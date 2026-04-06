Masters 1000 Monte Carlo ATP, Copertina

Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo oggi anche due azzurri in singolare e Berrettini-Vavassori in doppio (LIVE)

06/04/2026 10:33 49 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Masters 1000 Monte Carlo
Monte Carlo, Monaco  ·  06 Aprile 2026

12°C
Parz. soleggiato  ·  Max 15°C
PIOGGIA 10%
VENTO Leggero
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA

Previsioni ora per ora — 06 Aprile

09:00
10°
10%
11:00
12°
10%
13:00
14°
5%
15:00
15°
5%
17:00
14°
5%
19:00
12°
5%
21:00
11°
0%

▶  Programma del giorno — 06 Aprile

ATP Singles  ·  Tabellone Principale
1° Turno MD  ·  First Round
1° Turno MD

⛅  Parz. soleggiato · 10% pioggia
♂  ATP 1° Turno MD
🏈  Terra Rossa


Court Rainier III – ore 11:00
Andrey Rublev RUS vs Nuno Borges POR

ATP Monte-Carlo
Andrey Rublev [13]
6
1
6
Nuno Borges
4
6
1
Vincitore: Rublev
Mostra dettagli

Sebastian Baez ARG vs Stan Wawrinka SUI

ATP Monte-Carlo
Sebastian Baez
7
7
Stan Wawrinka
5
5
Vincitore: Baez
Mostra dettagli

Francisco Cerundolo ARG vs Stefanos Tsitsipas GRE

ATP Monte-Carlo
Francisco Cerundolo [16]
7
6
Stefanos Tsitsipas
5
4
Vincitore: Cerundolo
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Valentin Vacherot MON vs Juan Manuel Cerundolo ARG

ATP Monte-Carlo
Valentin Vacherot
40
2
Juan Manuel Cerundolo
30
0
Mostra dettagli




Court des Princes – ore 11:00
Arthur Rinderknech FRA vs Karen Khachanov RUS
ATP Monte-Carlo
Arthur Rinderknech
7
6
Karen Khachanov [12]
5
2
Vincitore: Rinderknech
Mostra dettagli

Jiri Lehecka CZE vs Emilio Nava USA

ATP Monte-Carlo
Jiri Lehecka [11]
7
6
6
Emilio Nava
6
7
2
Vincitore: Lehecka
Mostra dettagli

Joao Fonseca BRA vs Gabriel Diallo CAN

ATP Monte-Carlo
Joao Fonseca
40
6
3
Gabriel Diallo
30
2
3
Mostra dettagli

Flavio Cobolli ITA vs Francisco Comesana ARG

Il match deve ancora iniziare



Court EA de Massy – ore 11:00
Alex de Minaur AUS / Cameron Norrie GBR vs Matteo Berrettini ITA / Andrea Vavassori ITA

ATP Monte-Carlo
Alex de Minaur / Cameron Norrie
4
6
5
Matteo Berrettini / Andrea Vavassori
6
4
10
Vincitore: Berrettini / Vavassori
Mostra dettagli

Zizou Bergs BEL vs Adrian Mannarino FRA

ATP Monte-Carlo
Zizou Bergs
6
6
Adrian Mannarino
4
3
Vincitore: Bergs
Mostra dettagli

Cristian Garin CHI vs Matteo Arnaldi ITA

ATP Monte-Carlo
Cristian Garin
6
6
Matteo Arnaldi
2
4
Vincitore: Garin
Mostra dettagli

Denis Shapovalov CAN vs Alexander Blockx BEL

ATP Monte-Carlo
Denis Shapovalov
30
4
6
0
Alexander Blockx
15
6
4
1
Mostra dettagli



Court 9 – ore 11:00
Romain Arneodo MON / Pierre-Hugues Herbert FRA vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG

ATP Monte-Carlo
Romain Arneodo / Pierre-Hugues Herbert
7
3
10
Maximo Gonzalez / Andres Molteni
6
6
5
Vincitore: Arneodo / Herbert
Mostra dettagli

Francisco Cabral POR / Joe Salisbury GBR vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA

ATP Monte-Carlo
Francisco Cabral / Joe Salisbury [7]
4
6
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
6
7
Vincitore: Nys / Roger-Vasselin
Mostra dettagli

Daniel Altmaier GER vs Tomas Machac CZE

ATP Monte-Carlo
Daniel Altmaier
15
4
6
2
Tomas Machac
30
6
1
4
Mostra dettagli

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49 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

robdes12 06-04-2026 17:37

Scritto da Pikario Furioso
Nel frattempo e’ uscito il programma di domani, sul centrale Berrettini, Sinner e a seguire Alcaraz. Per cui Baez non ha il giorno di riposo. Strano .

