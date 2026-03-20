Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 20 Marzo 2026

20/03/2026 08:43 9 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

USA Masters 1000 Miami – hard
R64 Bublik KAZ – Berrettini ITA 3° inc. ore 16:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Collignon BEL – Cobolli ITA 4° inc. ore 16:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Darderi ITA – Landaluce ESP Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare

R128 Arnaldi ITA – Shevchenko KAZ 3° inc. ore 15:00

Il match deve ancora iniziare



PAR CH 75 Asuncion – terra
QF Cadenasso ITA – Boscardin Dias BRA ore 21:00

Il match deve ancora iniziare



ESP CH 75 Murcia – terra
QF Pellegrino ITA – Carreno Busta ESP 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



CRO CH 75 Zadar – terra
QF Travaglia ITA – Molcan SVK 2° inc. ore 10:30

ATP Zadar
Stefano Travaglia [4]
40
6
0
Alex Molcan [5]
15
2
0
Vincitore: Travaglia
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SF Ajdukovic CRO/Kalender CRO – Agostini ITA/Forejtek CZE 3 inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare



USA WTA 1000 Miami – hard
2T Cocciaretto ITA – Gauff USA ore 18:00

Il match deve ancora iniziare

2T Townsend USA – Paolini ITA ore 18:30

Il match deve ancora iniziare

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9 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

livio (Guest) 20-03-2026 13:06

Grande Steto!!! Vai alla conquista della Croazia che te lo meriti!!!

 9
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Silvy__89 (Guest) 20-03-2026 11:43

Per me Cobolli e Darderi dovrebbero vincere senza problemi.
Vedo molto difficile Cocciaretto, Arnaldi boh è un bel mistero, Paolini non mi da più le sicurezze di prima, 50 e 50. Per Berrettini idem, tutto dipende da quale versione di Bublik scende in campo.

 8
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+1: Marco M.
tinapica 20-03-2026 11:32

Scritto da Henry
Molti azzurri,ma partite difficili….o da sfavoriti o match alla pari.
Nessuno (Coccia a parte) chiuso in partenza ma anche nessuno sicuro o quasi di passare

@ Henry (#4577220)

Per quanto riguarda i maschietti condivido la Sua conclusione, dando però al solo Darderi i favori del pronostico (e sperando proprio di non gufargli contro!).
Forza azzurri!

 7
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tinapica 20-03-2026 11:29

Scritto da Henry
Molti azzurri,ma partite difficili….o da sfavoriti o match alla pari.
Nessuno (Coccia a parte) chiuso in partenza ma anche nessuno sicuro o quasi di passare

@ Henry (#4577220)

mmmmm….posto che Gauff è strafavorita e gioca pure in casa, non darei Coccia per spacciata.
Gauff ogni (non poi così) tanto incappa in giornate dove non ne imbrocca mezza e poi a me la Coccia vista ieri nella seconda partita francamente impressionò fino a farmi strabuzzare gli occhi.
Per me stanno 75% Gauff, 25% Coccia.
Alè Coccia!

 6
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tinapica 20-03-2026 11:24

Le nostre due uniche rappresentanti giocano praticamente in contemporanea…Eccheccacchio!
Per fortuna mi abbonai all’app di TeleBinaghi: raddoppierò gli schermi e me le vedrò, strabicamente, insieme.
Malgrado la simpatia che provo per le loro due avversarie (una da lungo tempo, l’altra da poche settimane) non ho dubbi:
Alè Coccia e Gelsomina!
Per fortuna mi abbonai all’app di TeleBinaghi: raddoppierò gli schermi e me le vedrò insieme.

 5
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JOA20 (Guest) 20-03-2026 09:55

Giornata piena anche a livello Challenger

 4
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pablito 20-03-2026 09:41

Dardone:
premi l’interruttore e spegni il faretto. 😉

 3
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Henry (Guest) 20-03-2026 09:23

Molti azzurri,ma partite difficili….o da sfavoriti o match alla pari.
Nessuno (Coccia a parte) chiuso in partenza ma anche nessuno sicuro o quasi di passare

 2
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Bagel 20-03-2026 09:20

Piatto ricchissimo mi ci ficchissimo.
Spero tanto soprattutto in una ripresa di Arnaldi. Ma forza anche tutti gli altri

 1
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