Sebastian Korda shock a Miami: Alcaraz ko, lo statunitense vola agli ottavi (Video della partita)

Sebastian Korda firma il colpo più pesante di giornata al Miami Open 2026 e si prende gli ottavi di finale con una vittoria di enorme prestigio contro Carlos Alcaraz. Lo statunitense ha battuto il numero 1 del mondo per 6-3 5-7 6-4 dopo 2 ore e 19 minuti, al termine di una partita piena di svolte, in cui ha saputo resistere al ritorno dello spagnolo e ritrovare lucidità nel momento decisivo.

Per Alcaraz si tratta della seconda sconfitta consecutiva, dopo quella subita in semifinale a Indian Wells contro Daniil Medvedev. Per Korda, invece, è una vittoria che conferma quanto possa essere pericoloso quando è in condizione.

Korda parte forte e mette subito in difficoltà Alcaraz

Il match si era messo bene fin dall’inizio per Korda, che ha giocato un primo set molto ordinato e di grande qualità. Lo statunitense ha servito con ottime percentuali, mettendo in campo il 75% di prime e trovando anche cinque ace, elementi che gli hanno permesso di togliere ritmo e certezze allo spagnolo.

Alcaraz, a tratti, è sembrato senza risposte davanti alla pulizia di colpi e alla chiarezza tattica del suo avversario. Korda ha così preso in mano il match, mostrando una qualità di palla molto alta e una gestione molto lucida dei tempi dello scambio.

La rimonta di Alcaraz sembrava aver cambiato tutto

Nel secondo set, però, la partita è sembrata girare. Korda ha avuto la grande occasione di chiudere in due set, ma sul 5-4 non è riuscito a chiudere quando ha servito per il match subendo il controbreak. Da lì, Alcaraz ha trovato una reazione da campione, salendo di livello e ribaltando completamente l’inerzia.

Lo spagnolo ha infilato cinque game consecutivi, accendendo il Centrale con una serie di lob spettacolari e passanti di altissimo livello. La sensazione, in quel momento, era che il match stesse definitivamente scivolando dalla parte del numero 1 del mondo.

Nel terzo set Korda si ricompone e chiude il colpo

Invece Korda ha avuto il merito di non scomporsi. Dopo aver subito la rimonta, si è rimesso subito in ordine nel set decisivo, ritrovando qualità di esecuzione e lucidità tattica. È stato proprio questo l’aspetto più impressionante della sua vittoria: la capacità di resettare mentalmente dopo aver visto sfumare un vantaggio così importante.

Nel terzo parziale, lo statunitense ha ritrovato la pulizia nei colpi e la chiarezza del piano partita, tornando a colpire con precisione e a non concedere il controllo del match ad Alcaraz. Alla fine ha chiuso il confronto con pieno merito, migliorando anche il suo bilancio nei precedenti contro lo spagnolo, ora sul 2-4.

Una vittoria che pesa tantissimo

Attualmente numero 36 del mondo, Korda diventa il giocatore con la classifica più bassa a battere Alcaraz da quando David Goffin, allora numero 55 ATP, lo aveva eliminato proprio a Miami lo scorso anno. Inoltre, con questo successo, diventa solo il sesto americano a battere un numero 1 del mondo dal 2015.

Per Korda è anche un altro segnale di quanto il suo tennis possa tornare pericoloso se accompagnato dalla salute. Nel 2025 aveva dovuto fermarsi per due mesi e mezzo a causa di una frattura da stress alla tibia destra, scivolando fino al numero 86 del ranking. Adesso, però, il suo livello sembra nuovamente in crescita.

Ora gli ottavi, Alcaraz si ferma a 17-2 nel 2026

Grazie a questa vittoria, Korda raggiunge gli ottavi di finale e proverà ora a eguagliare il suo miglior risultato a Miami, dove aveva già centrato i quarti nel 2021 e nel 2025. Per farlo dovrà battere uno tra Karen Khachanov, testa di serie numero 14, e il qualificato spagnolo Martin Landaluce.

Alcaraz, invece, lascia la Florida con un bilancio stagionale di 17 vittorie e 2 sconfitte. Il 2026 dello spagnolo resta comunque di altissimo livello, con il titolo ATP 500 di Doha e soprattutto il Career Grand Slam completato a gennaio agli Australian Open. Ma a Miami arriva uno stop pesante, inatteso e che conferma un dato: anche i più forti, in questo momento della stagione, non sono intoccabili.

ATP Miami Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 3 7 4 Sebastian Korda [32] Sebastian Korda [32] 6 5 6 Vincitore: Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 C. Alcaraz 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 3-5 → 4-5 S. Korda 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Korda 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Korda 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Korda 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 S. Korda 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 S. Korda 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 S. Korda 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Korda 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 S. Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 S. Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Korda 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico