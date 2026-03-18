Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Mercoledì 18 Marzo 2026
Grandstand – ore 17:00
Jennifer Brady vs Sloane Stephens
Raphael Collignon vs Grigor Dimitrov (Non prima 18:00)
Ethan Quinn vs Hubert Hurkacz
Francesca Jones vs Venus Williams (Non prima 00:00)
Alexandre Muller vs Matteo Berrettini (Non prima 01:30)
Butch Buchholz – ore 16:00
Denis Shapovalov vs Botic van de Zandschulp
Hailey Baptiste vs Tatjana Maria
Paula Badosa vs Aliaksandra Sasnovich (Non prima 19:00)
Lulu Sun vs Taylor Townsend
Stefanos Tsitsipas vs Arthur Fery (Non prima 00:00)
Court 1 – ore 16:00
Dayana Yastremska vs Ashlyn Krueger
Reilly Opelka vs Nuno Borges
Eva Lys vs Yuliia Starodubtseva
Marcos Giron vs Martin Landaluce (Non prima 21:00)
Darwin Blanch vs Jan-Lennard Struff (Non prima 23:00)
Court 7 – ore 16:00
Emiliana Arango vs Oksana Selekhmeteva
Alycia Parks vs Sinja Kraus
Zizou Bergs vs Jenson Brooksby
Lilli Tagger vs Ella Seidel
Viktorija Golubic vs Peyton Stearns
Court 5 – ore 16:00
Janice Tjen vs Yulia Putintseva
Dalma Galfi vs Elvina Kalieva
Ann Li vs Kimberly Birrell
Caty McNally vs Rebeka Masarova
Sara Bejlek vs Talia Gibson
Court 2 – ore 16:00
Giovanni Mpetshi Perricard vs Camilo Ugo Carabelli
Darja Semenistaja vs Elisabetta Cocciaretto
James Duckworth vs Roberto Bautista Agut
Nikoloz Basilashvili vs Mariano Navone
Court 3 – ore 16:00
Zhizhen Zhang vs Adrian Mannarino
Anastasia Zakharova vs Anna Bondar
Solana Sierra vs Kamilla Rakhimova
Rafael Jodar vs Yannick Hanfmann
Court 6 – ore 16:00
Elena-Gabriela Ruse vs Antonia Ruzic
Tereza Valentova vs Katie Volynets
Emerson Jones vs Linda Fruhvirtova
4 commenti
Hanno “paura” di perdere subito il #1… 🙁
Apperò.
Cominciano da sopra:
un giorno in meno di riposo per Jan nelle fasi finali, ma anche un giorno in più di riposo per il Mattia, che viene da un tour de force dopo Punta Cana e le quali.
E Michelsen non è… pane facile.
Forza ragazzi ! 😉
Assurdo che non facciano giocare Fonseca-Marozsan oggi, il vincitore non avrà un giorno di riposo prima del secondo turno contro Alcaraz
VAI BERRETTOOOOOO!!!!!!!!!!!