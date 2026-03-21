Sinner si scusa con Dzumhur a Miami: bel gesto dell’azzurro dopo il match

Non è certo colpa di Jannik Sinner se il pubblico lo sostiene con grande entusiasmo, spesso in modo caloroso e rumoroso. Ma proprio per questo, il gesto mostrato dall’azzurro al termine della sfida contro Damir Dzumhur al Miami Open 2026 merita di essere sottolineato.

Durante il match vinto con autorità da Sinner, in alcuni momenti il sostegno del pubblico italiano si è fatto sentire in modo molto acceso, al punto da infastidire l’avversario bosniaco in una situazione in cui sarebbero serviti maggiore silenzio e concentrazione. Dzumhur ha lasciato trapelare un po’ di fastidio, senza però che l’episodio degenerasse o andasse oltre una normale reazione di nervosismo in campo.

A colpire, però, è stato quanto accaduto a partita finita. Una volta conquistata la vittoria, Sinner si è avvicinato alla rete e ha rivolto delle scuse a Dzumhur proprio per quanto accaduto sugli spalti durante l’incontro. Un gesto spontaneo, elegante e molto significativo, che conferma ancora una volta la correttezza dell’azzurro anche fuori dal puro contesto tecnico della partita.

Dall’altra parte, il bosniaco ha accolto il gesto con naturalezza, rispondendo con un atteggiamento disteso, quasi a voler dire che non c’era alcun problema. Un momento semplice, ma molto bello, che ha contribuito a chiudere nel migliore dei modi un match che, sul piano del punteggio, aveva raccontato ben poca storia.

Il gesto di Sinner è stato apprezzato anche sui social, dove in molti hanno sottolineato ancora una volta il suo spirito sportivo. In fondo, non si trattava di una responsabilità diretta sua, ma proprio per questo le sue scuse assumono ancora più valore: il segno di un giocatore attento, rispettoso e consapevole di tutto ciò che accade in campo, anche oltre i colpi e il risultato.

In una giornata senza particolari scossoni sul piano agonistico, è stato forse proprio questo il dettaglio più significativo lasciato dal match tra Sinner e Dzumhur: un piccolo episodio di fair play che racconta molto del carattere del numero due del mondo.





Francesco Paolo Villarico