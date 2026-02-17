Passaro parte forte a Rio: battuto Prizmic, ora c’è Tabilo

Ottimo esordio per Francesco Passaro al Rio Open, torneo ATP 500 in corso sulla terra battuta del Jockey Club Brasileiro, l’evento più prestigioso del circuito in America Latina.

Il perugino, numero 163 del ranking, è entrato nel tabellone principale come ripescato dopo il forfait del francese Alexandre Muller e ha sfruttato al meglio l’occasione, superando il croato Dino Prizmic, numero 122 ATP, con il punteggio di 6-3 6-4. Passaro si prende così la rivincita del precedente perso nel 2023 al Challenger di Trieste.

Primo set dominato

L’azzurro ha indirizzato subito il match a suo favore, strappando il servizio all’avversario già nel primo gioco grazie a una risposta profonda che ha costretto Prizmic all’errore. Il perugino ha poi consolidato il vantaggio con un rendimento eccellente al servizio, perdendo appena due punti con la prima palla.

Il secondo break è arrivato nell’ultimo game del set: Passaro ha costruito con pazienza lo scambio e ha chiuso con un diritto lungolinea, trasformando il set point e archiviando il parziale per 6-3.

Reazione e rimonta nel secondo parziale

L’inizio del secondo set è stato più complicato. Nel primo turno di battuta, l’azzurro ha dovuto salvare tre palle break prima di tenere il servizio dopo un game molto lottato.

La partita è stata poi interrotta per un calo di elettricità, che ha costretto a proseguire senza tabelloni elettronici e senza il microfono dell’arbitro. Alla ripresa, Prizmic è riuscito a portarsi avanti di un break, ma il vantaggio è durato poco.

Sul 3-4, il croato ha commesso diversi errori e ha subito il contro-break di Passaro, che ha trovato anche un pallonetto vincente per tornare in parità. Da quel momento l’italiano ha preso il controllo, chiudendo l’incontro al terzo match point con un diritto diagonale che ha sorpreso l’avversario a rete.

Agli ottavi c’è Tabilo

Negli ottavi di finale, Passaro affronterà il cileno Alejandro Tabilo, numero 68 del mondo, che ha superato all’esordio lo statunitense Emilio Nava.

Il sudamericano, ex numero 19 ATP e semifinalista agli Internazionali d’Italia, arriva a Rio dopo i quarti di finale a Buenos Aires e va a caccia del primo titolo in carriera in un torneo di categoria 500. Per Passaro sarà un test importante per continuare il suo cammino nel torneo brasiliano.

ATP Rio de Janeiro Dino Prizmic Dino Prizmic 3 4 Francesco Passaro Francesco Passaro 6 6 Vincitore: Passaro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Prizmic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 D. Prizmic 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 D. Prizmic 30-0 1-2 F. Passaro 0-15 15-30 ace 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Prizmic 15-15 30-40 3-5 → 3-6 F. Passaro 0-15 15-15 3-4 → 3-5 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Prizmic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 D. Prizmic 15-0 30-0 0-2 → 1-2 F. Passaro 15-0 15-15 0-1 → 0-2 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1





Marco Rossi