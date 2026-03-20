Combined Miami ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Venerdì 20 Marzo 2026. Oggi in campo sei azzurri

20/03/2026 08:29 3 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Stadium – ore 17:00
Casper Ruud NOR vs Ethan Quinn USA
Elisabetta Cocciaretto ITA vs Coco Gauff USA (Non prima 18:00)
Aryna Sabalenka BLR vs Ann Li USA
Carlos Alcaraz ESP vs Joao Fonseca BRA (Non prima 00:00)
Elena Rybakina KAZ vs Yulia Putintseva KAZ (Non prima 01:30)

Grandstand – ore 16:00
Amanda Anisimova USA vs Ajla Tomljanovic AUS
Jack Draper GBR vs Reilly Opelka USA (Non prima 17:30)
Botic van de Zandschulp NED vs Taylor Fritz USA
Stefanos Tsitsipas GRE vs Alex de Minaur AUS
Francesca Jones GBR vs Jessica Pegula USA (Non prima 00:00)

Butch Buchholz – ore 16:00
Aleksandar Kovacevic USA vs Rei Sakamoto JPN
Tommy Paul USA vs Adrian Mannarino FRA
Alexander Bublik KAZ vs Matteo Berrettini ITA
Talia Gibson AUS vs Naomi Osaka JPN

Court 1 – ore 15:00
Anna Blinkova RUS vs Victoria Mboko CAN
Maria Sakkari GRE vs Alycia Parks USA
Taylor Townsend USA vs Jasmine Paolini ITA (Non prima 18:30)
Roberto Bautista Agut ESP vs Karen Khachanov RUS
Camilo Ugo Carabelli ARG vs Sebastian Korda USA
Leylah Fernandez CAN vs Oksana Selekhmeteva RUS

Court 7 – ore 15:00
Linda Noskova CZE vs Sorana Cirstea ROU
Karolina Muchova CZE vs Camila Osorio COL
Arthur Fils FRA vs Darwin Blanch USA
Raphael Collignon BEL vs Flavio Cobolli ITA
Zizou Bergs BEL vs Tomas Martin Etcheverry ARG
Luciano Darderi ITA vs Martin Landaluce ESP (Non prima 00:00)

Court 5 – ore 15:00
Valentin Royer FRA vs Thiago Agustin Tirante ARG
Gabriel Diallo CAN vs Yibing Wu CHN
Arthur Cazaux FRA vs Tomas Barrios Vera CHI
Moise Kouame FRA vs Jiri Lehecka CZE
Mariano Navone ARG vs Valentin Vacherot MON
Aleksandar Vukic AUS vs Rafael Jodar ESP (Non prima 00:00)

Court 2 – ore 15:00
Zeynep Sonmez TUR vs Belinda Bencic SUI
Katie Boulter GBR vs Clara Tauson DEN
Hailey Baptiste USA vs Liudmila Samsonova RUS
Peyton Stearns USA vs Jaqueline Cristian ROU

Court 3 – ore 15:00
Diana Shnaider RUS vs Tereza Valentova CZE
Elvina Kalieva USA vs Elise Mertens BEL
Jelena Ostapenko LAT vs Dayana Yastremska UKR (Non prima 18:30)
Iva Jovic USA vs Paula Badosa ESP

Court 6 – ore 15:00
Terence Atmane FRA vs Daniel Altmaier GER
Christopher O’Connell AUS vs Marton Fucsovics HUN
Adam Walton AUS vs Sebastian Baez ARG
Ekaterina Alexandrova RUS vs Lilli Tagger AUT
Kamilla Rakhimova UZB vs Marta Kostyuk UKR

Court 4 – ore 15:00
Anna Kalinskaya RUS vs Anastasia Zakharova RUS
Yuliia Starodubtseva UKR vs Cristina Bucsa ESP
Matteo Arnaldi ITA vs Alexander Shevchenko KAZ
Caty McNally USA vs Xinyu Wang CHN

3 commenti

Tiger Woods (Guest) 20-03-2026 10:56

Scritto da italo
Mannaggia anche il match Fonseca-Alcaraz lo fanno troppo tardi.

Pensavi lo mettessero in diurna?

MAURO (Guest) 20-03-2026 09:28

Scritto da italo
Mannaggia anche il match Fonseca-Alcaraz lo fanno troppo tardi.

I 3 giovani spagnoli praticamente tutti in contemporanea dopo mezzanotte.
Rob de matt

italo (Guest) 20-03-2026 09:11

Mannaggia anche il match Fonseca-Alcaraz lo fanno troppo tardi.

