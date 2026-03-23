Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Lunedì 23 Marzo 2026. In campo nella notte Jannik Sinner e ci sono anche i doppi di Bole-Vava e Errani-Paolini
STADIUM
Inizio: 12:00 Miami / 17:00 Roma
1. Francisco Cerundolo 🇦🇷 vs Daniil Medvedev
2. Non prima delle 13:00 Miami / 18:00 Roma
Sorana Cirstea 🇷🇴 vs Coco Gauff 🇺🇸
3. Aryna Sabalenka vs Qinwen Zheng 🇨🇳
4. Non prima delle 19:00 Miami / 00:00 Roma
Corentin Moutet 🇫🇷 vs Jannik Sinner 🇮🇹
5. Non prima delle 20:30 Miami / 01:30 Roma
Elena Rybakina 🇰🇿 vs Talia Gibson 🇦🇺
GRANDSTAND
Inizio: 11:00 Miami / 16:00 Roma
1. Karolina Muchova 🇨🇿 vs Alexandra Eala 🇵🇭
2. Felix Auger-Aliassime 🇨🇦 vs Terence Atmane 🇫🇷
3. Frances Tiafoe 🇺🇸 vs Jakub Mensik 🇨🇿
4. Non prima delle 16:00 Miami / 21:00 Roma
Marin Cilic 🇭🇷 vs Alexander Zverev 🇩🇪
5. Non prima delle 19:00 Miami / 00:00 Roma
Amanda Anisimova 🇺🇸 vs Belinda Bencic 🇨🇭
BUTCH BUCHHOLZ
Inizio: 11:00 Miami / 16:00 Roma
1. Alexander Shevchenko 🇰🇿 vs Ugo Humbert 🇫🇷
2. Mirra Andreeva vs Victoria Mboko 🇨🇦
3. Hailey Baptiste 🇺🇸 vs Jelena Ostapenko 🇱🇻
4. Jaqueline Cristian 🇷🇴 vs Jessica Pegula 🇺🇸
5. Quentin Halys 🇫🇷 vs Kamil Majchrzak 🇵🇱
COURT 1
Inizio: 11:00 Miami / 16:00 Roma
1. Kevin Krawietz 🇩🇪 / Neil Oberleitner 🇦🇹 vs Benjamin Kittay 🇺🇸 / Ryan Seggerman 🇺🇸
2. Alexander Erler 🇦🇹 / Robert Galloway 🇺🇸 vs Marcelo Arevalo 🇸🇻 / Mate Pavic 🇭🇷
3. Guido Andreozzi 🇦🇷 / Manuel Guinard 🇫🇷 vs Austin Krajicek 🇺🇸 / Nikola Mektic 🇭🇷
4. Non prima delle 16:00 Miami / 21:00 Roma
Alejandro Tabilo 🇨🇱 vs Alex Michelsen 🇺🇸
5. A seguire, dopo adeguato riposo
Simone Bolelli 🇮🇹 / Andrea Vavassori 🇮🇹 vs Tomas Martin Etcheverry 🇦🇷 / Alejandro Tabilo 🇨🇱
COURT 7
Inizio: 11:00 Miami / 16:00 Roma
1. Xinyu Jiang 🇨🇳 / Yifan Xu 🇨🇳 vs Marie Bouzkova 🇨🇿 / Tereza Valentova 🇨🇿
2. Sara Errani 🇮🇹 / Jasmine Paolini 🇮🇹 vs Tereza Mihalikova 🇸🇰 / Olivia Nicholls 🇬🇧
3. Miyu Kato 🇯🇵 / Zhaoxuan Yang 🇨🇳 vs Muhammad 🇺🇸 / Routliffe 🇳🇿
4. Non prima delle 14:30 Miami / 19:30 Roma
Elise Mertens 🇧🇪 / Shuai Zhang 🇨🇳 vs Jennifer Brady 🇺🇸 / Caty McNally 🇺🇸
COURT 5
Inizio: 11:00 Miami / 16:00 Roma
1. Robert Cash 🇺🇸 / JJ Tracy 🇺🇸 vs Hugo Nys 🇲🇨 / Edouard Roger-Vasselin 🇫🇷
2. Sadio Doumbia 🇫🇷 / Fabien Reboul 🇫🇷 vs Constantin Frantzen 🇩🇪 / Robin Haase 🇳🇱
3. Orlando Luz 🇧🇷 / Rafael Matos 🇧🇷 vs Maximo Gonzalez 🇦🇷 / Andres Molteni 🇦🇷
4. Petr Nouza 🇨🇿 / Patrik Rikl 🇨🇿 vs Julian Cash 🇬🇧 / Lloyd Glasspool 🇬🇧
5. Sander Arends 🇳🇱 / John-Patrick Smith 🇦🇺 vs Yuki Bhambri 🇮🇳 / Michael Venus 🇳🇿
COURT 3
Inizio: 13:00 Miami / 18:00 Roma
1. Sofia Kenin 🇺🇸 / Liudmila Samsonova vs Ingrid Neel 🇪🇪 / Aldila Sutjiadi 🇮🇩
2. Non prima delle 15:00 Miami / 20:00 Roma
Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar 🇭🇺 vs Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Luisa Stefani 🇧🇷
TAG: Masters 1000 Miami, Masters 1000 Miami 2026, WTA 1000 Miami, WTA 1000 Miami 2026
