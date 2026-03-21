Challenger 50 Yokkaichi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani
Challenger 50 Yokkaichi – Tabellone Principale – hard
(WC) (1) Sho Shimabukuro vs (WC) Naoya Honda
Liam Broady vs James Trotter
(JR) Benjamin Willwerth vs Qualifier
Tung-Lin Wu vs (7) Rio Noguchi
(4) Yu Hsiou Hsu vs Qualifier
Yuta Shimizu vs Qualifier
Qualifier vs Paul Jubb
Harry Wendelken vs (5) Yi Zhou
(6) Kaichi Uchida vs Qualifier
Sanhui Shin vs Qualifier
Maximus Jones vs Yasutaka Uchiyama
(WC) Kokoro Isomura vs (3) Dan Added
(8) James McCabe vs Andre Ilagan
Hayato Matsuoka vs (NG) Ognjen Milic
(PR) Blake Ellis vs Soonwoo Kwon
Renta Tokuda vs (2) August Holmgren
Challenger 50 Yokkaichi – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Fajing Sun vs Koki Matsuda
Shunsuke Mitsui vs (10) Takuya Kumasaka
(2) Omar Jasika vs (WC) Lennon Roark Jones
Masamichi Imamura vs (8) Hiroki Moriya
(3) Hyeon Chung vs Yusuke Takahashi
Ryuki Matsuda vs (9) Justin Boulais
(4) Braden Shick vs Tai Sach
(WC) Shunsuke Nakagawa vs (11) Carl Emil Overbeck
(5) Jie Cui vs Yuki Mochizuki
(WC) Ryo Tabata vs (7) Li Tu
(6) Kasidit Samrej vs (WC) Shion Motoyama
(Alt) Yusuke Kusuhara vs (12) Tsung-Hao Huang
Centre Court – ore 02:00
Fajing Sun vs Koki Matsuda
Masamichi Imamura vs Hiroki Moriya
Hyeon Chung vs Yusuke Takahashi
Shunsuke Nakagawa vs Carl Emil Overbeck (Non prima 08:30)
Sub Centre – ore 02:00
Shunsuke Mitsui vs Takuya Kumasaka
Ryo Tabata vs Li Tu
Kasidit Samrej vs Shion Motoyama
Ryuki Matsuda vs Justin Boulais
Court 7 – ore 02:00
Jie Cui vs Yuki Mochizuki
Omar Jasika vs Lennon Roark Jones
Yusuke Kusuhara vs Tsung-Hao Huang
Braden Shick vs Tai Sach
TAG: Circuito Challenger
