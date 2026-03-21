Challenger 100 Alicante: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Marco Cecchinato nel md. Raul Brancaccio nelle quali

21/03/2026 20:05 3 commenti
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
🇪🇸 Challenger 100 Alicante – Tabellone Principale – terra
(1) Sebastian Ofner AUT vs Timofey Skatov KAZ
Zdenek Kolar CZE vs Alejandro Moro Canas ESP
Ivan Gakhov RUS vs Lloyd Harris RSA
Marco Cecchinato ITA vs (WC) (8) Dusan Lajovic SRB

(4) Pedro Martinez ESP vs (WC) Carlos Sanchez Jover ESP
Remy Bertola SUI vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Inaki Montes-De La Torre ESP
Qualifier vs (5) Pablo Carreno Busta ESP

(7) Jan Choinski GBR vs Qualifier
Roman Safiullin RUS vs Gilles Arnaud Bailly BEL
Daniel Merida ESP vs Max Houkes NED
Roberto Carballes Baena ESP vs (3) Vilius Gaubas LTU

(6) Elmer Moller DEN vs Pablo Llamas Ruiz ESP
Qualifier vs Justin Engel GER
Edas Butvilas LTU vs Pol Martin Tiffon ESP
Qualifier vs (2) Jesper de Jong NED

🇪🇸 Challenger 100 Alicante – Tabellone Qualificazione – terra
Tiago Pereira 🇵🇹 [1] vs Juan Escabias 🇪🇸 [WC]
Andrew Paulson 🇨🇿 vs Rudolf Molleker 🇩🇪 [7]

Benjamin Hassan 🇱🇧 [2] vs Sergi Perez Contri 🇪🇸
Mustapha El Natour 🇲🇦 [WC] vs Dali Blanch 🇺🇸 [8]

Abdullah Shelbayh 🇯🇴 [3] vs Alberto Garcia Garcia 🇪🇸 [WC]
Ignacio Felguera Mira 🇪🇸 [WC] vs Svyatoslav Gulin 🇷🇺 [9] [ALT]

Denis Yevseyev 🇰🇿 [4] vs Michael Vrbensky 🇨🇿
Diego Augusto Barreto Sanchez 🇵🇾 vs Samuele Pieri 🇮🇹 [11]

Raul Brancaccio 🇮🇹 [5] vs Eric Vanshelboim 🇺🇦
Alejandro Juan Mano 🇪🇸 vs Alejo Sanchez Quilez 🇪🇸 [12]

Christoph Negritu 🇩🇪 [6] vs Nicolas Barrientos 🇨🇴 [ALT]
Ilya Ivashka 🇧🇾 vs Radu Albot 🇲🇩 [10]

IVAN NAVARRO COURT – ore 11:00
Tiago Pereira POR vs Juan Escabias ESP
Abdullah Shelbayh JOR vs Alberto Garcia Garcia ESP
Ilya Ivashka BLR vs Radu Albot MDA
Raul Brancaccio ITA vs Eric Vanshelboim UKR

COURT 4 – ore 11:00
Diego Augusto Barreto Sanchez ESP vs Samuele Pieri ITA
Ignacio Felguera Mira ESP vs Svyatoslav Gulin RUS
Mustapha El Natour LBN vs Dali Blanch USA
Alejandro Jan Mano ESP vs Alejo Sanchez Quilez ESP

COURT 10 – ore 11:00
Andrew Paulson CZE vs Rudolf Molleker GER
Denis Yevseyev KAZ vs Michael Vrbensky CZE
Christoph Negritu GER vs Nicolas Barrientos COL
Benjamin Hassan LBN vs Sergi Perez Contri ESP

3 commenti

Dany 21-03-2026 21:12

OFNER

DE JONG

CARRENO
CARBALLES

LAJOVIC
MARTINEZ
BAILLY
MOLLER

brizz 21-03-2026 20:56

Carreno

De Jong

Ofner
Carballes

Cecchinato
Martinez
Choinski
Llamas

miky85 21-03-2026 20:21

Martinez

De Jong

Ofner
Carballes

Harris
Carreno
Bailly
Moller

