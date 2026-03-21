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Challenger 125 Napoli: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Ben 22 azzurri al via tra Md e Quali

21/03/2026 19:14 1 commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto getty images
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto getty images

ITA Challenger 125 Napoli – Tabellone Principale – terra
(WC) (1) Daniel Altmaier GER vs Miguel Damas ESP
Qualifier vs Stefano Travaglia ITA
Mikhail Kukushkin KAZ vs Qualifier
Lorenzo Giustino ITA vs (7) Kyrian Jacquet FRA

(4) Stan Wawrinka SUI vs Matteo Martineau FRA
Saba Purtseladze GEO vs Qualifier
Sumit Nagal IND vs Henri Squire GER
Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs (8) Ugo Blanchet FRA

(5) Hamad Medjedovic SRB vs Mark Lajal EST
Stefanos Sakellaridis GRE vs Qualifier
(WC) Carlo Alberto Caniato ITA vs (WC) Jacopo Vasami ITA
Qualifier vs (3) Alexandre Muller FRA

(6) Andrea Pellegrino ITA vs Filip Cristian Jianu ROU
Geoffrey Blancaneaux FRA vs Vitaliy Sachko UKR
Federico Cina ITA vs (Alt) Gabriele Piraino ITA
Qualifier vs (2) Vit Kopriva CZE

ITA Challenger 125 Napoli – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Zsombor Piros HUN vs (NG) Lorenzo Carboni ITA
Francesco Forti ITA vs (Alt) (7) Andrey Chepelev RUS

(2) Hynek Barton CZE vs (WC) Niels McDonald GER
Lorenzo Rottoli ITA vs (8) Luca Potenza ITA

(3) Federico Arnaboldi ITA vs John Sperle GER
Jakub Paul SUI vs (10) Laurent Lokoli FRA

(4) David Jorda Sanchis ESP vs Niccolo Catini ITA
(WC) Fabrizio Karol Pio Osti ITA vs (12) Enrico Dalla Valle ITA

(5) Michele Ribecai ITA vs Leo Raquillet FRA
(WC) Mariano Tammaro ITA vs (11) Gianmarco Ferrari ITA

(6) Andrea Guerrieri ITA vs (Alt) Jacopo Bilardo ITA
(WC) Giovanni Ciocca ITA vs (9) Federico Bondioli ITA

Campo D’Avalos – ore 10:00
Fabrizio Karol Pio Osti ITA vs Enrico Dalla Valle ITA
Mariano Tammaro ITA vs Gianmarco Ferrari ITA
Andrea Guerrieri ITA vs Jacopo Bilardo ITA
Zsombor Piros HUN vs Lorenzo Carboni ITA

Campo Fabrizio Gasparini – ore 10:00
Federico Arnaboldi ITA vs John Sperle GER
Jakub Paul SUI vs Laurent Lokoli FRA
Lorenzo Rottoli ITA vs Luca Potenza ITA
Hynek Barton CZE vs Niels McDonald GER (Non prima 16:00)

Campo 2 – ore 10:00
David Jorda Sanchis ESP vs Niccolo Catini ITA
Michele Ribecai ITA vs Leo Raquillet FRA
Giovanni Ciocca ITA vs Federico Bondioli ITA
Francesco Forti ITA vs Andrey Chepelev RUS (Non prima 16:00)

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miky85 21-03-2026 19:32

Wawrinka

Pellegrino

Altmaier
Medjedovic

Giustino
Sanchez
Vasami
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