Molto bene. Non so se sono più curioso di vedere come funziona il dritto arrotato di Jannik sul rosso lento di Montecarlo oppure di verificare l’efficacia del suo altrettanto nuovo terribile servizio. A Matteo auguro di passare il turno senza problemi, è un giocatore che ammiro per la capacità di ricostruirsi e l’intelligenza non solo tennistica. Persona per nulla banale. Quanto a Jannik è noto quanto io ne ammiri lo stile e spessore umano davvero fuori moda nel consesso agonistico.

 49
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Pikario Furioso 06-04-2026 17:20

Nel frattempo e’ uscito il programma di domani, sul centrale Berrettini, Sinner e a seguire Alcaraz. Per cui Baez non ha il giorno di riposo. Strano .

 48
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Tonino (Guest) 06-04-2026 17:19

Qualcuno salvi il soldato Tsitsipas,aiuto!!!

 47
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robdes12 06-04-2026 17:09

@ Marco M. (#4586915)

Mi perdoni Arnaldi, ma il suo è da sempre stato il tennis più “stupido” fra quelli proposti dall’italienne vogue. E’ sicuramente molto adrenalinico, ma pensare che sarebbe stato al di sopra di Musetti qualitativamente mi è sempre sembrata una mera fantasia. Ok il tifo, ma sragionare non fa onore a nessuno. Che Lorenzo prima o poi sarebbe entrato in top ten lo davamo per certo, chi con tempistiche rapide chi più graduali. Ma che Arnaldi possa aspirare agli stessi livelli non vedo proprio su che cosa si possa auspicarlo. Non è quel tipo di tennista in costante incremento o mantenimento. Anche nei momenti migliori è sempre andato a fiammate periodicamente limitate. Adesso in compenso pare essere costante nella discesa, il che non è esattamente consolante. Devo dire di essere molto deluso da lui, credevo che sarebbe maturato come agonista e invece…

 46
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robdes12 06-04-2026 17:01

@ Silvio (#4586914)

Ha recuperato anche il secondo adesso. Mi pare che siano validi tutti e due i motivi. Tsitsi sta giocando meglio del solito; Cerundolo s enior è al solito alle prese con i suoi timori. Però la partita è piacevole, si vedono diverse belle giocate. E sono anche tornate le sfuriate fra il greco e suo padre. 🙂

 45
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Silvio (Guest) 06-04-2026 16:59

Scritto da Silvio

Scritto da robdes12
Nonostante stia perdendo, mi pare una versione di Tsitsipas in miglioramento. Più che altro sbaglia le finalizzazioni e ha basse percentuali di prime; per il resto sta tenendo meglio di quanto non mi sarei aspettato viste le sue ultime uscite. Forse è anche meno vittimista di quanto mostrato negli ultimi tempi. Non mi è mai piaciuto il suo gioco nè la sua personalità in campo, però non posso negare che per anni ha recitato un ruolo di rilievo nel tennis mondiale. Penso che ancora qualche buon momento dovrebbe averlo in futuro.

Stavo proprio per chiedere, vedendo che ha recuperato uno dei due break: moto d’orgoglio del greco o solito braccino di Cisco?

E due!
Tanto orgoglio o tanto braccino?

 44
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Marco M. 06-04-2026 16:52

Scritto da Kenobi
Chissà se qualcuno parlerà della fine vanagloriosa di Arnaldi , troppo superiore per abbassarsi a fare i 250, lui che batteva topten (in declino), troppo arrivato per dover migliorare , nei due tre anni dove era obiettivamente una spanna sopra a tutti gli italiani ad esclusione di Jannik e Lorenzo , si troverà a fare i challenger per non sparire dal ranking .

