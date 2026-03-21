Challenger 50 Yokkaichi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

21/03/2026 11:18 Nessun commento
Sho Shimabukuro nella foto - Foto Getty Images
Sho Shimabukuro nella foto - Foto Getty Images

JPN Challenger 50 Yokkaichi – Tabellone Principale – hard
(WC) (1) Sho Shimabukuro JPN vs (WC) Naoya Honda JPN
Liam Broady GBR vs James Trotter JPN
(JR) Benjamin Willwerth USA vs Qualifier
Tung-Lin Wu TPE vs (7) Rio Noguchi JPN

(4) Yu Hsiou Hsu TPE vs Qualifier
Yuta Shimizu JPN vs Qualifier
Qualifier vs Paul Jubb GBR
Harry Wendelken GBR vs (5) Yi Zhou CHN

(6) Kaichi Uchida JPN vs Qualifier
Sanhui Shin KOR vs Qualifier
Maximus Jones THA vs Yasutaka Uchiyama JPN
(WC) Kokoro Isomura JPN vs (3) Dan Added FRA

(8) James McCabe AUS vs Andre Ilagan USA
Hayato Matsuoka JPN vs (NG) Ognjen Milic SRB
(PR) Blake Ellis AUS vs Soonwoo Kwon KOR
Renta Tokuda JPN vs (2) August Holmgren DEN




JPN Challenger 50 Yokkaichi – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Fajing Sun CHN vs Koki Matsuda JPN
Shunsuke Mitsui JPN vs (10) Takuya Kumasaka JPN

(2) Omar Jasika AUS vs (WC) Lennon Roark Jones JPN
Masamichi Imamura JPN vs (8) Hiroki Moriya JPN

(3) Hyeon Chung KOR vs Yusuke Takahashi JPN
Ryuki Matsuda JPN vs (9) Justin Boulais CAN

(4) Braden Shick USA vs Tai Sach AUS
(WC) Shunsuke Nakagawa JPN vs (11) Carl Emil Overbeck DEN

(5) Jie Cui CHN vs Yuki Mochizuki JPN
(WC) Ryo Tabata JPN vs (7) Li Tu AUS

(6) Kasidit Samrej THA vs (WC) Shion Motoyama JPN
(Alt) Yusuke Kusuhara JPN vs (12) Tsung-Hao Huang TPE




Centre Court – ore 02:00
Fajing Sun CHN vs Koki Matsuda JPN
Masamichi Imamura JPN vs Hiroki Moriya JPN
Hyeon Chung KOR vs Yusuke Takahashi JPN
Shunsuke Nakagawa JPN vs Carl Emil Overbeck DEN (Non prima 08:30)

Sub Centre – ore 02:00
Shunsuke Mitsui JPN vs Takuya Kumasaka JPN
Ryo Tabata JPN vs Li Tu AUS
Kasidit Samrej THA vs Shion Motoyama JPN
Ryuki Matsuda JPN vs Justin Boulais CAN

Court 7 – ore 02:00
Jie Cui CHN vs Yuki Mochizuki JPN
Omar Jasika AUS vs Lennon Roark Jones JPN
Yusuke Kusuhara JPN vs Tsung-Hao Huang TPE
Braden Shick USA vs Tai Sach AUS

