Challenger 100 Sao Paulo: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di un azzurro

22/03/2026 08:34 3 commenti
Gianluca Cadenasso nella foto
BRA Challenger 100 Sao Paulo – Tabellone Principale – terra
(1) Emilio Nava USA vs Qualifier
Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Qualifier
Felipe Meligeni Alves BRA vs Qualifier
Qualifier vs (5) Jaime Faria POR

(4) Tomas Barrios Vera CHI vs Qualifier
(Alt) Pedro Sakamoto BRA vs Thiago Monteiro BRA
Qualifier vs Facundo Diaz Acosta ARG
Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs (6) Hugo Dellien BOL

(7) Alex Barrena ARG vs Igor Marcondes BRA
Juan Pablo Varillas PER vs (WC) Guto Miguel BRA
Gianluca Cadenasso ITA vs (WC) Eduardo Ribeiro BRA
Gustavo Heide BRA vs (3) Roman Andres Burruchaga ARG

(8) Juan Carlos Prado Angelo BOL vs (Alt) Daniel Dutra da Silva BRA
Lautaro Midon ARG vs Alvaro Guillen Meza ECU
(Alt) Juan Bautista Torres ARG vs Murkel Dellien BOL
Gonzalo Bueno PER vs (WC) (2) Thiago Agustin Tirante ARG

BRA Challenger 100 Sao Paulo – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Joao Eduardo Schiessl BRA vs Luka Bojicic Ono BRA
(Alt) Daniel Cukierman ISR vs (Alt) (10) Jefferson Wendler Filho BRA

(2) Mariano Kestelboim ARG vs Nicolas Hollender ARG
Breno Braga BRA vs (8) Joao Vitor Scramin Do Lago BRA

(3) Conner Huertas del Pino PER vs (WC) Eric Martins BRA
Boris Arias BOL vs (9) Enzo Camargo Lima BRA

(4) Jose Pereira BRA vs (Alt) Henrique Ortenblad Nogueira BRA
Andre Souza BRA vs (11) Joao Vitor Goncalves Ceolin BRA

(5) Wilson Leite BRA vs Glauco Pinheiro Da Cruz Junior BRA
(WC) Pedro Henrique Chabalgoity BRA vs (Alt) (7) Johannes Ingildsen DEN

(6) Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs (Alt) Ryan Augusto Dos Santos BRA
(WC) Tomas Dummer Macedo BRA vs (12) Rafael Tosetto BRA

3 commenti

brizz 22-03-2026 10:35

nava

tirante

monteiro
burruchaga

faria
h.dellien
varillas
guillen

patrick 22-03-2026 09:23

BUENO

DIAZ

NAVA
HEIDE

FARIA
BARRIOS
BARRENA
PRADO

Gianni11 22-03-2026 09:18

Nava

Burruchaga

Monteiro
Tirante

Faria
Reis da Silva
Marcondes
Midon