Un noto incompetente a fine 2023 sentenziò che “a breve” sarebbe stato Numero Due italiano.
Oltre all’incompetenza direi che possiamo aggiungere una bella botta di portasfiga…
Comunque da quando si sono divisi con il coach storico non ha avuto chissà che vantaggi…

 43
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+1: il capitano, Pier no guest, antoniov, Detuqueridapresencia
Silvio (Guest) 06-04-2026 16:51

Scritto da robdes12
Nonostante stia perdendo, mi pare una versione di Tsitsipas in miglioramento. Più che altro sbaglia le finalizzazioni e ha basse percentuali di prime; per il resto sta tenendo meglio di quanto non mi sarei aspettato viste le sue ultime uscite. Forse è anche meno vittimista di quanto mostrato negli ultimi tempi. Non mi è mai piaciuto il suo gioco nè la sua personalità in campo, però non posso negare che per anni ha recitato un ruolo di rilievo nel tennis mondiale. Penso che ancora qualche buon momento dovrebbe averlo in futuro.

Stavo proprio per chiedere, vedendo che ha recuperato uno dei due break: moto d’orgoglio del greco o solito braccino di Cisco?

 42
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robdes12 06-04-2026 16:45

Nonostante stia perdendo, mi pare una versione di Tsitsipas in miglioramento. Più che altro sbaglia le finalizzazioni e ha basse percentuali di prime; per il resto sta tenendo meglio di quanto non mi sarei aspettato viste le sue ultime uscite. Forse è anche meno vittimista di quanto mostrato negli ultimi tempi. Non mi è mai piaciuto il suo gioco nè la sua personalità in campo, però non posso negare che per anni ha recitato un ruolo di rilievo nel tennis mondiale. Penso che ancora qualche buon momento dovrebbe averlo in futuro.

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Tennisforever 06-04-2026 16:39

Lo scorso dicembre, Carlos Alcaraz si è perso il premio ATP del giocatore preferito dai tifosi. Per il terzo anno consecutivo, è stato il suo grande rivale, Jannik Sinner, che è stato scelto al termine di un voto sul sito dell’ATP.

Qualche mese dopo, l’italiano ha ricevuto a Monte-Carlo questo trofeo speciale assegnato per la stagione 2025.

«Onestamente, è uno dei trofei più belli, perché in fondo si gioca per i tifosi. Sono già stato eletto giocatore preferito dai tifosi in diverse occasioni, quindi conta molto per me”, ha reagito Jannik, necessariamente felice.

 40
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+1: Marco M., robdes12, Inox
Pier no guest 06-04-2026 16:36

Scritto da etberit

Scritto da Lucky loser
Buona Pasqua a tutti
Cristo ha trionfato e presto il nostro mondo tornerà ad essere un posto più confortevole per i piccoli, meno pericoloso e cattivo.

@ Redazione
Ma sono ammessi commenti siffatti?

Se guardi le prime stagioni de La casa nella prateria ti devi pur appellare a qualcosa di superiore altrimenti ci si deprime di brutto.

 39
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+1: Marco M., Inox, Detuqueridapresencia
Stefano (Guest) 06-04-2026 16:12

Continua la melanconica discesa di Arnaldi.Il guaio per lui è che continua a giocare pensando di essere il giocatore brillante di due anni fa ed è persino irritante il suo modo di stare in campo..Urge un re set mentale.

 38
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Stefano (Guest) 06-04-2026 16:12

Continua la melanconica discesa di Arnaldi.Il guaio per lui è che continua a giocare pensando di essere il giocatore brillante di due anni fa ed è persino irritante il suo modo di stare in campo..Urge un re set mentale.

 37
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robdes12 06-04-2026 16:11

Scritto da Kenobi
Chissà se qualcuno parlerà della fine vanagloriosa di Arnaldi , troppo superiore per abbassarsi a fare i 250, lui che batteva topten (in declino), troppo arrivato per dover migliorare , nei due tre anni dove era obiettivamente una spanna sopra a tutti gli italiani ad esclusione di Jannik e Lorenzo , si troverà a fare i challenger per non sparire dal ranking .

