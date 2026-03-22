Challenger 100 Sao Paulo: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di un azzurro
Challenger 100 Sao Paulo – Tabellone Principale – terra
(1) Emilio Nava vs Qualifier
Santiago Rodriguez Taverna vs Qualifier
Felipe Meligeni Alves vs Qualifier
Qualifier vs (5) Jaime Faria
(4) Tomas Barrios Vera vs Qualifier
(Alt) Pedro Sakamoto vs Thiago Monteiro
Qualifier vs Facundo Diaz Acosta
Joao Lucas Reis Da Silva vs (6) Hugo Dellien
(7) Alex Barrena vs Igor Marcondes
Juan Pablo Varillas vs (WC) Guto Miguel
Gianluca Cadenasso vs (WC) Eduardo Ribeiro
Gustavo Heide vs (3) Roman Andres Burruchaga
(8) Juan Carlos Prado Angelo vs (Alt) Daniel Dutra da Silva
Lautaro Midon vs Alvaro Guillen Meza
(Alt) Juan Bautista Torres vs Murkel Dellien
Gonzalo Bueno vs (WC) (2) Thiago Agustin Tirante
Challenger 100 Sao Paulo – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Joao Eduardo Schiessl vs Luka Bojicic Ono
(Alt) Daniel Cukierman vs (Alt) (10) Jefferson Wendler Filho
(2) Mariano Kestelboim vs Nicolas Hollender
Breno Braga vs (8) Joao Vitor Scramin Do Lago
(3) Conner Huertas del Pino vs (WC) Eric Martins
Boris Arias vs (9) Enzo Camargo Lima
(4) Jose Pereira vs (Alt) Henrique Ortenblad Nogueira
Andre Souza vs (11) Joao Vitor Goncalves Ceolin
(5) Wilson Leite vs Glauco Pinheiro Da Cruz Junior
(WC) Pedro Henrique Chabalgoity vs (Alt) (7) Johannes Ingildsen
(6) Arklon Huertas Del Pino Cordova vs (Alt) Ryan Augusto Dos Santos
(WC) Tomas Dummer Macedo vs (12) Rafael Tosetto
TAG: Circuito Challenger
