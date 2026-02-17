Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 17 Febbraio 2026

Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
ATP 500 Doha – hard
R16 Bolelli /Vavassori – Pavlasek /Smith Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Delray Beach – hard
R32 Kecmanovic – Bellucci Non prima 00:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Rio de Janeiro – terra
R32 Barrios Vera
– Berrettini Inizio 20:30
Il match deve ancora iniziare
R32 Prizmic – Passaro Inizio 20:30
Il match deve ancora iniziare
R32 Cerundolo – Darderi 2° inc. ore 20:30
Il match deve ancora iniziare
CH 75 New Delhi – hard
R16 Huang /Park – Bar Biryukov /Binda Non prima 10:30
Il match deve ancora iniziare
R32 Binda – Yevseyev 2° inc. ore 05:00
ATP New Delhi
Alexandr Binda
6
6
6
Denis Yevseyev
7
1
2
Vincitore: Binda
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Yevseyev
0-15
15-30
30-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
D. Yevseyev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
A. Binda
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
D. Yevseyev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Binda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
D. Yevseyev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Binda
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
5-1 → 6-1
A. Binda
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
D. Yevseyev
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
A. Binda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
6-6 → 6-7
A. Binda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
D. Yevseyev
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
A. Binda
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
ace
4-5 → 5-5
A. Binda
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
D. Yevseyev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-3 → 1-4
A. Binda
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 1-3
A. Binda
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
0-1 → 0-2
R32 Cina – Xilas Non prima 10:30
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Lille – indoor hard
R32 Kukushkin – Zeppieri 2° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Tigre – terra
R32 Cadenasso
– Kicker Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Agamenone – Justo Inizio 14:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 1000 Dubai – hard
1T Eala – Paolini 2 incontro dalle 16:00
Il match deve ancora iniziare
WTA Les Sables D’Olonne 125 – indoor hard
1T Minnen – Rosatello ore 11:00
WTA Les Sables D'Olonne 125
Greet Minnen [3]•
30
4
6
2
Camilla Rosatello
0
6
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
Camilla Rosatello
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Camilla Rosatello
1-1 → 1-2
Greet Minnen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Camilla Rosatello
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Camilla Rosatello
4-3 → 5-3
Camilla Rosatello
4-1 → 4-2
Camilla Rosatello
3-0 → 3-1
Greet Minnen
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Camilla Rosatello
1-0 → 2-0
Greet Minnen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Camilla Rosatello
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Camilla Rosatello
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Greet Minnen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Camilla Rosatello
3-2 → 3-3
Greet Minnen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Camilla Rosatello
2-1 → 2-2
Camilla Rosatello
1-0 → 1-1
1T Bronzetti – Lazaro Garcia ore 14:00
Il match deve ancora iniziare
6 commenti
Ragazzi qualcuno che ha Sky sapete dirmi su che canale danno Passaro?
Giornata ricca.
Italiani nel Mondo. 🙂
Bravo Binda !
Forza ora con Clarke (GB). 😉
Bravo Binda con il suo tennis lineare e preciso, con poche rotazioni ma comunque efficace su cemento outdoor. Buona vittoria. Aspettiamo ora esordio di Federico.
Naturalmente…
Juan Manuel per il Dardone.
. 😉
BB.
Bene Binda.