Più che vanaglorioso nello scegliere il livello dei tornei mi pare lo sia nella scelta dei colpi e del momento. Aveva recuperato il break, era in vantaggio 30-0 e subito errori sommati ad errori e alla fine ha dato il match a Garin, che per altro deve avere problemi di stomaco. Non accetta di soffrire, sparacchia qua e là anche in giornate in cui vede che non ha controllo dei colpi…alla fine che cosa esce fuori se non una specie di allenamento agli “ufs”? Io un tempo lo vedevo come un De Minaur con più mano, ma è lontanissimo non tanto dal livello dei colpi dell’australiano quanto dalla tenuta mentale e dalla sagacia tattica dello stesso, oltre che dal controllo di palla ben superiore alla vertigine balistica di Arnaldi. O si mette a riflettere in campo, o temo che difficilmente tornerà ai livelli di due anni fa. Oggi aveva di fronte un avversario come lui fuori dai cento, un Garin che da tempo non è neanche un pallido ricordo delle sue annate migliori, e alla fine ha perso a furia di palle buttate fuori o finite in rete. Davvero un tennis orribile, sia tecnicamente che tatticamente.

 36
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+1: kicks, Inox
Muzio Scivola (Guest) 06-04-2026 16:08

Arnaldi veramente deprimente

 35
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Ging89 (Guest) 06-04-2026 16:07

Scritto da Kenobi
Chissà se qualcuno parlerà della fine vanagloriosa di Arnaldi , troppo superiore per abbassarsi a fare i 250, lui che batteva topten (in declino), troppo arrivato per dover migliorare , nei due tre anni dove era obiettivamente una spanna sopra a tutti gli italiani ad esclusione di Jannik e Lorenzo , si troverà a fare i challenger per non sparire dal ranking .

Se ne è già parlato: ha una caviglia in condizioni disastrose e non dovrebbe giocare ma lui testardamente insiste

 34
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Kenobi 06-04-2026 16:00

Scritto da Lucky loser
Buona Pasqua a tutti
Cristo ha trionfato e presto il nostro mondo tornerà ad essere un posto più confortevole per i piccoli, meno pericoloso e cattivo.

Certo , tra Trump, Putin e Netanyahu sarà un mondo confortevole per i piccoli di intelletto, per loro il mondo è già stato cattivo a sufficienza.

 33
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+1: il capitano, giallu, robdes12
-1: kicks
Tennisforever 06-04-2026 15:59

Forza Matteo

 32
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Kenobi 06-04-2026 15:56

Chissà se qualcuno parlerà della fine vanagloriosa di Arnaldi , troppo superiore per abbassarsi a fare i 250, lui che batteva topten (in declino), troppo arrivato per dover migliorare , nei due tre anni dove era obiettivamente una spanna sopra a tutti gli italiani ad esclusione di Jannik e Lorenzo , si troverà a fare i challenger per non sparire dal ranking .

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+1: robdes12, Marco M.
Lorenzo (Guest) 06-04-2026 15:55

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da il capitano

Scritto da Bel Fusto
Mi aspetto una sconfitta netta per Cobolli, che metterà fine a tutte le illusioni dei tifosi italiani

Se penso alle illusioni dei tifosi di Carlitos Alcaraz prima del Sunshine Double, mi vien da ridere!!

Il “povero” Carlitos è rimasto male per l’iscrizione di Sinner al torneo…
…era convinto che fosse venuto a Montecarlo solo per mangiare il gelato!
Nota per HATER: si è rivista la sua splendida ragazza (ma non l’aveva lasciato!?!) salire sulla PORSCHE nuova di zecca del campionissimo…
…se vi brucia il fegato, la colpa non è della colomba con il cioccolato!
Ahahahah

Carlos deve stare attento a non farsi eliminare prima della finale perchè se ci arriva e trova Sinner gli scontri diretti sono più che confortanti col loro bilancio impietoso.

