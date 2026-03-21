Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Domenica 22 Marzo 2026. Alle ore 16 Jasmine Paolini nelle notte Matteo Berrettini

Stadium – ore 17:00

Leylah Fernandez vs Jessica Pegula

Reilly Opelka vs Taylor Fritz (Non prima 18:00)

Carlos Alcaraz vs Sebastian Korda

Aryna Sabalenka vs Caty McNally (Non prima 00:00)

Arthur Fils vs Stefanos Tsitsipas (Non prima 01:30)

Grandstand – ore 16:00

Ethan Quinn vs Jiri Lehecka

Elina Svitolina vs Hailey Baptiste (Non prima 18:30)

Elena Rybakina vs Marta Kostyuk

Qinwen Zheng vs Madison Keys

Matteo Berrettini vs Valentin Vacherot (Non prima 00:00)

Butch Buchholz – ore 16:00

Jelena Ostapenko vs Jasmine Paolini

Rafael Jodar vs Tomas Martin Etcheverry

Tommy Paul vs Raphael Collignon

Martin Landaluce vs Karen Khachanov (Non prima 21:00)

Leylah Fernandez / Venus Williams vs Asia Muhammad / Erin Routliffe

Court 1 – ore 16:00

Ekaterina Alexandrova vs Jaqueline Cristian

Iva Jovic vs Talia Gibson

Santiago Gonzalez / David Pel vs Luciano Darderi / Fernando Romboli

Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Evan King / John Peers (Non prima 20:00)

Alex de Minaur / Rinky Hijikata vs Christian Harrison / Neal Skupski

Court 7 – ore 16:00

Marie Bouzkova / Tereza Valentova vs Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk

Mirra Andreeva / Victoria Mboko vs Ellen Perez / Demi Schuurs

Alycia Parks / Sloane Stephens vs Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar

Storm Hunter / Jessica Pegula vs Ann Li / Magda Linette

Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend

Court 5 – ore 16:00

Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Francisco Cabral / Lucas Miedler

Luke Johnson / Jan Zielinski vs Theo Arribage / Albano Olivetti

Harri Heliovaara / Henry Patten vs Andre Goransson / Alex Michelsen

Martin Damm / Marcelo Demoliner vs Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo (Non prima 20:00)

Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Romain Arneodo / Rajeev Ram

Court 3 – ore 16:00

Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez vs Sofia Kenin / Liudmila Samsonova

Linda Noskova / Diana Shnaider vs Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani

Elise Mertens / Shuai Zhang vs Hao-Ching Chan / Janice Tjen

Sorana Cirstea / Jaqueline Cristian vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls