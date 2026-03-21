Challenger 125 Napoli: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Ben 22 azzurri al via tra Md e Quali
Challenger 125 Napoli – Tabellone Principale – terra
(WC) (1) Daniel Altmaier vs Miguel Damas
Qualifier vs Stefano Travaglia
Mikhail Kukushkin vs Qualifier
Lorenzo Giustino vs (7) Kyrian Jacquet
(4) Stan Wawrinka vs Matteo Martineau
Saba Purtseladze vs Qualifier
Sumit Nagal vs Henri Squire
Nikolas Sanchez Izquierdo vs (8) Ugo Blanchet
(5) Hamad Medjedovic vs Mark Lajal
Stefanos Sakellaridis vs Qualifier
(WC) Carlo Alberto Caniato vs (WC) Jacopo Vasami
Qualifier vs (3) Alexandre Muller
(6) Andrea Pellegrino vs Filip Cristian Jianu
Geoffrey Blancaneaux vs Vitaliy Sachko
Federico Cina vs (Alt) Gabriele Piraino
Qualifier vs (2) Vit Kopriva
Challenger 125 Napoli – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Zsombor Piros vs (NG) Lorenzo Carboni
Francesco Forti vs (Alt) (7) Andrey Chepelev
(2) Hynek Barton vs (WC) Niels McDonald
Lorenzo Rottoli vs (8) Luca Potenza
(3) Federico Arnaboldi vs John Sperle
Jakub Paul vs (10) Laurent Lokoli
(4) David Jorda Sanchis vs Niccolo Catini
(WC) Fabrizio Karol Pio Osti vs (12) Enrico Dalla Valle
(5) Michele Ribecai vs Leo Raquillet
(WC) Mariano Tammaro vs (11) Gianmarco Ferrari
(6) Andrea Guerrieri vs (Alt) Jacopo Bilardo
(WC) Giovanni Ciocca vs (9) Federico Bondioli
Campo D’Avalos – ore 10:00
Fabrizio Karol Pio Osti vs Enrico Dalla Valle
Mariano Tammaro vs Gianmarco Ferrari
Andrea Guerrieri vs Jacopo Bilardo
Zsombor Piros vs Lorenzo Carboni
Campo Fabrizio Gasparini – ore 10:00
Federico Arnaboldi vs John Sperle
Jakub Paul vs Laurent Lokoli
Lorenzo Rottoli vs Luca Potenza
Hynek Barton vs Niels McDonald (Non prima 16:00)
Campo 2 – ore 10:00
David Jorda Sanchis vs Niccolo Catini
Michele Ribecai vs Leo Raquillet
Giovanni Ciocca vs Federico Bondioli
Francesco Forti vs Andrey Chepelev (Non prima 16:00)
TAG: Challenger Napoli, Challenger Napoli 2026
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