 30
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-1: Detuqueridapresencia, il capitano
Federer for ever (Guest) 06-04-2026 15:54

Arnaldi deve ripartire dai challenger….solo così potrà fare un bagno di umilità e ricominciare a mettere ordine al suo percorso sempre più confuso

 29
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Tennisforever (Guest) 06-04-2026 15:51

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da il capitano

Scritto da Bel Fusto
Mi aspetto una sconfitta netta per Cobolli, che metterà fine a tutte le illusioni dei tifosi italiani

Se penso alle illusioni dei tifosi di Carlitos Alcaraz prima del Sunshine Double, mi vien da ridere!!

Il “povero” Carlitos è rimasto male per l’iscrizione di Sinner al torneo…
…era convinto che fosse venuto a Montecarlo solo per mangiare il gelato!
Nota per HATER: si è rivista la sua splendida ragazza (ma non l’aveva lasciato!?!) salire sulla PORSCHE nuova di zecca del campionissimo…
…se vi brucia il fegato, la colpa non è della colomba con il cioccolato!
Ahahahah

27 MARZO 2026

Carlos Alcaraz batte tutti i record con una precocità finora riservata alle altre due leggende dello sport spagnolo, Rafael Nadal e Fernando Alonso. La sua ultima impresa si svolge fuori dai campi: a soli 22 anni, il tennista ha firmato un contratto con Sunreef Yachts per la costruzione di un Sunreef Ultima 88. Questo yacht di nuova generazione – il cui primo esemplare è atteso nel 2026, mentre quello di Alcaraz non sarà consegnato per un certo tempo (18 a 24 mesi) costa tra gli otto e i nove milioni di euro, a seconda delle sue opzioni e personalizzazioni.

Sinner si è comprato per molto molto meno 2 Ferrari e 1 Porsche e può le guidare subito.

 28
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Ferrero dove sei? (Guest) 06-04-2026 15:48

Scritto da robdes12
Sinceramente non capisco quale sia la tattica di Arnaldi, ammesso che una tattica esista. Spesso mi dà l’impressione che giochi in modo estemporaneo, senza riuscire a prevedere quale sarà la conseguenza di un suo colpo sul gioco dell’avversario per poi rimanere sorpeso, appunto, dalla giocata conseguente fatta da Garin. Sulla carta dovrebbe avere molte più qualità Matteo, ma con lui è difficile fare pronostici o proporre una valutazione critica. Le sue partite sembrano più un gioco d’azzardo che di scacchi.

Sono 3 anni che si dice questa cosa. E non ha fatto nulla per cambiare. A questo punto viene il dubbio che non riesca a giocare se non così.

 27
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robdes12 06-04-2026 15:43

Scritto da piper

Scritto da robdes12

Scritto da renzopii
Ma solo a casa mia si fa fatica a vedere la pallina?
O devo cambiare occhiali?
Grazie

Non sei il solo, credimi. Per lo meno quando l’angolo di ripresa è così accentuato nei campi laterali la pallina in effetti sembra sparire una volta uscita subito dopo l’impatto col piatto corde. I servizi ad uscire poi risultano invisibili. Senza l’audio potrebbero essere terminati ovunque, anche in mezzo al pubblico.

A parte la ripresa della telecamera , ho sempre pensato che il colore delle palline dovrebbe essere blù sui campi in tb e rosso sul hard court che non sia fucsia.

Ok, ma una pallina blu sarebbe invisibile per chi gioca. Aspettiamo le trasmissioni 4 o 8 k: con schermi da 50 pollici in su dovrebbero rendere ben visibili le traiettorie su qualunque campo. Oggi, comunque, io mi accontenterei di non vedere i gratuiti di Arnaldi. E’ ora che ricominci a vincere qualche partita.

 26
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piper 06-04-2026 15:40

@ robdes12 (#4586849)

Ma infatti non capendolo nemmeno io ma io non sono un esperto, non mi apassiona più di tanto.

 25
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+1: il capitano
SGT76 06-04-2026 15:35

Scritto da Silvio

Scritto da Lucky loser
Buona Pasqua a tutti
Cristo ha trionfato e presto il nostro mondo tornerà ad essere un posto più confortevole per i piccoli, meno pericoloso e cattivo.

Trionfato. Le poche fonti dicono che non si è neanche qualificato. Che poi i suoi tifosi raccontino di averlo visto vincere lo slam, è un fatto che mi ha sempre incuriosito.

