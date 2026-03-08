Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Domenica 08 Marzo 2026. In campo Sinner, Paolini e Cobolli per i colori italiani
Stadium 1 – ore 19:00
Aryna Sabalenka vs Jaqueline Cristian
Ben Shelton vs Learner Tien (Non prima 21:00)
Denis Shapovalov vs Jannik Sinner
Coco Gauff vs Alexandra Eala (Non prima 02:00)
Joao Fonseca vs Tommy Paul
Stadium 2 – ore 19:00
Brandon Nakashima vs Alexander Zverev
Camila Osorio vs Naomi Osaka (Non prima 21:00)
Emma Raducanu vs Amanda Anisimova
Flavio Cobolli vs Frances Tiafoe (Non prima 02:00)
Victoria Mboko vs Anna Kalinskaya (Non prima 04:00)
Stadium 3 – ore 19:00
Sorana Cirstea vs Linda Noskova
Ajla Tomljanovic vs Jasmine Paolini
Marton Fucsovics vs Arthur Fils
Gabriel Diallo vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 00:00)
Robert Cash / JJ Tracy vs Francisco Cabral / Lucas Miedler
Stadium 4 – ore 19:00
Talia Gibson vs Clara Tauson
Alejandro Davidovich Fokina vs Jakub Mensik (Non prima 21:00)
Katerina Siniakova / Taylor Townsend vs Ekaterina Alexandrova / Sofia Kenin
Daniil Medvedev / Learner Tien vs Arthur Rinderknech / Valentin Vacherot
Anna Danilina / Aleksandra Krunic vs Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
Stadium 5 – ore 19:00
Theo Arribage / Albano Olivetti vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni
Alex de Minaur / John Peers vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez vs Hao-Ching Chan / Janice Tjen
Sander Arends / Jiri Lehecka vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
Stadium 6 – ore 19:00
Fabrice Martin / David Pel vs Yuki Bhambri / Andre Goransson
Christian Harrison / Neal Skupski vs Francisco Cerundolo / Luciano Darderi
Alexander Bublik / Fabian Marozsan vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
Hanyu Guo / Kristina Mladenovic vs Alexandra Panova / Laura Siegemund
TAG: Masters 1000 Indian Wells, Masters 1000 Indian Wells 2026, WTA 1000 Indian Wells, WTA 1000 Indian Wells 2026
