Jódar fa sul serio: Vukic battuto nettamente, il sogno continua a Miami

Rafael Jódar continua a sorprendere al Miami Open 2026 e conquista un posto al terzo turno con una prestazione di altissimo livello. Il giovane madrileno ha dominato Aleksandar Vukic con un netto 6-1 6-2, confermando tutto il buono mostrato fin qui in Florida e rafforzando ulteriormente le sensazioni molto positive attorno alla sua crescita.

Per il 19enne spagnolo, già capace di spingersi così avanti partendo dalle qualificazioni, si tratta di un altro segnale fortissimo: il talento c’è, la personalità pure, e il modo in cui sta affrontando un torneo di questa portata lascia pensare che il suo percorso possa essere ancora più interessante di quanto già non sia.

Un avvio autoritario, senza timori reverenziali

Alla vigilia si poteva pensare che il contesto, il palcoscenico e l’importanza dell’occasione potessero pesare sul rendimento di Jódar. Invece, fin dai primi game, è apparso chiarissimo che non sarebbe andata così.

Lo spagnolo è entrato in campo con una determinazione impressionante, prendendo subito in mano lo scambio e imponendosi come padrone del match. Il suo dritto, sempre più pulito ed efficace, ha fatto danni continui, mentre i movimenti in campo hanno mostrato agilità, letture intelligenti e una sorprendente naturalezza nella gestione delle situazioni.

Vukic, giocatore esperto e abituato a questi livelli, non è praticamente mai riuscito a portarlo fuori dalla sua zona di comfort.

Il dritto fa la differenza: 21 vincenti per Jódar

Uno dei dati che meglio spiegano la superiorità del madrileno è quello dei colpi vincenti: Jódar ha chiuso il match con 21 winner, segnale evidente di un tennis aggressivo ma anche ben costruito.

La sensazione è stata quella di un giocatore non solo capace di reggere il ritmo, ma deciso a comandare. Ogni volta che accelerava con il dritto, Vukic faticava a trovare contromisure, schiacciato dalla profondità e dalla qualità dei colpi dello spagnolo.

Secondo set senza vera reazione australiana

Anche nella seconda frazione Jódar ha mantenuto lo stesso livello di intensità e lucidità. Il break ottenuto nelle fasi iniziali del set ha avuto un peso enorme, perché ha tolto fiducia all’australiano e ha fatto crescere ancora di più le certezze dello spagnolo.

L’unico momento un po’ più delicato è arrivato nel sesto game, quando Jódar ha accusato una piccola tensione e ha commesso qualche errore non forzato di troppo. Vukic ha provato ad approfittarne, ma il madrileno ha cancellato la palla break con un ottimo turno di servizio. Da lì è uscito ancora più forte, trovando subito dopo un secondo break che ha di fatto chiuso il match.

È stata la spallata definitiva, il colpo che ha spento ogni velleità di rimonta dell’australiano e certificato una superiorità netta in quasi tutte le aree del gioco.

Miami conferma un progetto molto serio

Quello che colpisce di più, oltre al risultato, è la qualità complessiva delle sensazioni che Jódar sta trasmettendo. Sembra a suo agio nelle condizioni di gioco, sembra leggere bene i momenti della partita e, soprattutto, dà l’impressione di non sentirsi fuori posto su un palcoscenico così importante.

Questo Miami Open 2026 sta diventando una prova molto concreta del suo potenziale e della sua etica di lavoro. Bruciare le tappe in questo modo, con questa naturalezza, non è mai banale. E per un giocatore di 19 anni, riuscire a entrare in terzo turno in un Masters 1000 partendo dalle qualificazioni è già un segnale di spessore.

Adesso si può anche sognare

Le buone notizie per Jódar non finiscono qui. Oltre alla forma mostrata finora, c’è anche un altro elemento che alimenta l’ottimismo: il suo settore di tabellone non appare proibitivo e questo apre scenari interessanti.

Naturalmente è ancora presto per spingersi troppo in là con i pronostici, ma le ragioni per guardare con entusiasmo al suo cammino ci sono tutte. Il livello espresso contro Vukic è stato troppo alto per non pensare che questo torneo possa regalargli ancora soddisfazioni.





Francesco Paolo Villarico