Scritto da Koko
@ Koko (#4586751)
*Vincere

Dopo i Post di Koko..
Ora kako

 24
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+1: Detuqueridapresencia
piper 06-04-2026 15:33

Scritto da robdes12

Scritto da renzopii
Ma solo a casa mia si fa fatica a vedere la pallina?
O devo cambiare occhiali?
Grazie

Non sei il solo, credimi. Per lo meno quando l’angolo di ripresa è così accentuato nei campi laterali la pallina in effetti sembra sparire una volta uscita subito dopo l’impatto col piatto corde. I servizi ad uscire poi risultano invisibili. Senza l’audio potrebbero essere terminati ovunque, anche in mezzo al pubblico.

A parte la ripresa della telecamera , ho sempre pensato che il colore delle palline dovrebbe essere blù sui campi in tb e rosso sul hard court che non sia fucsia.

 23
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Elvis (Guest) 06-04-2026 15:25

Bene ,è passato Baez che vincerà con alcaraz….

 22
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robdes12 06-04-2026 15:16

Sinceramente non capisco quale sia la tattica di Arnaldi, ammesso che una tattica esista. Spesso mi dà l’impressione che giochi in modo estemporaneo, senza riuscire a prevedere quale sarà la conseguenza di un suo colpo sul gioco dell’avversario per poi rimanere sorpeso, appunto, dalla giocata conseguente fatta da Garin. Sulla carta dovrebbe avere molte più qualità Matteo, ma con lui è difficile fare pronostici o proporre una valutazione critica. Le sue partite sembrano più un gioco d’azzardo che di scacchi.

 21
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robdes12 06-04-2026 15:04

Scritto da renzopii
Ma solo a casa mia si fa fatica a vedere la pallina?
O devo cambiare occhiali?
Grazie

Non sei il solo, credimi. Per lo meno quando l’angolo di ripresa è così accentuato nei campi laterali la pallina in effetti sembra sparire una volta uscita subito dopo l’impatto col piatto corde. I servizi ad uscire poi risultano invisibili. Senza l’audio potrebbero essere terminati ovunque, anche in mezzo al pubblico.

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+1: giovanna
renzopii 06-04-2026 15:00

Ma solo a casa mia si fa fatica a vedere la pallina?
O devo cambiare occhiali?
Grazie

 19
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etberit 06-04-2026 14:44

Scritto da Lucky loser
Buona Pasqua a tutti
Cristo ha trionfato e presto il nostro mondo tornerà ad essere un posto più confortevole per i piccoli, meno pericoloso e cattivo.

@ Redazione
Ma sono ammessi commenti siffatti?

 18
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+1: il capitano, robdes12, Detuqueridapresencia, tacchino freddo, Etor
Koko (Guest) 06-04-2026 13:42

Sinner invece è sorpreso di Alcaraz a Barcellona che gli dona un bel vantaggio in preparazione tranquilla con l’ altro a scannarsi per max 500 punti.

 17
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-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
l Occhio di Sauron 06-04-2026 13:41

Quella di oggi è per Arnaldi un’occasione per tornare in sella che non dovrebbe lasciarsi sfuggire.

(si può dire lo stesso anche per Garin però)

 16
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Silvio (Guest) 06-04-2026 13:05

Scritto da Lucky loser
Buona Pasqua a tutti
Cristo ha trionfato e presto il nostro mondo tornerà ad essere un posto più confortevole per i piccoli, meno pericoloso e cattivo.

Trionfato. Le poche fonti dicono che non si è neanche qualificato. Che poi i suoi tifosi raccontino di averlo visto vincere lo slam, è un fatto che mi ha sempre incuriosito.

 15
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+1: giallu, Zoff, l Occhio di Sauron, etberit, robdes12, Marco M.
-1: Right_is_right_left_is_wrong, Oblomov, Controrivoluzionario_sempre, Legio_Christi
ProVax (Guest) 06-04-2026 12:51

Secondo voi ha giocato meglio Berrettini o Vava? Chi ha fatto la differenza?

