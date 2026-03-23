Guerri Napoli Tennis Cup, domani è il giorno dei big: lo svizzero Stan Wawrinka all’esordio con il francese Martineau; il numero 1, il tedesco Daniel Altmaier, affronta lo spagnolo Damas. In campo anche gli azzurri più attesi Francesco Cinà, Jacopo Vasamì, Stefano Travaglia e il napoletano Lorenzo Giustino.

Guerri Napoli Tennis Cup: domani è il giorno dei big

È il giorno dei big alla Guerri Napoli Tennis Cup, il challenger ATP 125 organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli. Domani si giocano tutti gli incontri di primo turno e prende il via anche il torneo di doppio.

Entra in scena Stan Wawrinka, fuoriclasse svizzero e testa di serie numero 4 del torneo, che farà il suo esordio contro il francese Matteo Martineau alle 11:30 sul campo centrale “Carlo D’Avalos”. A seguire, sempre sullo stesso campo, sarà la volta del numero 3 del seeding, il francese Alexandre Muller, oggi numero 90 ATP ma già top 40 nel 2025.

Alle 14:30 toccherà invece alla testa di serie numero 1, il tedesco Daniel Altmaier, attuale numero 55 del mondo, opposto allo spagnolo Damas.

Alle 10:00, sul campo “Fabrizio Gasparini”, giocherà il napoletano Lorenzo Giustino, numero 202 ATP, contro il francese Jacquet, testa di serie numero 7.

A seguire è atteso l’esordio del diciottenne siciliano Francesco Cinà, numero 203 ATP e grande promessa del tennis italiano, miglior nato nel 2007 del mondo insieme al tedesco Engel nella classifica ATP. Per lui un derby azzurro contro Gabriele Piraino.

Successivamente entreranno in campo altre due giovani promesse del tennis italiano: Jacopo Vasamì, anche lui diciottenne, sfiderà il ventenne Carlo Caniato in una sfida tra due talenti azzurri tutti da scoprire.

Pellegrino parte bene

Tra i primi incontri del primo turno disputati oggi è arrivata subito una vittoria importante per l’azzurro Andrea Pellegrino, testa di serie numero 6 e semifinalista a Napoli nel 2025, che ha superato il romeno Filip Jianu con il punteggio di 6-1 6-4.

Avanza al secondo turno anche l’ucraino Vitaliy Sachko, vincitore sul francese Biancaneaux per 6-2 6-1.

Qualificazioni: cinque azzurri nel main draw

Il tennis italiano brilla anche nell’ultimo turno delle qualificazioni. Volano in tabellone ben cinque azzurri, che si aggiungono ai sette già presenti nel main draw: Enrico Dalla Valle, Michele Ribecai, Francesco Forti, Federico Bondioli e il lucky loser Andrea Guerrieri, ripescato dalle qualificazioni.

Francesco Forti affronterà il numero 2 del torneo e numero 60 ATP Vit Kopriva; Federico Bondioli se la vedrà con il francese Blanchet, testa di serie numero 8; Michele Ribecai sfiderà il georgiano Purtseladze; Enrico Dalla Valle affronterà il kazako Mikhail Kukushin; infine Andrea Guerrieri troverà dall’altra parte della rete l’altro azzurro Stefano Travaglia, recente vincitore del challenger di Zadar in Croazia.

Si ferma invece al secondo turno delle qualificazioni il cammino del napoletano Mariano Tammaro, sconfitto da Michele Ribecai con un netto 6-0 6-1.

Campo D’Avalos – ore 10:00

Francesco Forti vs Vit Kopriva

Stan Wawrinka vs Matteo Martineau (Non prima 11:30)

Jakub Paul vs Alexandre Muller

Daniel Altmaier vs Miguel Damas (Non prima 14:30)

Hamad Medjedovic vs Hynek Barton

Campo Fabrizio Gasparini – ore 10:00

Lorenzo Giustino vs Kyrian Jacquet

Federico Cina vs Gabriele Piraino

Carlo Alberto Caniato vs Jacopo Vasami

Andrea Guerrieri vs Stefano Travaglia

Vitaliy Sachko / Szymon Walkow vs Vit Kopriva / Sumit Nagal

Campo 2 – ore 10:00

Saba Purtseladze vs Michele Ribecai

Federico Bondioli vs Ugo Blanchet

Mikhail Kuushkin vs Enrico Dalla Valle

Erik Grevelius / Adam Heinonen vs Geoffrey Blancaneaux / Ugo Blanchet

Stefanos Sakellaridis vs David Jorda Sanchis