Swiatek in crisi dopo Miami: “Troppi pensieri, è tutto più difficile” (Video)

Il Miami Open 2026 lascia un’altra ferita pesante nella stagione di Iga Swiatek. La polacca è uscita subito di scena, battuta da Magda Linette dopo un match che sembrava inizialmente indirizzato in tutt’altra direzione. E nel dopo partita, davanti ai media, l’ex numero uno del mondo non ha nascosto tutta la sua frustrazione, parlando apertamente di un momento molto difficile sul piano mentale e della fiducia.

La sconfitta contro Linette allunga infatti una serie di risultati deludenti in questo avvio di stagione e conferma un disagio che ormai non sembra più soltanto tecnico. Swiatek appare lontana dalla brillantezza e dalla sicurezza che l’avevano resa dominante fino a pochi mesi fa, e le sue parole raccontano con grande chiarezza quanto stia pesando questo periodo.

“È il peggior incubo per una tennista d’élite”

Dopo il ko di Miami, Swiatek è stata molto dura con se stessa e ha descritto la situazione con parole forti:

“Questo è il peggior incubo per una tennista d’élite. Perdere partite di questo livello. Devo superare tutto questo e trovare la soluzione”.

Una dichiarazione che rende bene la misura del momento che sta vivendo. La polacca non riesce più a ritrovare continuità e soprattutto non sembra più avere quella naturalezza in campo che per anni era stata uno dei suoi punti di forza. Anche contro Linette, pur dopo un primo set dominato, è bastato poco per vedere riemergere tutte le sue fragilità.

Un problema di fiducia e di pensieri

Nel suo sfogo, Swiatek ha indicato con lucidità quale sia oggi il nodo principale: la testa. Il problema, più ancora che nei colpi, sembra stare nell’eccesso di pensieri che la accompagnano durante le partite.

“Sono sempre stata una persona che pensa molto, ma ultimamente è stato tutto molto intenso. Mi è difficile liberarmi di molti dei pensieri che ho, e questo una volta era il mio punto di forza. Sinceramente, giocavo meglio quando non pensavo troppo. Ora prendo così tante decisioni sbagliate che faccio fatica a non pensare. Arriva lo stress, il corpo diventa molto teso e tutto diventa molto più difficile”.

Sono parole molto significative, perché mostrano una Swiatek diversa da quella che il circuito aveva imparato a conoscere: meno fluida, meno libera, più bloccata nella gestione del momento. Quella lucidità mentale che per anni l’aveva resa quasi implacabile oggi sembra essersi trasformata in una fonte di pressione.

Il paradosso del match con Linette

La sconfitta fa ancora più rumore perché il match era iniziato nel migliore dei modi. Swiatek aveva infatti conquistato il primo set per 6-1, lasciando pensare a una possibile inversione di tendenza. Invece, ancora una volta, qualcosa si è spezzato.

“Ho semplicemente giocato male il secondo e il terzo set. Senza dubbio è difficile da accettare quando so di aver giocato bene nel primo. È che, non so, sia inconsciamente sia consciamente, faccio fatica a cambiare le cose e allora il mio gioco crolla”.

La sensazione, leggendo le sue parole, è che Iga viva quasi una forma di smarrimento davanti ai momenti di difficoltà. Non riesce a correggere in corsa ciò che non funziona, e quando il match gira, tutto sembra sgretolarsi molto più rapidamente di quanto accadesse in passato.

“Non mi sentivo così da più di cinque anni”

Uno dei passaggi più forti del suo intervento è forse questo:

“Non mi ero sentita così per più di cinque anni. Crollare così durante le partite. Dovrò cercare di ritrovare la fiducia”.

È una frase che colpisce perché racconta quanto profonda sia la crisi di sensazioni che sta attraversando. Non si tratta più di una semplice sconfitta o di un momento no isolato, ma di una condizione che lei stessa percepisce come nuova, quasi estranea rispetto alla propria storia recente.

Il peso delle aspettative

Swiatek ha anche ammesso di sentire addosso un carico eccessivo di aspettative, un peso che oggi finisce per complicare ancora di più il suo rendimento.

“Sento di portare con me troppe aspettative quando sono in campo e devo liberarmene, perché il mio gioco non è stato abbastanza buono da giustificare alcuna aspettativa. Sono un po’ confusa, ma lavorerò duramente per ritrovarla. So di averla dentro di me, solo che l’ho persa per un momento”.

C’è tutto in queste parole: la consapevolezza di non essere al livello che vorrebbe, la confusione del presente, ma anche la convinzione che quella versione migliore di sé non sia scomparsa, soltanto smarrita.

Ora arriva la terra battuta

Il primo trimestre del 2026 si chiude dunque in modo deludente per la polacca, ma il calendario le offre presto una possibile occasione di rilancio. Sta infatti per iniziare la stagione sulla terra battuta, la superficie che più di ogni altra ha esaltato il suo tennis e sulla quale, almeno sulla carta, tornerà a essere una delle principali favorite.

Paradossalmente, questa uscita prematura da Miami potrebbe anche regalarle il tempo necessario per recuperare energie fisiche e mentali, rimettere ordine nei pensieri e affrontare con un altro spirito la parte più importante della sua primavera.

Per una campionessa del suo calibro, la crisi non cancella il valore. Ma le parole usate a Miami mostrano con chiarezza che il lavoro da fare, prima ancora che tecnico, sarà soprattutto interiore.





Marco Rossi