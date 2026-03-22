Alcaraz furioso a Miami, Osaka apre alla possibilità del ritiro, scontro Collins-Moutet e Ferrero smentisce ancora le fake news
Il Miami Open 2026 continua a far parlare non solo per quello che accade in campo, ma anche per le tensioni, gli sfoghi e i temi extra-tennistici che stanno agitando il circuito. Dalla rabbia di Carlos Alcaraz durante il match contro Sebastian Korda, fino alle parole molto pesanti di Naomi Osaka sul suo futuro, passando per il botta e risposta tra Danielle Collins e Corentin Moutet e per l’ennesima smentita di Juan Carlos Ferrero sulle false voci riguardanti la sua salute, il torneo della Florida si è trasformato in un contenitore di storie forti e molto diverse tra loro.
Alcaraz perde la pazienza contro Korda: “Me ne vado a casa”
Raramente si era visto Carlos Alcaraz così nervoso come durante il match contro Sebastian Korda al terzo turno del Miami Open. Lo spagnolo, numero 1 del mondo, ha vissuto un momento di grande frustrazione quando si è ritrovato sotto di un set e con un break di svantaggio anche nel secondo.
In quel frangente, rivolgendosi al suo angolo, Alcaraz ha lasciato uscire tutta la sua rabbia con parole molto forti:
“Me ne vado a casa, me ne vado a casa. Al massimo posso fare un 6-3 6-4, 6-3 7-5… Più di così non posso”.
Uno sfogo che racconta bene il livello di tensione accumulato durante una partita in cui il murciano non è mai sembrato davvero a suo agio. Più che il contenuto in sé, ha colpito il tono del momento: una versione di Alcaraz insolita, molto più scura e frustrata rispetto all’immagine generalmente più positiva e spontanea che trasmette.
Osaka e il dubbio sul futuro: “Se devo sacrificare troppo tempo con mia figlia, preferisco non farlo”
Tra le dichiarazioni più forti arrivate da Miami ci sono anche quelle di Naomi Osaka, uscita subito di scena nel torneo dopo la sconfitta all’esordio contro Talia Gibson. L’ex numero 1 del mondo, già in passato molto chiara sulla propria visione della carriera, ha parlato apertamente di un dilemma personale che potrebbe incidere anche sulle sue scelte future.
Osaka ha spiegato che oggi il suo ruolo di madre pesa inevitabilmente nelle valutazioni sul proprio percorso sportivo: “Sento che questo è un dilemma per me. Mia figlia per me è molto importante e voglio essere una madre”.
Poi la frase che più di tutte ha fatto rumore: “Perché io voglio vincere titoli e voglio essere la miglior giocatrice possibile, ma se devo sacrificare il fatto di passare molto tempo con mia figlia, preferisco non farlo”.
Parole che aprono chiaramente alla possibilità di un addio anticipato o comunque di una riflessione molto seria sul futuro. Osaka non ha annunciato nulla, ma il messaggio è forte: il tennis, per lei, ha senso solo se può ancora convivere con una vita personale che oggi considera prioritaria.
Collins contro Moutet, poi la replica social del francese
Il mondo del tennis è stato poi scosso anche da un inatteso scambio polemico tra Danielle Collins e Corentin Moutet. L’americana, oggi ritirata e collaboratrice di Tennis Channel, ha raccontato un presunto episodio che coinvolgerebbe il francese.
Secondo Collins, tutto sarebbe partito da un commento sul suo servizio: “Ho detto a Moutet che dovrebbe avere un servizio più potente. Mi ha mandato un messaggio, ma ha smesso di seguirmi quando ho detto che non ero interessata ai ‘bassi’. Questo lo ha infastidito”.
La risposta di Moutet non si è fatta attendere ed è arrivata direttamente via X, con toni molto netti: “Come faccio ad averti smesso di seguire se non ti ho mai seguita? Tu mi seguivi. Tu mi hai chiesto di giocare il doppio misto. E io non ti ho nemmeno seguito. Sei pronta a dire qualsiasi cosa pur di far parlare di te”.
Uno scambio secco, diretto, e in pieno stile social, che aggiunge un altro capitolo a una giornata già piena di tensioni fuori dal campo.
Ferrero smentisce ancora: “È totalmente falso”
Infine, spazio anche a una vicenda molto più delicata, quella che riguarda Juan Carlos Ferrero. L’ex numero 1 del mondo è stato costretto ancora una volta a intervenire per smentire le false voci circolate online sul suo stato di salute.
Ferrero è stato chiarissimo: “Voglio chiarire che è totalmente falso”.
