Combined Miami ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Domenica 22 Marzo 2026. Alle ore 16 Jasmine Paolini nelle notte Matteo Berrettini

21/03/2026 23:03
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Stadium – ore 17:00
Leylah Fernandez CAN vs Jessica Pegula USA
Reilly Opelka USA vs Taylor Fritz USA (Non prima 18:00)
Carlos Alcaraz ESP vs Sebastian Korda USA
Aryna Sabalenka BLR vs Caty McNally USA (Non prima 00:00)
Arthur Fils FRA vs Stefanos Tsitsipas GRE (Non prima 01:30)

Grandstand – ore 16:00
Ethan Quinn USA vs Jiri Lehecka CZE
Elina Svitolina UKR vs Hailey Baptiste USA (Non prima 18:30)
Elena Rybakina KAZ vs Marta Kostyuk UKR
Qinwen Zheng CHN vs Madison Keys USA
Matteo Berrettini ITA vs Valentin Vacherot MCO (Non prima 00:00)

Butch Buchholz – ore 16:00
Jelena Ostapenko LAT vs Jasmine Paolini ITA
Rafael Jodar ESP vs Tomas Martin Etcheverry ARG
Tommy Paul USA vs Raphael Collignon BEL
Martin Landaluce ESP vs Karen Khachanov RUS (Non prima 21:00)
Leylah Fernandez CAN / Venus Williams USA vs Asia Muhammad USA / Erin Routliffe NZL

Court 1 – ore 16:00
Ekaterina Alexandrova RUS vs Jaqueline Cristian ROU
Iva Jovic USA vs Talia Gibson AUS
Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED vs Luciano Darderi ITA / Fernando Romboli BRA
Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER vs Evan King USA / John Peers AUS (Non prima 20:00)
Alex de Minaur AUS / Rinky Hijikata AUS vs Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR

Court 7 – ore 16:00
Marie Bouzkova CZE / Tereza Valentova CZE vs Lyudmyla Kichenok UKR / Desirae Krawczyk USA
Mirra Andreeva RUS / Victoria Mboko CAN vs Ellen Perez AUS / Demi Schuurs NED
Alycia Parks USA / Sloane Stephens USA vs Ekaterina Alexandrova RUS / Fanny Stollar HUN
Storm Hunter AUS / Jessica Pegula USA vs Ann Li USA / Magda Linette POL
Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE vs Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA

Court 5 – ore 16:00
Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT
Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Andre Goransson SWE / Alex Michelsen USA
Martin Damm USA / Marcelo Demoliner BRA vs Tomas Martin Etcheverry ARG / Alejandro Tabilo CHI (Non prima 20:00)
Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Romain Arneodo MCO / Rajeev Ram USA

Court 3 – ore 16:00
Cristina Bucsa ESP / Nicole Melichar-Martinez USA vs Sofia Kenin USA / Liudmila Samsonova RUS
Linda Noskova CZE / Diana Shnaider RUS vs Gabriela Dabrowski CAN / Luisa Stefani BRA
Elise Mertens BEL / Shuai Zhang CHN vs Hao-Ching Chan TPE / Janice Tjen INA
Sorana Cirstea ROU / Jaqueline Cristian ROU vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

