sinner al torneo…
…era convinto che fosse venuto a Montecarlo solo per mangiare il gelato!
Nota per HATER: si è rivista la sua splendida ragazza (ma non l’aveva lasciato!?!) salire sulla PORSCHE nuova di zecca del campionissimo…
…se vi brucia il fegato, la colpa non è della colomba con il cioccolato!
Ahahahah 😀
Se penso alle illusioni dei tifosi di Carlitos Alcaraz prima del Sunshine Double, mi vien da ridere!!
@ Nena (#4586743)
Matteo sta giocando ora con Andrea, il debutto contro Roberto è programmato per domani mattina.
@ Koko (#4586751)
*Vincere
Cobolli potrebbe vivere ma dalla foto appare come un Quinzi ToscoRomano!
Redazione, ma Berrettini non deve giocare il singolo contro R. Bautista Agut? Avete scritto che giocherá il doppio assieme a Vavassori che, invece, mi risulta giocherá come al solito con Bolelli. Boh!
Per la serie:
E anche Oggi.. si tromba domani?
Non esistono pastiglie per soggetti del genere
Partita male la giornata eh??.la pastiglietta.non.funziona.piu’,dannazione
@ Bel Fusto (#4586719)
Cobolli vince facile altro che balle…
Clicca qui per visualizzarlo.
Mi aspetto una sconfitta netta per Cobolli, che metterà fine a tutte le illusioni dei tifosi italiani
Buona Pasqua a tutti
Cristo ha trionfato e presto il nostro mondo tornerà ad essere un posto più confortevole per i piccoli, meno pericoloso e cattivo.