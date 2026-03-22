Sebastian Korda shock a Miami: Alcaraz ko, lo statunitense vola agli ottavi (Video della partita)
Sebastian Korda firma il colpo più pesante di giornata al Miami Open 2026 e si prende gli ottavi di finale con una vittoria di enorme prestigio contro Carlos Alcaraz. Lo statunitense ha battuto il numero 1 del mondo per 6-3 5-7 6-4 dopo 2 ore e 19 minuti, al termine di una partita piena di svolte, in cui ha saputo resistere al ritorno dello spagnolo e ritrovare lucidità nel momento decisivo.
Per Alcaraz si tratta della seconda sconfitta consecutiva, dopo quella subita in semifinale a Indian Wells contro Daniil Medvedev. Per Korda, invece, è una vittoria che conferma quanto possa essere pericoloso quando è in condizione.
Korda parte forte e mette subito in difficoltà Alcaraz
Il match si era messo bene fin dall’inizio per Korda, che ha giocato un primo set molto ordinato e di grande qualità. Lo statunitense ha servito con ottime percentuali, mettendo in campo il 75% di prime e trovando anche cinque ace, elementi che gli hanno permesso di togliere ritmo e certezze allo spagnolo.
Alcaraz, a tratti, è sembrato senza risposte davanti alla pulizia di colpi e alla chiarezza tattica del suo avversario. Korda ha così preso in mano il match, mostrando una qualità di palla molto alta e una gestione molto lucida dei tempi dello scambio.
La rimonta di Alcaraz sembrava aver cambiato tutto
Nel secondo set, però, la partita è sembrata girare. Korda ha avuto la grande occasione di chiudere in due set, ma sul 5-4 non è riuscito a chiudere quando ha servito per il match subendo il controbreak. Da lì, Alcaraz ha trovato una reazione da campione, salendo di livello e ribaltando completamente l’inerzia.
Lo spagnolo ha infilato cinque game consecutivi, accendendo il Centrale con una serie di lob spettacolari e passanti di altissimo livello. La sensazione, in quel momento, era che il match stesse definitivamente scivolando dalla parte del numero 1 del mondo.
Nel terzo set Korda si ricompone e chiude il colpo
Invece Korda ha avuto il merito di non scomporsi. Dopo aver subito la rimonta, si è rimesso subito in ordine nel set decisivo, ritrovando qualità di esecuzione e lucidità tattica. È stato proprio questo l’aspetto più impressionante della sua vittoria: la capacità di resettare mentalmente dopo aver visto sfumare un vantaggio così importante.
Nel terzo parziale, lo statunitense ha ritrovato la pulizia nei colpi e la chiarezza del piano partita, tornando a colpire con precisione e a non concedere il controllo del match ad Alcaraz. Alla fine ha chiuso il confronto con pieno merito, migliorando anche il suo bilancio nei precedenti contro lo spagnolo, ora sul 2-4.
Una vittoria che pesa tantissimo
Attualmente numero 36 del mondo, Korda diventa il giocatore con la classifica più bassa a battere Alcaraz da quando David Goffin, allora numero 55 ATP, lo aveva eliminato proprio a Miami lo scorso anno. Inoltre, con questo successo, diventa solo il sesto americano a battere un numero 1 del mondo dal 2015.
Per Korda è anche un altro segnale di quanto il suo tennis possa tornare pericoloso se accompagnato dalla salute. Nel 2025 aveva dovuto fermarsi per due mesi e mezzo a causa di una frattura da stress alla tibia destra, scivolando fino al numero 86 del ranking. Adesso, però, il suo livello sembra nuovamente in crescita.
Ora gli ottavi, Alcaraz si ferma a 17-2 nel 2026
Grazie a questa vittoria, Korda raggiunge gli ottavi di finale e proverà ora a eguagliare il suo miglior risultato a Miami, dove aveva già centrato i quarti nel 2021 e nel 2025. Per farlo dovrà battere uno tra Karen Khachanov, testa di serie numero 14, e il qualificato spagnolo Martin Landaluce.
Alcaraz, invece, lascia la Florida con un bilancio stagionale di 17 vittorie e 2 sconfitte. Il 2026 dello spagnolo resta comunque di altissimo livello, con il titolo ATP 500 di Doha e soprattutto il Career Grand Slam completato a gennaio agli Australian Open. Ma a Miami arriva uno stop pesante, inatteso e che conferma un dato: anche i più forti, in questo momento della stagione, non sono intoccabili.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Carlos Alcaraz, Masters 1000 Miami, Masters 1000 Miami 2026, Sebastian Korda
Io gli auguro di andare avanti perchè se lo merita, ma i tuoi dubbi non sono affatto peregrini !
