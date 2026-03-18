Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Mercoledì 18 Marzo 2026

18/03/2026 08:07
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

Grandstand – ore 17:00
Jennifer Brady USA vs Sloane Stephens USA
Raphael Collignon BEL vs Grigor Dimitrov BUL (Non prima 18:00)
Ethan Quinn USA vs Hubert Hurkacz POL
Francesca Jones GBR vs Venus Williams USA (Non prima 00:00)
Alexandre Muller FRA vs Matteo Berrettini ITA (Non prima 01:30)

Butch Buchholz – ore 16:00
Denis Shapovalov CAN vs Botic van de Zandschulp NED
Hailey Baptiste USA vs Tatjana Maria GER
Paula Badosa ESP vs Aliaksandra Sasnovich BLR (Non prima 19:00)
Lulu Sun NZL vs Taylor Townsend USA
Stefanos Tsitsipas GRE vs Arthur Fery GBR (Non prima 00:00)

Court 1 – ore 16:00
Dayana Yastremska UKR vs Ashlyn Krueger USA
Reilly Opelka USA vs Nuno Borges POR
Eva Lys GER vs Yuliia Starodubtseva UKR
Marcos Giron USA vs Martin Landaluce ESP (Non prima 21:00)
Darwin Blanch USA vs Jan-Lennard Struff GER (Non prima 23:00)

Court 7 – ore 16:00
Emiliana Arango COL vs Oksana Selekhmeteva RUS
Alycia Parks USA vs Sinja Kraus AUT
Zizou Bergs BEL vs Jenson Brooksby USA
Lilli Tagger AUT vs Ella Seidel GER
Viktorija Golubic SUI vs Peyton Stearns USA

Court 5 – ore 16:00
Janice Tjen INA vs Yulia Putintseva KAZ
Dalma Galfi HUN vs Elvina Kalieva USA
Ann Li USA vs Kimberly Birrell AUS
Caty McNally USA vs Rebeka Masarova SUI
Sara Bejlek CZE vs Talia Gibson AUS

Court 2 – ore 16:00
Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Camilo Ugo Carabelli ARG
Darja Semenistaja LAT vs Elisabetta Cocciaretto ITA
James Duckworth AUS vs Roberto Bautista Agut ESP
Nikoloz Basilashvili GEO vs Mariano Navone ARG

Court 3 – ore 16:00
Zhizhen Zhang CHN vs Adrian Mannarino FRA
Anastasia Zakharova RUS vs Anna Bondar HUN
Solana Sierra ARG vs Kamilla Rakhimova UZB
Rafael Jodar ESP vs Yannick Hanfmann GER

Court 6 – ore 16:00
Elena-Gabriela Ruse ROU vs Antonia Ruzic CRO
Tereza Valentova CZE vs Katie Volynets USA
Emerson Jones AUS vs Linda Fruhvirtova CZE

4 commenti

pablito 18-03-2026 09:23

Scritto da JOA20
Assurdo che non facciano giocare Fonseca-Marozsan oggi, il vincitore non avrà un giorno di riposo prima del secondo turno contro Alcaraz

Hanno “paura” di perdere subito il #1… 🙁

pablito 18-03-2026 09:15

Apperò.
Cominciano da sopra:

un giorno in meno di riposo per Jan nelle fasi finali, ma anche un giorno in più di riposo per il Mattia, che viene da un tour de force dopo Punta Cana e le quali.
E Michelsen non è… pane facile.

Forza ragazzi ! 😉

JOA20 (Guest) 18-03-2026 08:34

Assurdo che non facciano giocare Fonseca-Marozsan oggi, il vincitore non avrà un giorno di riposo prima del secondo turno contro Alcaraz

 2
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: PeteBondurant, Antonella B., tinapica
Giuliano da Viareggio (Guest) 18-03-2026 08:28

VAI BERRETTOOOOOO!!!!!!!!!!!

+1: Antonella B., tinapica