Challenger 125 Morelia: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger 125 Morelia – Tabellone Principale – hard

(1) James Duckworth vs Marc-Andrea Huesler

(Alt) Rodrigo Pacheco Mendez vs (SE) Taro Daniel

Beibit Zhukayev vs (SE) Michael Mmoh

Mitchell Krueger vs (8) Borna Gojo

(4) Coleman Wong vs Nicolas Mejia

Stefan Kozlov vs Andres Martin

Qualifier vs Qualifier

Oliver Crawford vs (6) Chris Rodesch

(5) Shintaro Mochizuki vs (Alt) Keegan Smith

Juan Pablo Ficovich vs Qualifier

(WC) Alex Hernandez vs Andres Andrade

Qualifier vs (3) Tristan Schoolkate

(7) Yunchaokete Bu vs Qualifier

Alexis Galarneau vs Qualifier

(WC) Alan Magadan vs (WC) Alan Fernando Rubio Fierros

Luka Pavlovic vs (2) Adam Walton

(1) Facundo Menavs (WC) Alan Raul Sau Franco(WC) Manuel Sanchezvs (11) Maxwell Mckennon

(2) Marc Polmans vs Mario Gonzalez Fernandez

(Alt) Jesse Flores vs (10) Tibo Colson

(3) Dan Martin vs Alafia Ayeni

(WC) Guillermo Tunas vs (12) Joshua Sheehy

(4) Patrick Zahraj vs Karl Poling

Miguel Tobon vs (Alt) (7) Jake Delaney

(5) Max Wiskandt vs (Alt) Arthur Reymond

(Alt) Federico Zeballos vs (8) Quinn Vandecasteele

(6) Robin Catry vs Rodrigo Alujas

(WC) Rafael De Alba vs (9) Mateus Alves