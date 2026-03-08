Da Indian Wells ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Domenica 08 Marzo 2026. In campo Sinner, Paolini e Cobolli per i colori italiani

08/03/2026 07:56 Nessun commento
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

Stadium 1 – ore 19:00
Aryna Sabalenka BLR vs Jaqueline Cristian ROU
Ben Shelton USA vs Learner Tien USA (Non prima 21:00)
Denis Shapovalov CAN vs Jannik Sinner ITA
Coco Gauff USA vs Alexandra Eala PHI (Non prima 02:00)
Joao Fonseca BRA vs Tommy Paul USA

Stadium 2 – ore 19:00
Brandon Nakashima USA vs Alexander Zverev GER
Camila Osorio COL vs Naomi Osaka JPN (Non prima 21:00)
Emma Raducanu GBR vs Amanda Anisimova USA
Flavio Cobolli ITA vs Frances Tiafoe USA (Non prima 02:00)
Victoria Mboko CAN vs Anna Kalinskaya RUS (Non prima 04:00)

Stadium 3 – ore 19:00
Sorana Cirstea ROU vs Linda Noskova CZE
Ajla Tomljanovic AUS vs Jasmine Paolini ITA
Marton Fucsovics HUN vs Arthur Fils FRA
Gabriel Diallo CAN vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 00:00)
Robert Cash USA / JJ Tracy USA vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT

Stadium 4 – ore 19:00
Talia Gibson AUS vs Clara Tauson DEN
Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Jakub Mensik CZE (Non prima 21:00)
Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA vs Ekaterina Alexandrova RUS / Sofia Kenin USA
Daniil Medvedev RUS / Learner Tien USA vs Arthur Rinderknech FRA / Valentin Vacherot MON
Anna Danilina KAZ / Aleksandra Krunic SRB vs Lyudmyla Kichenok UKR / Desirae Krawczyk USA

Stadium 5 – ore 19:00
Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG
Alex de Minaur AUS / John Peers AUS vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA
Cristina Bucsa ESP / Nicole Melichar-Martinez USA vs Hao-Ching Chan TPE / Janice Tjen INA
Sander Arends NED / Jiri Lehecka CZE vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

Stadium 6 – ore 19:00
Fabrice Martin FRA / David Pel NED vs Yuki Bhambri IND / Andre Goransson SWE
Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR vs Francisco Cerundolo ARG / Luciano Darderi ITA
Alexander Bublik KAZ / Fabian Marozsan HUN vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA
Hanyu Guo CHN / Kristina Mladenovic FRA vs Alexandra Panova RUS / Laura Siegemund GER

