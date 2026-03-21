Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Domenica 22 Marzo 2026. Alle ore 16 Jasmine Paolini nelle notte Matteo Berrettini
Stadium – ore 17:00
Leylah Fernandez vs Jessica Pegula
Reilly Opelka vs Taylor Fritz (Non prima 18:00)
Carlos Alcaraz vs Sebastian Korda
Aryna Sabalenka vs Caty McNally (Non prima 00:00)
Arthur Fils vs Stefanos Tsitsipas (Non prima 01:30)
Grandstand – ore 16:00
Ethan Quinn vs Jiri Lehecka
Elina Svitolina vs Hailey Baptiste (Non prima 18:30)
Elena Rybakina vs Marta Kostyuk
Qinwen Zheng vs Madison Keys
Matteo Berrettini vs Valentin Vacherot (Non prima 00:00)
Butch Buchholz – ore 16:00
Jelena Ostapenko vs Jasmine Paolini
Rafael Jodar vs Tomas Martin Etcheverry
Tommy Paul vs Raphael Collignon
Martin Landaluce vs Karen Khachanov (Non prima 21:00)
Leylah Fernandez / Venus Williams vs Asia Muhammad / Erin Routliffe
Court 1 – ore 16:00
Ekaterina Alexandrova vs Jaqueline Cristian
Iva Jovic vs Talia Gibson
Santiago Gonzalez / David Pel vs Luciano Darderi / Fernando Romboli
Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Evan King / John Peers (Non prima 20:00)
Alex de Minaur / Rinky Hijikata vs Christian Harrison / Neal Skupski
Court 7 – ore 16:00
Marie Bouzkova / Tereza Valentova vs Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
Mirra Andreeva / Victoria Mboko vs Ellen Perez / Demi Schuurs
Alycia Parks / Sloane Stephens vs Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar
Storm Hunter / Jessica Pegula vs Ann Li / Magda Linette
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend
Court 5 – ore 16:00
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Francisco Cabral / Lucas Miedler
Luke Johnson / Jan Zielinski vs Theo Arribage / Albano Olivetti
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Andre Goransson / Alex Michelsen
Martin Damm / Marcelo Demoliner vs Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo (Non prima 20:00)
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Romain Arneodo / Rajeev Ram
Court 3 – ore 16:00
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez vs Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
Linda Noskova / Diana Shnaider vs Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
Elise Mertens / Shuai Zhang vs Hao-Ching Chan / Janice Tjen
Sorana Cirstea / Jaqueline Cristian vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
TAG: Masters 1000 Miami, Masters 1000 Miami 2026, WTA 1000 Miami, WTA 1000 Miami 2026