Su questo non ci sono dubbi 🙂
Grazie Sebastian !!!! FESTAAAAAA
Mitico Seba!!! Sottovalutato ma capace di battere anche i numeri 1, dotato di un tennis che fa sembrare tutto facile per la fluidità che mette anche nelle accelerazioni che si rivelano poi letali e di un servizio che è una garanzia…oggi ha superato anche la crisi del game di chiusura avanti di set e break, quando Bertolucci ed io non avremmo scommesso un soldo bucato sulla sua ripresa…invece oggi doveva andare tutto come meritava, col break anche nel terzo e la convinzione di avere tutti i requisiti per poter fare un grande risultato
@ Memento (#4578691)
magari avrebbe vinto Sinner che ne sai?
questo Alcaraz si poteva battere
Se Korda è forte e/o è in grandissima forma lo vedremo già nella prossima partita…
… personalmente dubito che possa arrivare in finale e soprattutto non credo che riesca a battere Fritz, sempre che passi il prossimo turno…
…estendendo a questo caso specifico la “regola” dell’indimenticato (ed indimenticabile) Tommasi, credo che Sebastian paghi “dazio” per l’impresa di aver battuto uno dei migliori giocatori di sempre!
Ad maiora 😉
@ Memento (#4578691)
Hai pure il coraggio di scrivere vivi la tua vita che qui non hai più niente da dire
Perchè non dobbiamo nominare Musetti? Per non confutare le .,. che dici?
Oopss! Bubusettete! Chi è? Il comandante dell’aereo per Ibiza!
L’inciampo nel salto alla Korda deve essere sempre messo in conto.
By by Spagnoletto
E Ferrero gode…
Intanto un grandissimo “Bravo” a Sebastian che ha giocato un tennis strepitoso , macchiato solo nella fine del secondo set. Mi è sempre piaciuto ma è stato bloccato da troppi infortuni e da poca grinta.
Carlos non mi sembrava nel suo giorno migliore , sembra stanco .
Forse dopo una stagione massacrante dell’anno scorso ed una preparazione turbo per vincere AO ora inizia a pagarne, forse la mancanza di Ferrero nei momenti difficili inizia a farsi sentire , la partenza sprint ha forse illuso molti.
Alla fine il sunshine double l’ha fatto con una bella doppietta di sconfitte.
Alcaraz sicuramente ci ha messo del suo, ma grandissima partita di Korda.
Lo statunitense è un tennista tanto fragile quanto speciale per eleganza e pulizia di colpi.
Oggi sembrava aver perso l’ennesimo treno e invece ha compiuto un’impresa ancor più bella per come sembrava esser scivolata via.
L’ha vinta soprattutto con i colpi di inizio gioco, ma anche con un fantastico dritto in controbalzo nel terzo punto del gioco decisivo.
Chi é che diceva che la separazione da Ferrero gli avrebbe fatto bene?
Chi é che diceva che la separazione da Ferrero gli avrebbe fatto bene?
“Invincibile o vulnerabile, questo è il problema”, scrisse William Shakespeare.
Mamma, Alcaraz in crisi nera, ha perso 2 partite negli ultimi 2 tornei, insomma, direi anno compromesso… ps sono ovviamente ironico, ma faccio il “paro” con quello scritto su Sinner dopo la semifinale agli A0 e Doha, vediamo se i trolloni sono almeno coerenti ( anche se la risposta la so già).. in ogni caso, grandissimo Korda, un match splendido, black out a parte nel fine secondo set.. Alcaraz? Eh, gli conviene sperare che qualcuno fermi Jannik da qui alla finale del torneo perché in caso contrario, altri 1000 punti di vantaggio svaniscono e…
Gneee gneee voglio andare a casa!!! E fu accontentato.
Ibiza aspettami!!!!
L’ eliminazione nasce da un altro fattore.
Carlitos è reduce da un periodo stressante, è giusto che ora possa riposarsi e prepararsi alla stagione su terra rossa dove sarà l’unico con Jannik a giocarsi titoli (perfavore, non nominate Musetti o peggio ancora Fonseca).
Testa a Montecarlo!
quindi un altro torneo che sinner vincerà perchè non affronta quell’altro