Challenger 100 Alicante: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Marco Cecchinato nel md. Raul Brancaccio nelle quali
🇪🇸 Challenger 100 Alicante – Tabellone Principale – terra
(1) Sebastian Ofner vs Timofey Skatov
Zdenek Kolar vs Alejandro Moro Canas
Ivan Gakhov vs Lloyd Harris
Marco Cecchinato vs (WC) (8) Dusan Lajovic
(4) Pedro Martinez vs (WC) Carlos Sanchez Jover
Remy Bertola vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Inaki Montes-De La Torre
Qualifier vs (5) Pablo Carreno Busta
(7) Jan Choinski vs Qualifier
Roman Safiullin vs Gilles Arnaud Bailly
Daniel Merida vs Max Houkes
Roberto Carballes Baena vs (3) Vilius Gaubas
(6) Elmer Moller vs Pablo Llamas Ruiz
Qualifier vs Justin Engel
Edas Butvilas vs Pol Martin Tiffon
Qualifier vs (2) Jesper de Jong
🇪🇸 Challenger 100 Alicante – Tabellone Qualificazione – terra
Tiago Pereira 🇵🇹 [1] vs Juan Escabias 🇪🇸 [WC]
Andrew Paulson 🇨🇿 vs Rudolf Molleker 🇩🇪 [7]
Benjamin Hassan 🇱🇧 [2] vs Sergi Perez Contri 🇪🇸
Mustapha El Natour 🇲🇦 [WC] vs Dali Blanch 🇺🇸 [8]
Abdullah Shelbayh 🇯🇴 [3] vs Alberto Garcia Garcia 🇪🇸 [WC]
Ignacio Felguera Mira 🇪🇸 [WC] vs Svyatoslav Gulin 🇷🇺 [9] [ALT]
Denis Yevseyev 🇰🇿 [4] vs Michael Vrbensky 🇨🇿
Diego Augusto Barreto Sanchez 🇵🇾 vs Samuele Pieri 🇮🇹 [11]
Raul Brancaccio 🇮🇹 [5] vs Eric Vanshelboim 🇺🇦
Alejandro Juan Mano 🇪🇸 vs Alejo Sanchez Quilez 🇪🇸 [12]
Christoph Negritu 🇩🇪 [6] vs Nicolas Barrientos 🇨🇴 [ALT]
Ilya Ivashka 🇧🇾 vs Radu Albot 🇲🇩 [10]
IVAN NAVARRO COURT – ore 11:00
Tiago Pereira vs Juan Escabias
Abdullah Shelbayh vs Alberto Garcia Garcia
Ilya Ivashka vs Radu Albot
Raul Brancaccio vs Eric Vanshelboim
COURT 4 – ore 11:00
Diego Augusto Barreto Sanchez vs Samuele Pieri
Ignacio Felguera Mira vs Svyatoslav Gulin
Mustapha El Natour vs Dali Blanch
Alejandro Jan Mano vs Alejo Sanchez Quilez
COURT 10 – ore 11:00
Andrew Paulson vs Rudolf Molleker
Denis Yevseyev vs Michael Vrbensky
Christoph Negritu vs Nicolas Barrientos
Benjamin Hassan vs Sergi Perez Contri