 14
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Pheanes (Guest) 06-04-2026 12:29

Scritto da SGT76

Scritto da Bel Fusto
Mi aspetto una sconfitta netta per Cobolli, che metterà fine a tutte le illusioni dei tifosi italiani

Per la serie:
E anche Oggi.. si tromba domani?

Non credo. Forse ti è sfuggito in passato ma il fustino è quello che si diverte solitario sul divano mentre legge le risposte.

 13
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JannikUberAlles 06-04-2026 12:23

Scritto da il capitano

Scritto da Bel Fusto
Mi aspetto una sconfitta netta per Cobolli, che metterà fine a tutte le illusioni dei tifosi italiani

Se penso alle illusioni dei tifosi di Carlitos Alcaraz prima del Sunshine Double, mi vien da ridere!!

Il “povero” Carlitos è rimasto male per l’iscrizione di Sinner al torneo…

…era convinto che fosse venuto a Montecarlo solo per mangiare il gelato!

Nota per HATER: si è rivista la sua splendida ragazza (ma non l’aveva lasciato!?!) salire sulla PORSCHE nuova di zecca del campionissimo…

…se vi brucia il fegato, la colpa non è della colomba con il cioccolato!

Ahahahah 😀

 12
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+1: Detuqueridapresencia, il capitano, renzopii, antoniov, Marco M.
il capitano 06-04-2026 11:45

Scritto da Bel Fusto
Mi aspetto una sconfitta netta per Cobolli, che metterà fine a tutte le illusioni dei tifosi italiani

Se penso alle illusioni dei tifosi di Carlitos Alcaraz prima del Sunshine Double, mi vien da ridere!!

 11
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+1: Detuqueridapresencia, JannikUberAlles, Inox, piper, Marco M., etberit, Scolaretto, Fogazzaroj, antoniov, Massi
piper 06-04-2026 11:33

@ Nena (#4586743)

Matteo sta giocando ora con Andrea, il debutto contro Roberto è programmato per domani mattina.

 10
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+1: MarcoP
Koko (Guest) 06-04-2026 11:33

@ Koko (#4586751)

*Vincere

 9
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-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Koko (Guest) 06-04-2026 11:32

Cobolli potrebbe vivere ma dalla foto appare come un Quinzi ToscoRomano!

 8
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-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Nena (Guest) 06-04-2026 11:13

Redazione, ma Berrettini non deve giocare il singolo contro R. Bautista Agut? Avete scritto che giocherá il doppio assieme a Vavassori che, invece, mi risulta giocherá come al solito con Bolelli. Boh!

 7
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-1: Just is Back, Marco M., MarcoP
SGT76 06-04-2026 11:10

Scritto da Bel Fusto
Mi aspetto una sconfitta netta per Cobolli, che metterà fine a tutte le illusioni dei tifosi italiani

Per la serie:
E anche Oggi.. si tromba domani?

 6
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M., Zio.
Inox 06-04-2026 10:55

Scritto da Arnaldo

Scritto da Bel Fusto
Mi aspetto una sconfitta netta per Cobolli, che metterà fine a tutte le illusioni dei tifosi italiani

Partita male la giornata eh??.la pastiglietta.non.funziona.piu’,dannazione

Non esistono pastiglie per soggetti del genere

 5
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+1: il capitano, Detuqueridapresencia, Marco M., Just is Back, antoniov, Massi
Arnaldo (Guest) 06-04-2026 10:46

Scritto da Bel Fusto
Mi aspetto una sconfitta netta per Cobolli, che metterà fine a tutte le illusioni dei tifosi italiani

Partita male la giornata eh??.la pastiglietta.non.funziona.piu’,dannazione

 4
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+1: Inox, giallu, GIOTAD, il capitano, renzopii, Massi, Marco M.
paolo allievi (Guest) 06-04-2026 10:26

@ Bel Fusto (#4586719)

Cobolli vince facile altro che balle…

 3
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-1: Detuqueridapresencia, robdes12, Marco M.
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Lucky loser (Guest) 06-04-2026 09:21

Buona Pasqua a tutti
Cristo ha trionfato e presto il nostro mondo tornerà ad essere un posto più confortevole per i piccoli, meno pericoloso e cattivo.

 1
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+1: Oblomov
-1: Just is Back, tacchino freddo