Le speculazioni sostenevano che soffrisse di cancro, una notizia già smentita da lui lo scorso 6 ottobre, ma evidentemente tornata a circolare. In una storia su Instagram, Ferrero ha accompagnato il suo messaggio con parole molto dure:
“È folle che questo continui ad accadere”.
Nel suo precedente comunicato aveva già espresso tutto il proprio dolore per la diffusione di contenuti del genere:
“Al di là di smentirlo, mi fa profondamente male che si usino temi così sensibili per generare attenzione o visualizzazioni. Chiedo responsabilità a chi diffonde questo tipo di informazioni senza verificarne la veridicità”.
Un richiamo forte, che va oltre il singolo caso personale e tocca un tema sempre più serio: l’uso irresponsabile di notizie false su questioni estremamente delicate pur di ottenere traffico e visibilità.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, Naomi Osaka
Beh uno slam vale 2000 punti e due 1000 valgono 2000. I punti sarebbero identici al vincere uno slam con punti aggiuntivi da semi in Australia.
Articolo totalmente inutile
@ Pippolivetennis (#4578725)
Le cascate??
Godiamo IN TANTI!!!
Probabilmente avevano caricato (mentalmente) troppo Carlos per ottenere la vittoria a Melbourne e poi quella di Doha è arrivata per abbrivio…
…poi (come carica nervosa) si è completamente svuotato!
Già ad IW non è riuscito a reagire con Medvedev, che però l’aveva avvolto tra le sue spire mortali, ma a Miami c’è stata una caduta davvero pesante, perché Korda non vale neppure la top-20 🙁
Oggi sembrava, a tratti, stordito!
Felicissimo per Korda perché mi piace il suo tennis.
È un ragazzo tennisticamente molto intelligente.
Stupito da quello che leggo sulla reazione di Alcaraz.
Penso che una reazione del genere nasconda problemi un po’ seri. Spero di no.
Osaka fai bene a pensare prima a tua figlia. Pazienza per il tennis e i soldi non ti mancano.
Collins vs Moutet patetici.
Dispiasciuto per le cascate che stanno togliendo fuori di Ferrero.
Mi sa che ho detto tutto e non ho dimenticato niente.
E Ferrero gode…
Se Sinner vince Miami, si porterà a soli 1190 punti da Alcaraz.
Il che significherebbe che già a Montecarlo potrebbe strappare il n.1 ad Alcaraz.
Si vedeva che non era in giornata. Persino la sua persona, il suo essere, la espressione del volto, i capelli scomposti. Qualcosa deve essere successo nel suo entourage prima della partita. Vedremo notizie più avanti se la mia, che è solo una impressione, sarà suffragata
Ha schiumato il ragazzo murciano! Poveraccio
L’inizio privo di Ferrero era stato splendido ma poi il respiro corto del secondo allenatore ciarliero è emerso tutto. Senza suggerimenti da top allenatore Alcaraz appare più fragile appena incontra gente forte. Non è che potevano ritagliargli sempre tabelloni ridicoli.
Ti sarebbe piaciuto…
Ti sarebbe piaciuto…
L’ho sempre sostenuto che Carlitos è un bambino cresciuto…
La redazione sarà in lutto per lo spagnolo
Ma cosa gli e’ successo a Carlos l’ imbattibile, quello che non avrebbe piu’ perso una partita, quello che non c’è storia con nessuno?
Mamma Carlitos, reazione da bambino, mancava solo battesse i “piedini” per terra e piangesse.. sotto quest’aspetto mi sembra ancora molto immaturo, con l’arrabbiatura da frustrazione perché l’avversario “osa” giocare splendidamente contro di lui
Tutti squagliati come Alcaraz, Ipocriti!!
Ma dopo l’AO, Carlito non aveva già vinto il Sunshine Double? Non era inutile giocarlo? Ah, i nostri esperti qui che preziosi che sono
Si ma poi gli è passato.
Mai mi sarei aspettato un Alcaraz simile nel terzo.
Per la prima volta si è sentita l’assenza di Ferrero.
Come contro Goffin questo torneo per lui è indigesto.
E che non dico che Korda abbia fatto il fenomeno: è lui che ha giocato davvero male
Sebastiano Fabio Korda stavolta la chiude.
Posso sapere perché su questo sito i commenti contro tendenza non vengono pubblicati?
Ho semplicemente scritto che Osaka da anni ha la testa su altre cose, rispetto al tennis.
Commento non pubblicato.
Osaka pensasse di meno alla moda e più al tennis.
Per nulla inaspettato.
Alcaraz si è un po’ sfogato, poi korda gli ha dato una mano e ha ribaltato la partita.
A Korda è venuto il cagotto? Vero?