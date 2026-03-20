Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 20 Marzo 2026
Masters 1000 Miami – hard
R64 Bublik – Berrettini 3° inc. ore 16:00
R64 Collignon – Cobolli 4° inc. ore 16:00
R64 Darderi – Landaluce Non prima 00:00
R128 Arnaldi – Shevchenko 3° inc. ore 15:00
CH 75 Asuncion – terra
QF Cadenasso – Boscardin Dias ore 21:00
CH 75 Murcia – terra
QF Pellegrino – Carreno Busta 3° inc. ore 11:00
CH 75 Zadar – terra
QF Travaglia – Molcan 2° inc. ore 10:30
SF Ajdukovic /Kalender – Agostini /Forejtek 3 inc. ore 10:30
WTA 1000 Miami – hard
2T Cocciaretto – Gauff ore 18:00
2T Townsend – Paolini ore 18:30
TAG: Italiani in campo
Grande Steto!!! Vai alla conquista della Croazia che te lo meriti!!!
Per me Cobolli e Darderi dovrebbero vincere senza problemi.
Vedo molto difficile Cocciaretto, Arnaldi boh è un bel mistero, Paolini non mi da più le sicurezze di prima, 50 e 50. Per Berrettini idem, tutto dipende da quale versione di Bublik scende in campo.
@ Henry (#4577220)
Per quanto riguarda i maschietti condivido la Sua conclusione, dando però al solo Darderi i favori del pronostico (e sperando proprio di non gufargli contro!).
Forza azzurri!
@ Henry (#4577220)
mmmmm….posto che Gauff è strafavorita e gioca pure in casa, non darei Coccia per spacciata.
Gauff ogni (non poi così) tanto incappa in giornate dove non ne imbrocca mezza e poi a me la Coccia vista ieri nella seconda partita francamente impressionò fino a farmi strabuzzare gli occhi.
Per me stanno 75% Gauff, 25% Coccia.
Alè Coccia!
Le nostre due uniche rappresentanti giocano praticamente in contemporanea…Eccheccacchio!
Per fortuna mi abbonai all’app di TeleBinaghi: raddoppierò gli schermi e me le vedrò, strabicamente, insieme.
Malgrado la simpatia che provo per le loro due avversarie (una da lungo tempo, l’altra da poche settimane) non ho dubbi:
Alè Coccia e Gelsomina!
Per fortuna mi abbonai all’app di TeleBinaghi: raddoppierò gli schermi e me le vedrò insieme.
Giornata piena anche a livello Challenger
Dardone:
premi l’interruttore e spegni il faretto. 😉
Molti azzurri,ma partite difficili….o da sfavoriti o match alla pari.
Nessuno (Coccia a parte) chiuso in partenza ma anche nessuno sicuro o quasi di passare
Piatto ricchissimo mi ci ficchissimo.
Spero tanto soprattutto in una ripresa di Arnaldi. Ma forza anche tutti gli altri