Sinner si scusa con Dzumhur a Miami: bel gesto dell’azzurro dopo il match
Non è certo colpa di Jannik Sinner se il pubblico lo sostiene con grande entusiasmo, spesso in modo caloroso e rumoroso. Ma proprio per questo, il gesto mostrato dall’azzurro al termine della sfida contro Damir Dzumhur al Miami Open 2026 merita di essere sottolineato.
Durante il match vinto con autorità da Sinner, in alcuni momenti il sostegno del pubblico italiano si è fatto sentire in modo molto acceso, al punto da infastidire l’avversario bosniaco in una situazione in cui sarebbero serviti maggiore silenzio e concentrazione. Dzumhur ha lasciato trapelare un po’ di fastidio, senza però che l’episodio degenerasse o andasse oltre una normale reazione di nervosismo in campo.
A colpire, però, è stato quanto accaduto a partita finita. Una volta conquistata la vittoria, Sinner si è avvicinato alla rete e ha rivolto delle scuse a Dzumhur proprio per quanto accaduto sugli spalti durante l’incontro. Un gesto spontaneo, elegante e molto significativo, che conferma ancora una volta la correttezza dell’azzurro anche fuori dal puro contesto tecnico della partita.
Dall’altra parte, il bosniaco ha accolto il gesto con naturalezza, rispondendo con un atteggiamento disteso, quasi a voler dire che non c’era alcun problema. Un momento semplice, ma molto bello, che ha contribuito a chiudere nel migliore dei modi un match che, sul piano del punteggio, aveva raccontato ben poca storia.
Il gesto di Sinner è stato apprezzato anche sui social, dove in molti hanno sottolineato ancora una volta il suo spirito sportivo. In fondo, non si trattava di una responsabilità diretta sua, ma proprio per questo le sue scuse assumono ancora più valore: il segno di un giocatore attento, rispettoso e consapevole di tutto ciò che accade in campo, anche oltre i colpi e il risultato.
In una giornata senza particolari scossoni sul piano agonistico, è stato forse proprio questo il dettaglio più significativo lasciato dal match tra Sinner e Dzumhur: un piccolo episodio di fair play che racconta molto del carattere del numero due del mondo.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Damir Dzumhur, Jannik Sinner, Masters 1000 Miami, Masters 1000 Miami 2026
8 commenti
Detuuuuuuuuuuu mi mancano i tuoi commenti 😉
La mia giovinezza come quella di Musetti?
Magari!
Non ne avevo proprio le possibilità fisiche.
Di conseguenza anche quelle caratteriali erano molto diverse.
Ero piuttosto, caratterialmente, simile all’Olonese, ed anche con la -fatte le debite e distantissime proporzioni- stessa poca coordinazione motoria.
Che cominciai ad affinare solo verso i 30, quando cominciai a ballare.
Nei giochi e negli sport, tranne in quelli di sforzi prolungati e ripetitivi (nuoto, ciclismo…) invece ero un completo disastro.
Non che eccellessi nelle discipline di sforzo prolungato, ma almeno non facevo così pena come in quelle di destrezza.
Finalmente qualcuno che ironizza insieme a me, grande 🙂
Diciamo che negli automatismi di Jannik c’è sicuramente l’educazione e direi una certa attenzione verso l’avversario che non deve essere svantaggiato da situazioni esterne.Ti assicuro che era così fin da piccolo,l’hanno tirato su bene e ci ha messo del suo.Un giorno dissi che se Musetti è un po’ ciò che noi siamo stati Sinner è il figlio che un po’ tutti vorremmo avere.
Proprio stamattina Vagnozzi ha caricato la nuova app: CORTESIA 😉
@ Pier no guest (#4577928)
… oserei dire che è stato un gesto automatico quasi robotico
Domenica scorsa dopo due ore di pedalata e prima di iniziare il ritorno mi sono fermato in una pasticceria per un caffè.C’era mia moglie con l’elettrica (che è peggio del Padel,prima stavi solo ora ti seguono in bici o al circolo) che si assenta come di consueto.Dopo l’ordinazione mi dice la cameriera “porto i caffè quando la signora torna altrimenti si raffreddano”.
È un piccolo gesto ma denota attenzione e quello che ha fatto Sinner vale molto perché non ricordo altri avere verso l’avversario una simile premura.
Pensando a Fonseca dovrebbe mettere un cartello con scritto “scusate il disagio stanno tifando per me”.
Il disturbo degli ultras italiani ha chiaramente “falsato” il risultato finale 🙁