Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 17 Febbraio 2026

17/02/2026 10:33 6 commenti
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

QAT ATP 500 Doha – hard
R16 Bolelli ITA/Vavassori ITA – Pavlasek CZE/Smith AUS Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare



USA ATP 250 Delray Beach – hard
R32 Kecmanovic SRB – Bellucci ITA Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare




BRA ATP 500 Rio de Janeiro – terra
R32 Barrios Vera CHI – Berrettini ITA Inizio 20:30
Il match deve ancora iniziare

R32 Prizmic CRO – Passaro ITA Inizio 20:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Cerundolo ARG – Darderi ITA 2° inc. ore 20:30

Il match deve ancora iniziare



IND CH 75 New Delhi – hard
R16 Huang TPE/Park KOR – Bar Biryukov RUS/Binda ITA Non prima 10:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Binda ITA – Yevseyev KAZ 2° inc. ore 05:00

ATP New Delhi
Alexandr Binda
6
6
6
Denis Yevseyev
7
1
2
Vincitore: Binda
Mostra dettagli

R32 Cina ITA – Xilas GRE Non prima 10:30

Il match deve ancora iniziare



FRA CH 125 Lille – indoor hard
R32 Kukushkin KAZ – Zeppieri ITA 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare




ARG CH 50 Tigre – terra
R32 Cadenasso ITA – Kicker ARG Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare

R32 Agamenone ITA – Justo ARG Inizio 14:00

Il match deve ancora iniziare



ARE WTA 1000 Dubai – hard
1T Eala PHI – Paolini ITA 2 incontro dalle 16:00

Il match deve ancora iniziare



FRA WTA Les Sables D’Olonne 125 – indoor hard
1T Minnen BEL – Rosatello ITA ore 11:00

WTA Les Sables D'Olonne 125
Greet Minnen [3]
30
4
6
2
Camilla Rosatello
0
6
3
3
Mostra dettagli

1T Bronzetti ITA – Lazaro Garcia ESP ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

TAG:

6 commenti

Jj (Guest) 17-02-2026 12:34

Ragazzi qualcuno che ha Sky sapete dirmi su che canale danno Passaro?

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 17-02-2026 10:07

Giornata ricca.

Italiani nel Mondo. 🙂

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71
pablito 17-02-2026 09:53

Bravo Binda !

Forza ora con Clarke (GB). 😉

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71
Paky 71 17-02-2026 09:49

Bravo Binda con il suo tennis lineare e preciso, con poche rotazioni ma comunque efficace su cemento outdoor. Buona vittoria. Aspettiamo ora esordio di Federico.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 17-02-2026 09:48

Naturalmente…

Juan Manuel per il Dardone.
. 😉

 2
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: pibla, Paky 71
Giuras 17-02-2026 09:31

BB.
Bene Binda.

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71