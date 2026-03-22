Alcaraz furioso a Miami, Osaka apre alla possibilità del ritiro, scontro Collins-Moutet e Ferrero smentisce ancora le fake news

Il Miami Open 2026 continua a far parlare non solo per quello che accade in campo, ma anche per le tensioni, gli sfoghi e i temi extra-tennistici che stanno agitando il circuito. Dalla rabbia di Carlos Alcaraz durante il match contro Sebastian Korda, fino alle parole molto pesanti di Naomi Osaka sul suo futuro, passando per il botta e risposta tra Danielle Collins e Corentin Moutet e per l’ennesima smentita di Juan Carlos Ferrero sulle false voci riguardanti la sua salute, il torneo della Florida si è trasformato in un contenitore di storie forti e molto diverse tra loro.

Alcaraz perde la pazienza contro Korda: “Me ne vado a casa”

Raramente si era visto Carlos Alcaraz così nervoso come durante il match contro Sebastian Korda al terzo turno del Miami Open. Lo spagnolo, numero 1 del mondo, ha vissuto un momento di grande frustrazione quando si è ritrovato sotto di un set e con un break di svantaggio anche nel secondo.

In quel frangente, rivolgendosi al suo angolo, Alcaraz ha lasciato uscire tutta la sua rabbia con parole molto forti:

“Me ne vado a casa, me ne vado a casa. Al massimo posso fare un 6-3 6-4, 6-3 7-5… Più di così non posso”.

Uno sfogo che racconta bene il livello di tensione accumulato durante una partita in cui il murciano non è mai sembrato davvero a suo agio. Più che il contenuto in sé, ha colpito il tono del momento: una versione di Alcaraz insolita, molto più scura e frustrata rispetto all’immagine generalmente più positiva e spontanea che trasmette.

Osaka e il dubbio sul futuro: “Se devo sacrificare troppo tempo con mia figlia, preferisco non farlo”

Tra le dichiarazioni più forti arrivate da Miami ci sono anche quelle di Naomi Osaka, uscita subito di scena nel torneo dopo la sconfitta all’esordio contro Talia Gibson. L’ex numero 1 del mondo, già in passato molto chiara sulla propria visione della carriera, ha parlato apertamente di un dilemma personale che potrebbe incidere anche sulle sue scelte future.

Osaka ha spiegato che oggi il suo ruolo di madre pesa inevitabilmente nelle valutazioni sul proprio percorso sportivo: “Sento che questo è un dilemma per me. Mia figlia per me è molto importante e voglio essere una madre”.

Poi la frase che più di tutte ha fatto rumore: “Perché io voglio vincere titoli e voglio essere la miglior giocatrice possibile, ma se devo sacrificare il fatto di passare molto tempo con mia figlia, preferisco non farlo”.

Parole che aprono chiaramente alla possibilità di un addio anticipato o comunque di una riflessione molto seria sul futuro. Osaka non ha annunciato nulla, ma il messaggio è forte: il tennis, per lei, ha senso solo se può ancora convivere con una vita personale che oggi considera prioritaria.

Collins contro Moutet, poi la replica social del francese

Il mondo del tennis è stato poi scosso anche da un inatteso scambio polemico tra Danielle Collins e Corentin Moutet. L’americana, oggi ritirata e collaboratrice di Tennis Channel, ha raccontato un presunto episodio che coinvolgerebbe il francese.

Secondo Collins, tutto sarebbe partito da un commento sul suo servizio: “Ho detto a Moutet che dovrebbe avere un servizio più potente. Mi ha mandato un messaggio, ma ha smesso di seguirmi quando ho detto che non ero interessata ai ‘bassi’. Questo lo ha infastidito”.

La risposta di Moutet non si è fatta attendere ed è arrivata direttamente via X, con toni molto netti: “Come faccio ad averti smesso di seguire se non ti ho mai seguita? Tu mi seguivi. Tu mi hai chiesto di giocare il doppio misto. E io non ti ho nemmeno seguito. Sei pronta a dire qualsiasi cosa pur di far parlare di te”.

Uno scambio secco, diretto, e in pieno stile social, che aggiunge un altro capitolo a una giornata già piena di tensioni fuori dal campo.

Ferrero smentisce ancora: “È totalmente falso”

Infine, spazio anche a una vicenda molto più delicata, quella che riguarda Juan Carlos Ferrero. L’ex numero 1 del mondo è stato costretto ancora una volta a intervenire per smentire le false voci circolate online sul suo stato di salute.

Ferrero è stato chiarissimo: “Voglio chiarire che è totalmente falso”.

Le speculazioni sostenevano che soffrisse di cancro, una notizia già smentita da lui lo scorso 6 ottobre, ma evidentemente tornata a circolare. In una storia su Instagram, Ferrero ha accompagnato il suo messaggio con parole molto dure:

“È folle che questo continui ad accadere”.

Nel suo precedente comunicato aveva già espresso tutto il proprio dolore per la diffusione di contenuti del genere:

“Al di là di smentirlo, mi fa profondamente male che si usino temi così sensibili per generare attenzione o visualizzazioni. Chiedo responsabilità a chi diffonde questo tipo di informazioni senza verificarne la veridicità”.

Un richiamo forte, che va oltre il singolo caso personale e tocca un tema sempre più serio: l’uso irresponsabile di notizie false su questioni estremamente delicate pur di ottenere traffico e visibilità.





Francesco Paolo Villarico